Юнес Кабуль официально стал игроком «Тоттенхэма»

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31 января 2010, 09:08

Лондонский «Тоттенхэм» официально подтвердил приобретение центрального защитника «Портсмута» Юнеса Кабуля, сообщает premiership.ru, со ссылкой на официальный сайт клуба.

«Шпоры» вели переговоры по данному трансферу на протяжении нескольких последних дней. «Портсмут» был вынужден пойти на продажу одного из своих лучших игроков из-за тяжелого финансового положения — у клуба снова нет денег на выплату зарплаты персоналу и футболистам.

Наконец, в субботу состоялось возвращение Кабула на «Уайт Харт Лэйн». Учитывая, что у Ледли Кинга и Джонатана Вудгейта имеются постоянные проблемы со здоровьем, у 24-летнего француза очень неплохие шансы на попадание в стартовый состав команды Харри Реднаппа.

Напомним, что Кабуль был приобретен «Тоттенхэмом» у «Осера» летом 2007 года. Однако, не сумев закрепиться в клубе с севера Лондона 12 месяцев спустя экс-игрок молодежной сборной Франции перебрался на «Фрэттон Парк» — как раз, там в то время и работал нынешний наставник «шпор» Харри Реднапп.