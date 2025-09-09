1757412696

вчера, 13:11

Филиал футбольной школы московского «Динамо» открыли в дагестанском Каспийске. Об этом сообщает пресс-служба главы Дагестана.

"В Каспийске открыли филиал футбольной школы московского «Динамо». В церемонии принял участие глава республики Сергей Меликов. Главным событием мероприятия стал турнир «Сила в единстве» между командами академии московского «Динамо» им. Льва Яшина, новой школы «Динамо» в Дагестане и академии махачкалинского «Динамо», — говорится в сообщении.

Уточняется, что новая школа расположена на территории комплекса «Анжи арена» в Каспийске. Здесь под руководством опытных специалистов будут тренироваться дети и подростки от 5 до 16 лет.

«Ранее в Махачкале и Каспийске прошли отборочные просмотры. Сформированы первые группы, которые уже приступили к занятиям. В школе созданы все условия для будущих футболистов: современная инфраструктура, профессиональный инвентарь, программы тренировок»,- добавили в пресс-службе.