Колосков не считает потерей отказ Хайкина играть за сборную России

13 октября 2025, 12:29

Вратарь норвежского «Будё-Глимт» Никита Хайкин не провел за сборную России ни одного матча, поэтому его отказ выступать за команду не является потерей. Такое мнение высказал почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.

Ранее Telegram-канал Sport Baza сообщил, что Хайкин отказался выступать за сборную России в пользу команды Норвегии.

«Он же ни разу не сыграл за сборную России, был бы нужен, вызывали бы каждый раз. Сейчас у нас есть хорошие вратари для национальной команды, надежные, поэтому есть Хайкин или его нет — не играет роли. Думаю, что сборная России ничего не потеряет в этом. Но странно так делать, если он даже не играл за сборную России», — сказал Колосков.

Хайкину 30 лет, он родился в Израиле. За «Будё-Глимт» вратарь выступает с 2019 года. Ранее Хайкин играл за израильские клубы «Бней Иегуда» и «Хапоэль» из Кфар-Савы. В 2023 году он перешел в английский «Бристоль Сити», но не провел ни одного матча, после чего вернулся в «Будё-Глимт».

Jeck Denielse
Jeck Denielse
13 октября в 17:28
Колосков :"Мне не нравятся трюфели с фюме и мадерой. Только я их не пробовал,"
Vilar
Vilar
13 октября в 16:29
Да, он уже и русский язык забыл. Кстати, если есть отказ, то значит было приглашение и кто его приглашал? Не сам же он, проснувшись утром подумал: "Надо отказаться играть за сборную России."))
Брулин
Брулин
13 октября в 15:21
Роднина о норвежском паспорте Хайкина: «И что? Вы же ничего не говорите про айтишников. Надо быть объективными к спортсменам. Как мы можем осуждать?»
Шишанутый
Шишанутый
13 октября в 14:23
Правельно поступил что стремится в Норвегию с ней он может сыграть на крпуных турнирах а в РФ че ему делать товарнеки с Вьетнамами и Иранами гонять?? Это не интересно для амбициозного спортсмена. Хайкин играет в ЛЧ и хочет сыграть на ЧМ.
Варвар7
Варвар7
13 октября в 14:17
У вратаря Хайкина своя жизнь и пусть он строит свою спортивную карьеру по своему разумению...
therapy
therapy
13 октября в 14:08
У нас своих достаточно, нет того кто сложит этот пазл, да время не то что б давать какие-то оценки, в товарниках многое не понятно
sv_1969
sv_1969
13 октября в 13:51
А разве есть те кто считает это потерей?
Alex_67
Alex_67
13 октября в 13:02
Это его личное дело. Хайкин человек, который идёт своим путём. Отказался и ладно. О нем нечего говорить.
stanichnik
stanichnik
13 октября в 12:47
Наш Агкацев ни чем не хуже, а может даже надёжнее будет, да к тому же моложе и всегда на виду у нашего тренеского штаба.
