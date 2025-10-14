 
 
 
Черчесов рассказал, что в «Спартаке» «не было тренера Черчесова»

14 октября 2025, 17:09

Бывший главный тренер футбольного клуба «Спартак» Станислав Черчесов отметил, что в этой команде он, по сути, не был тренером. Об этом действующий наставник грозненского «Ахмата» рассказал на общероссийской тренерской конференции Российского футбольного союза.

Черчесов возглавлял «Спартак» с 2007 по 2008 год. При нем команда в 2007 году стала серебряным призером чемпионата России.

«Меня недавно спрашивали, я всегда говорю, не буду лукавить, что в „Спартаке“ тренера Черчесова не было. Там был молодой тренер, не было знаний, точнее были, но управленческие. Я не смог до конца дело довести до чемпионства. Когда я пришел, мы немного отставали, потом были впереди на семь очков. Думал, что команда разогналась, нужно отойти в сторону, сами доедут, ведь иногда нужно отдать инициативу команде. Но в последнем туре так было, что не получилось», — сказал Черчесов.

«В „Легии“ поэтому и получилось, потому что был такой опыт (Черчесов с польским клубом стал чемпионом страны в 2016 году — прим.). Там я до последней секунды не отпускал ситуацию и стал чемпионом. Тренера Черчесова в „Спартаке“ не было. Черчесов был, но это был молодой тренер, только закончивший карьеру [футболиста]», — добавил он.

ABir
ABir
15 октября в 01:10
Ждет Саламыч, что в Спартак все же на мостик пригласят
Брулин
Брулин
14 октября в 23:18
Зато смог довести Федотова до депрессии. Только играть он закончил, блин.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
14 октября в 22:38
И сейчас тоже самое....
Станкович вроде есть...
Но его нет...
Сп62
Сп62
14 октября в 20:21
Не тренер, а кто же посадил на лавку Егора Титова и испортил человеку карьеру?
Bad Listener
Bad Listener
14 октября в 18:41, ред.
В Спартаке образца Лукойла вообще тренера это нонсенс, в основном все физруки работающие за неустойку. Хотя щас в Спартаке и неустойку получить стало жесть как сложно, вы посмотрите как боров старается, уже всё сделал, и игру поставил на увольнение, и нервы сдают, и из сил весь выбился, а неустойку никак не получит заслуженную бедолага. Хотя думаю с трансфера Гарсии только с одного он пару тройку неустоек уже отбил.
sv_1969
sv_1969
14 октября в 18:35
Ну Стас лукавит конечно и скромничает)))
shur
shur ответ shlomo2 (раскрыть)
14 октября в 18:27, ред.
...скромность украшает горца....!!!Черчесов был, но это был молодой тренер, только закончивший карьеру [футболиста]»
Варвар7
Варвар7
14 октября в 18:03, ред.
"Нужно отойти в сторону, сами доедут, " - один неудобный вопрос - "Стас , а в сборной Казахстана , тоже отошёл в сторонку - там вроде тренер Черчесов уже был? )))
shlomo2
shlomo2
14 октября в 17:51
Пора уже садиться ему за мемуары....
