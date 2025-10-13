Колосков не считает потерей отказ Хайкина играть за сборную России

Вратарь норвежского «Будё-Глимт» Никита Хайкин не провел за сборную России ни одного матча, поэтому его отказ выступать за команду не является потерей. Такое мнение высказал почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.
Ранее Telegram-канал Sport Baza сообщил, что Хайкин отказался выступать за сборную России в пользу команды Норвегии.
«Он же ни разу не сыграл за сборную России, был бы нужен, вызывали бы каждый раз. Сейчас у нас есть хорошие вратари для национальной команды, надежные, поэтому есть Хайкин или его нет — не играет роли. Думаю, что сборная России ничего не потеряет в этом. Но странно так делать, если он даже не играл за сборную России», — сказал Колосков.
Хайкину 30 лет, он родился в Израиле. За «Будё-Глимт» вратарь выступает с 2019 года. Ранее Хайкин играл за израильские клубы «Бней Иегуда» и «Хапоэль» из Кфар-Савы. В 2023 году он перешел в английский «Бристоль Сити», но не провел ни одного матча, после чего вернулся в «Будё-Глимт».