Вопрос допуска России не обсуждался на встрече глав федераций-членов УЕФА

1758881016

26 сентября 2025, 13:03

Представители федераций — членов Союза европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ) не обсуждали официально вопрос допуска России на международные турниры. Об этом сообщил источник.

14 сентября генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов сообщил, что посетит встречу, которая пройдет 25 сентября в Испании.

«Формат был традиционным, общение по группам. Вопросы о допуске России к турнирам и об отстранении Израиля не обсуждались официально на встрече представителей членов — федераций УЕФА », — сказал собеседник агентства.