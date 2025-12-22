Виктор Гусев считает, что Ролану Гусеву нужно дать шанс в «Динамо»

1766410207

22 декабря 2025, 16:30

Исполняющий обязанности главного тренера московского футбольного клуба «Динамо» заслуживает шанса продолжить работу с командой в статусе главного тренера. Такое мнение в интервью высказал спортивный комментатор, болельщик «Динамо» .

Ранее председатель совета директоров бело-голубых Александр Ивлев сообщил, что до конца 2025 года будет принято решение о будущем Ролана Гусева в клубе. 17 ноября пост главного тренера «Динамо» покинул Валерий Карпин, исполняющим обязанности был назначен Ролан Гусев.

«У него [Ролана Гусева] есть задатки, ведь не зря же, убирая его с должности исполняющего обязанности главного тренера, его все равно оставляют в тренерском штабе, значит, это ценная фигура, — сказал Гусев. — Он очень достойный специалист, дайте ему немного времени. У него очень хорошая статистика, вот эти восемь матчей — четыре тогда, четыре сейчас — статистика великолепная. Оставьте, дайте ему тренировать».

В этом сезоне под руководством Ролана Гусева бело-голубые вышли в полуфинал «пути Российской премьер-лиги ( РПЛ )» Фонбет — Кубка России, уступив в ответном матче петербургскому «Зенит» со счетом 0:1 (первый матч — 3:1). В чемпионате страны «Динамо» на этом отрезке обыграло махачкалинское «Динамо» (3:0), уступило грозненскому «Ахмату» (1:2) и сыграло вничью со столичным «Спартаком» (1:1). В конце прошлого сезона Гусев уже исполнял обязанности главного тренера «Динамо» после отставки Марцела Лички. Тогда команда под руководством Гусева одержала три победы и потерпела одно поражение в РПЛ .

После 18 туров бело-голубые набрали 21 очков и занимают 10-е место в турнирной таблице чемпионата страны.