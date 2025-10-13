Колосков не считает потерей отказ Хайкина играть за сборную России

1760347759

13 октября 2025, 12:29

Вратарь норвежского «Будё-Глимт» не провел за сборную России ни одного матча, поэтому его отказ выступать за команду не является потерей. Такое мнение высказал почетный президент Российского футбольного союза .

Ранее Telegram-канал Sport Baza сообщил, что Хайкин отказался выступать за сборную России в пользу команды Норвегии.

«Он же ни разу не сыграл за сборную России, был бы нужен, вызывали бы каждый раз. Сейчас у нас есть хорошие вратари для национальной команды, надежные, поэтому есть Хайкин или его нет — не играет роли. Думаю, что сборная России ничего не потеряет в этом. Но странно так делать, если он даже не играл за сборную России», — сказал Колосков.

Хайкину 30 лет, он родился в Израиле. За «Будё-Глимт» вратарь выступает с 2019 года. Ранее Хайкин играл за израильские клубы «Бней Иегуда» и «Хапоэль» из Кфар-Савы. В 2023 году он перешел в английский «Бристоль Сити», но не провел ни одного матча, после чего вернулся в «Будё-Глимт».