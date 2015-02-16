Дрогба: «Мне очень нравится стиль игры Ибрагимовича»

Нападающий «Челси» Дидье Дрогба перед противостоянием с ПСЖ в Лиге чемпионов выделил форварда парижан Златана Ибрагимовича.
«Ибрагимович сильно изменился. Он начал осознавать, что должен играть на команду, чтобы приносить максимальную пользу. Мне очень нравится его стиль игры и напористость. Мы с ним во многом похожи».
«Я не согласен с теми, кто говорит, что ПСЖ обескровлен. Вовсе нет. Они ведут подготовку к этому противостоянию и будут готовы дать нам бой».
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