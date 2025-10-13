«Стране нужны такие матчи»: Сенников — об игре сборных России и Боливии

Сборная Боливии является крепким соперником, российским футболистам нужны подобные международные матчи. Такое мнение высказал бывший футболист сборной России, участник чемпионата Европы 2004 года Дмитрий Сенников.
14 октября сборная России на «ВТБ-Арене» в Москве проведет товарищеский матч с командой Боливии, начало — 20:00 мск. Игра пойдет в рейтинг Международной федерации футбола, россияне идут в нем на 33-м месте, боливийцы располагаются на 77-й позиции. Команды впервые сыграют друг с другом. В день матча в Москве ожидается дождь, температура воздуха — плюс 4-6 градусов.
10 октября сборная России на «Волгоград-Арене» обыграла команду Ирана со счетом 2:1. Российская команда отстранена от международных турниров с февраля 2022 года. Сборная Боливии заняла седьмое место в отборочном турнире на чемпионат мира 2026 года, это гарантировало ей участие в стыковых матчах с командой из другой конфедерации.
О матче с Ираном
Матч с командой Ирана оставил хорошее впечатление. Было пару отрезков в начале обоих таймов, когда играли не очень, где-то была невнимательность. Но в целом понравилось, играли серьезно, такой основной состав вышел. Выделю хорошие моменты взаимодействия футболистов нашей сборной, победили, это здорово. Сейчас посмотрим, как пройдет вторая игра с командой Боливии, возможно, главный тренер Валерий Карпин даст кому-то отдохнуть.
О сборной Боливии
Сборная Боливии является хорошим соперником. Еще продолжит борьбу за выход на чемпионат мира 2026 года в стыковых матчах, обыграли бразильцев. Они проводят домашние матчи на стадионе, который находится на определенной высоте, поэтому соперникам тяжело. Не знаю, как будут здесь. Но понятно, что в Южной Америке все команды сильные и хорошие. Все будет зависеть от серьезности их состава, возможной ротации и задач. Команда крепкая, там и из нашего чемпионата футболисты есть. Будет сложно и интересно.
О футболистах сборной России
В матче с Ираном мы увидели связку Алексей Батраков — Антон Миранчук. Возможно, с боливийцами будут играть все футболисты ЦСКА, Матвей Кисляк и Иван Обляков в центре, в защите Игорь Дивеев и Матвей Лукин. Хочется еще посмотреть на Алексея Миранчука, не зря же столько летел из США. Но вообще все здорово себя проявляют, были дебютанты Мингиян Бевеев и Наиль Умяров, Дмитрий Воробьев хорошо сыграл. Посмотрим, какой состав выберет Карпин.
О проведении матча в Москве
Хорошо, что один матч вынесли в Волгоград, видели, что много пришло на стадион. Думаю, что в Москве тоже будет интерес, стадион заполнится. Возможно, скоро и «Лужники» можно задействовать для игр.
О задачах сборной России
Для каждого футболиста попадание в сборную России является стимулом, высшая цель в карьере. Конечно, еще что-то выиграть. Но если на тебя обращают внимание, значит, ты на верном пути. Сборная России играет для болельщиков прежде всего. Нам нужны международные матчи, хотя они и товарищеские. Мы видим, какой ажиотаж вокруг матчей сборной, болельщики приходят и следят. В мое время на товарищеские матчи столько людей не ходило.
Понятно что боливийские игроки Акрона в сборной страха нагнали что аж свои испугались....напропускали 35 мячей за неполный текущий отборочный цикл....
