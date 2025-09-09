  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиИнфраструктураРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

В Каспийске открыли филиал футбольной школы московского «Динамо»

вчера, 13:11

Филиал футбольной школы московского «Динамо» открыли в дагестанском Каспийске. Об этом сообщает пресс-служба главы Дагестана.

"В Каспийске открыли филиал футбольной школы московского «Динамо». В церемонии принял участие глава республики Сергей Меликов. Главным событием мероприятия стал турнир «Сила в единстве» между командами академии московского «Динамо» им. Льва Яшина, новой школы «Динамо» в Дагестане и академии махачкалинского «Динамо», — говорится в сообщении.

Уточняется, что новая школа расположена на территории комплекса «Анжи арена» в Каспийске. Здесь под руководством опытных специалистов будут тренироваться дети и подростки от 5 до 16 лет.

«Ранее в Махачкале и Каспийске прошли отборочные просмотры. Сформированы первые группы, которые уже приступили к занятиям. В школе созданы все условия для будущих футболистов: современная инфраструктура, профессиональный инвентарь, программы тренировок»,- добавили в пресс-службе.

Подписывайся в ВК
Все новости
Мирзиёев и Инфантино договорились открыть в Ташкенте региональный офис ФИФА
08 сентября
Около 60 выпускников Академии футбола в Крыму играют в ведущих клубах РФ
05 сентября
В Москве завершили реконструкцию стадиона МГТУ им. Баумана
04 сентября
Первый крытый футбольный манеж заработал в Вологде
03 сентября
Официально«Динамо» открывает футбольную школу в Казахстане
16 августа
Совладелец «Манчестер Юнайтед» Рэтклифф оценил новую базу клуба
09 августа
 
Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 15:01
хорошее дело, пусть растут новые футбольные звездочки!
занятия спортом на свежем воздухе залог здорового поколения!
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 14:59, ред.
У них даже основная команда на филиал школы похожа, коррекционной. Вон даже преподавателя выписали который не понаслышке знает что такое психо-эмоциональные проблемы и кризис пубертата
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 