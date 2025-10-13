 
 
 
Лукин рассказал, что хотел бы сыграть против Месси

13 октября 2025, 11:21

Защитник московского ЦСКА и сборной России по футболу Матвей Лукин хочет сыграть с командой Аргентины и проверить, сможет ли он успешно противостоять форварду Лионелю Месси. Об этом Лукин рассказал «Спорт-Экспрессу».

Ранее сообщалось, что сборная Аргентины рассматривает возможность проведения матча с командой России осенью. Однако 12 сентября генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов заявил, что проведение такого матча обойдется слишком дорого, российская сторона не готова заплатить ту сумму, которую требует аргентинская сборная.

«Если честно, было бы интересно проверить свои силы. Посмотреть вживую на этого великого футболиста. Я думаю, что это мечта любого игрока», — сказал Лукин.

Следующую встречу российская команда проведет 14 октября. Ее соперником станет сборная Боливии. Игра пройдет на домашнем стадионе московского «Динамо».

VeniaminS
VeniaminS
13 октября в 19:54
Хорошее желание,но трудно выполнимое !
ЦВБП - Forza Milan
ЦВБП - Forza Milan ответ CCCP1922 (раскрыть)
13 октября в 13:16
Он должен был ответить не типово: "Нет, я боюсь играть против Месси?" )))
Проблема не в интервьюируемом, проблема в интервьюере и в том, что потом это "интервью" по цитатам тащат в различные паблики. Зачастую теряя контекст.
CCCP1922
CCCP1922
13 октября в 12:53
Какие же они все одинаковые... Когда этого успели отформатировать? Им задают типовые вопросы, а они дают типовые ответы. Нравится быть типовым? Каждый футболист, уважающий себя, должен чем-то отличаться от остальных – иметь свои индивидуальные черты. Разочаровал парень. Как на игрока, на Матвея ещё пристально не смотрел — видимо хороший, раз Карпин вызывает.
ЦВБП - Forza Milan
ЦВБП - Forza Milan ответ Jeck Denielse (раскрыть)
13 октября в 12:25
Вы уверены, что Матвей сам по себе такое заявил?

Прочитайте внимательно ответ. Явно же, что отвечал на вопрос журнаглиста "Не хотел бы сыграть против Месси?"

Все эти новости: имярек сказал/рассказал - правильно надо озаглавливать: имярек ответил на вопрос "...?"
Jeck Denielse
Jeck Denielse
13 октября в 12:21
Некоторые так долго не могли Спартак обыграть на домашней арене что после выигрыша кукушку сорвало напрочь....
Один Лучший тренер сентября...за октябрьскую победу...
Второй решил сам выбирать против кого играть...
eaxuwp8n4ka8
eaxuwp8n4ka8
13 октября в 12:07
А этот мажорик почему так уверен, что в состав попадёт?
shlomo
shlomo
13 октября в 12:01
Наверное не судьба ему сыграть против Мессеныша...
112910415
112910415
13 октября в 11:58
надо конкретно скидываться всей командой, РФС не потянет ! )
em3ewr7y8yav
em3ewr7y8yav
13 октября в 11:51
Эка куда его понесло, так и Захаряном можно стать.
STVA 1
STVA 1
13 октября в 11:48
Ну Лео щас уже не тот что 10 лет назад , но на задницу и щас посадить сможет))
