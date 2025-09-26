  • Поиск
Вопрос допуска России не обсуждался на встрече глав федераций-членов УЕФА

26 сентября 2025, 13:03

Представители федераций — членов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не обсуждали официально вопрос допуска России на международные турниры. Об этом сообщил источник.

14 сентября генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов сообщил, что посетит встречу, которая пройдет 25 сентября в Испании.

«Формат был традиционным, общение по группам. Вопросы о допуске России к турнирам и об отстранении Израиля не обсуждались официально на встрече представителей членов — федераций УЕФА», — сказал собеседник агентства.

В феврале 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

