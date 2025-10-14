Черчесов рассказал, что в «Спартаке» «не было тренера Черчесова»

1760450940

14 октября 2025, 17:09

Бывший главный тренер футбольного клуба «Спартак» отметил, что в этой команде он, по сути, не был тренером. Об этом действующий наставник грозненского «Ахмата» рассказал на общероссийской тренерской конференции Российского футбольного союза.

Черчесов возглавлял «Спартак» с 2007 по 2008 год. При нем команда в 2007 году стала серебряным призером чемпионата России.

«Меня недавно спрашивали, я всегда говорю, не буду лукавить, что в „Спартаке“ тренера Черчесова не было. Там был молодой тренер, не было знаний, точнее были, но управленческие. Я не смог до конца дело довести до чемпионства. Когда я пришел, мы немного отставали, потом были впереди на семь очков. Думал, что команда разогналась, нужно отойти в сторону, сами доедут, ведь иногда нужно отдать инициативу команде. Но в последнем туре так было, что не получилось», — сказал Черчесов.

«В „Легии“ поэтому и получилось, потому что был такой опыт (Черчесов с польским клубом стал чемпионом страны в 2016 году — прим.). Там я до последней секунды не отпускал ситуацию и стал чемпионом. Тренера Черчесова в „Спартаке“ не было. Черчесов был, но это был молодой тренер, только закончивший карьеру [футболиста]», — добавил он.