Матч Лиги конференций «Риека» — «Спарта» прервали из-за погодных условий

вчера, 20:23
РиекаЛоготип футбольный клуб Риека-:-Логотип футбольный клуб Спарта (Прага)СпартаВчера в 19:45 Матч отменен

Матч второго тура общего этапа футбольной Лиги конференций между хорватской «Риекой» и чешской «Спартой» был прерван из-за дождя. Об этом сообщила пресс-служба «Риеки».

Игру в Хорватии остановили на 12-й минуте при счете 0:0. Решение о продолжении встречи будет принято позднее.

На 9-й минуте матча был отменен гол полузащитника «Риеки» Тони Фрука после вмешательства видеоассистентов рефери. Причиной стал офсайд.

Лига конференций — третий по значимости клубный турнир в Европе. Он проводится с сезона-2021/22. Действующим победителем турнира является английский «Челси». Российские клубы отстранены от еврокубков из-за ситуации на Украине.

Все комментарии
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:43
Что поделаешь, стихия. А в России 🇷🇺 умеют тучи разгонять. Правда, в деятельность Природы лучше не вмешиваться. Или делать это только в крайнем случае...
shlomo
shlomo
вчера в 21:17
Ну хорошо что счет нулевой ... начнут теоретически с нуля....
zspr2ea2xg4n
zspr2ea2xg4n
вчера в 20:52
Хорошо, что долго сыграть не успели.
Гость
