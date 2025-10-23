Матч Лиги конференций «Риека» — «Спарта» прервали из-за погодных условий

1761240237

вчера, 20:23

Матч второго тура общего этапа футбольной Лиги конференций между хорватской «Риекой» и чешской «Спартой» был прерван из-за дождя. Об этом сообщила пресс-служба «Риеки».

Игру в Хорватии остановили на 12-й минуте при счете 0:0. Решение о продолжении встречи будет принято позднее.

На 9-й минуте матча был отменен гол полузащитника «Риеки» Тони Фрука после вмешательства видеоассистентов рефери. Причиной стал офсайд.

Лига конференций — третий по значимости клубный турнир в Европе. Он проводится с сезона-2021/22. Действующим победителем турнира является английский «Челси». Российские клубы отстранены от еврокубков из-за ситуации на Украине.