Алаба приступил к работе в общей группе

12 января 2015, 23:11
 Австрийский защитник «Баварии» Давид Алаба сегодня вернулся к тренировкам в общей группе немецкой команды.
 
Напомним, что Алаба получил травму в ноябре прошлого года, из-за чего был вынужден пропустить концовку первой половины текущего сезона.
