В РФС рассчитывают на приезд главы УЕФА в Россию в 2026 году

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков уверен, что глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин посетит Россию в 2026 году. Об этом Дюков заявил журналистам.
В ноябре 2024 года Дюков сообщил, что намерен пригласить Чеферина на матч сборной России в 2025 году.
«В этом году Чеферин не приедет в Россию. Уверен, что в следующем году получится», — сказал президент РФС.
В феврале 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.