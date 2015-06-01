Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: событияТоварищеские матчи. Сборные 2015

Писарев назвал состав молодежной сборной России на матч против Беларуси

01 июня 2015, 16:43
 Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Николаем Писаревым обнародовал  список игроков, вызванных для подготовки к товарищескому матчу с командой Беларуси. Всего в списке значится 23 футболиста.

Вратари: Илья Лантратов («Локомотив» Москва), Александр Селихов («Амкар» Пермь), Никита Хайкин («Мордовия» Саранск).

Защитники: Илья Зуев, Кирилл Костин (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Александр Каляшин («Динамо» Москва), Вячеслав Караваев («Дукла» Чехия), Айдар Лисинков («Спартак» Москва), Виталий Лысцов («Бенфика» Португалия), Владислав Овсянников («Строгино» Москва), Георгий Тигиев («Торпедо» Москва).

Полузащитники: Темури Букия («Волгарь-Газпром» Астрахань), Алексей Евсеев («Зенит» Санкт-Петербург), Халид Кадыров («Терек» Грозный), Аршак Корян («Витесс» Голландия), Игорь Леонтьев, Константин Савичев, Артем Тимофеев, Артем Самсонов (все — «Спартак» Москва), Александр Моргунов («Динамо» Москва), Алексей Сутормин («Строгино» Москва).

Нападающие: Руслан Болов («Волгарь-Газпром» Астрахань), Андрей Панюков («Атлантас» Литва).

Учебно-тренировочный сбор молодежная сборная России начнет 8 июня в Новогорске, вылет в Минск запланирован на 12 июня. Товарищеский матч Беларусь — Россия пройдет 14 июня на городском стадионе в Слуцке. Начало — в 16.30.
Все новости
Дагестанский клуб, одолевший «Ливерпуль». Вспоминаем евросезон «Анжи» 2012/13
07 августаМаксим Иванов в блоге Футбольная ностальгияКомментарии3
Федотов разрешил игрокам ЦСКА выпить пива после разгрома «Факела»
07 августа
Бикфалви договорился о том, что останется в «Урале» после окончания карьеры
05 августа
Слабые команды РПЛ, Fan ID и бегство легионеров. Главные разочарования начавшегося сезона РПЛ
28 июляМаксим Тарасов в блоге Смотри ширеКомментарии7
«Ростов» выпустил собственное пиво с уникальным дизайном
28 июля Фото
Варела покинул базу «Динамо», не попрощавшись с партнёрами
26 июля
Сортировать
Все комментарии
Фата лист
Фата лист
05 июня 2015 в 16:53
Нападающих нет и в молодежке:(
sir_Alex
sir_Alex
05 июня 2015 в 11:28
Удачи посонам!
Sevastopol-www
Sevastopol-www
03 июня 2015 в 11:46
В Слуцке памятник Слуцкому стоит?)
DeStar
DeStar ответ Siegen (раскрыть)
02 июня 2015 в 13:28
свалил отсюда шутничёк
БСТ
БСТ
02 июня 2015 в 11:19
основы нет
Siegen
Siegen ответ DeStar (раскрыть)
01 июня 2015 в 23:23
Вещи собирай,трепло!
DeStar
DeStar ответ Siegen (раскрыть)
01 июня 2015 в 23:07
шутка за 200) а если выиграю, выселю тебя с планеты, денег хватит.
piper65
piper65 ответ sеrjinho (раскрыть)
01 июня 2015 в 22:18
да ладно в слуцк, даже на тв никто не будет смотреть... можно подумать, сейчас так много футбола, что другого окна не найти... стыдоба!
Siegen
Siegen ответ DeStar (раскрыть)
01 июня 2015 в 21:10
Поставил твою квартиру на этот результат,можешь собирать вещи!
DeStar
DeStar
01 июня 2015 в 17:54
0-0, 0 ударов по воротам, 0 угловых, 0 нарушений, 0 офсайдов, и все это на двоих.
sеrjinho
sеrjinho ответ piper65 (раскрыть)
01 июня 2015 в 17:23
мамки-папки придут поболеть, остальным как бы пофиг
sеrjinho
sеrjinho
01 июня 2015 в 17:22
лысцов в бенфике-б, а не в бенфике
ДСА
ДСА
01 июня 2015 в 17:19
Молодежи отпуск не положен.
DeStar
DeStar
01 июня 2015 в 17:15
городской стадион в Слуцке... хаха) ну капец просто, выбрали самый худший
ivan-serd
ivan-serd
01 июня 2015 в 17:05
обычная тренировка
Петр 1
Петр 1 ответ piper65 (раскрыть)
01 июня 2015 в 17:01
а оно было?
piper65
piper65
01 июня 2015 в 17:00
я так понимаю, дата выбрана таким образом, чтобы внимание к этой игре вообще отсутствовало, напрочь?!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 