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Дрогба: «Мне очень нравится стиль игры Ибрагимовича»

16 февраля 2015, 20:13

Нападающий «Челси» Дидье Дрогба перед противостоянием с ПСЖ в Лиге чемпионов выделил форварда парижан Златана Ибрагимовича.

«Ибрагимович сильно изменился. Он начал осознавать, что должен играть на команду, чтобы приносить максимальную пользу. Мне очень нравится его стиль игры и напористость. Мы с ним во многом похожи».

«Я не согласен с теми, кто говорит, что ПСЖ обескровлен. Вовсе нет. Они ведут подготовку к этому противостоянию и будут готовы дать нам бой».

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