В РФС рассчитывают на приезд главы УЕФА в Россию в 2026 году

14 октября 2025, 22:47

Президент Российского футбольного союза ( РФС ) уверен, что глава Союза европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ) посетит Россию в 2026 году. Об этом Дюков заявил журналистам.

В ноябре 2024 года Дюков сообщил, что намерен пригласить Чеферина на матч сборной России в 2025 году.

«В этом году Чеферин не приедет в Россию. Уверен, что в следующем году получится», — сказал президент РФС .