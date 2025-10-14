 
 
 
В РФС рассчитывают на приезд главы УЕФА в Россию в 2026 году

14 октября 2025, 22:47

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков уверен, что глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин посетит Россию в 2026 году. Об этом Дюков заявил журналистам.

В ноябре 2024 года Дюков сообщил, что намерен пригласить Чеферина на матч сборной России в 2025 году.

«В этом году Чеферин не приедет в Россию. Уверен, что в следующем году получится», — сказал президент РФС.

В феврале 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

112910415
15 октября в 05:47
в 2026 году он тоже будет в чем-нибудь уверен !
Николай Жунин
15 октября в 04:35
Поменьше трепался бы.
Варвар7
15 октября в 04:19
Какой же у нас всё таки уверенный Президент РПЛ!)))
Гость
