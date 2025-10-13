Лукин рассказал, что хотел бы сыграть против Месси

1760343681

13 октября 2025, 11:21

Защитник московского ЦСКА и сборной России по футболу хочет сыграть с командой Аргентины и проверить, сможет ли он успешно противостоять форварду . Об этом Лукин рассказал «Спорт-Экспрессу».

Ранее сообщалось, что сборная Аргентины рассматривает возможность проведения матча с командой России осенью. Однако 12 сентября генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов заявил, что проведение такого матча обойдется слишком дорого, российская сторона не готова заплатить ту сумму, которую требует аргентинская сборная.

«Если честно, было бы интересно проверить свои силы. Посмотреть вживую на этого великого футболиста. Я думаю, что это мечта любого игрока», — сказал Лукин.

Следующую встречу российская команда проведет 14 октября. Ее соперником станет сборная Боливии. Игра пройдет на домашнем стадионе московского «Динамо».