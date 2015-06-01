Писарев назвал состав молодежной сборной России на матч против Беларуси

Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Николаем Писаревым обнародовал список игроков, вызванных для подготовки к товарищескому матчу с командой Беларуси. Всего в списке значится 23 футболиста.
Вратари: Илья Лантратов («Локомотив» Москва), Александр Селихов («Амкар» Пермь), Никита Хайкин («Мордовия» Саранск).
Защитники: Илья Зуев, Кирилл Костин (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Александр Каляшин («Динамо» Москва), Вячеслав Караваев («Дукла» Чехия), Айдар Лисинков («Спартак» Москва), Виталий Лысцов («Бенфика» Португалия), Владислав Овсянников («Строгино» Москва), Георгий Тигиев («Торпедо» Москва).
Полузащитники: Темури Букия («Волгарь-Газпром» Астрахань), Алексей Евсеев («Зенит» Санкт-Петербург), Халид Кадыров («Терек» Грозный), Аршак Корян («Витесс» Голландия), Игорь Леонтьев, Константин Савичев, Артем Тимофеев, Артем Самсонов (все — «Спартак» Москва), Александр Моргунов («Динамо» Москва), Алексей Сутормин («Строгино» Москва).
Нападающие: Руслан Болов («Волгарь-Газпром» Астрахань), Андрей Панюков («Атлантас» Литва).
Учебно-тренировочный сбор молодежная сборная России начнет 8 июня в Новогорске, вылет в Минск запланирован на 12 июня. Товарищеский матч Беларусь — Россия пройдет 14 июня на городском стадионе в Слуцке. Начало — в 16.30.
Вратари: Илья Лантратов («Локомотив» Москва), Александр Селихов («Амкар» Пермь), Никита Хайкин («Мордовия» Саранск).
Защитники: Илья Зуев, Кирилл Костин (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Александр Каляшин («Динамо» Москва), Вячеслав Караваев («Дукла» Чехия), Айдар Лисинков («Спартак» Москва), Виталий Лысцов («Бенфика» Португалия), Владислав Овсянников («Строгино» Москва), Георгий Тигиев («Торпедо» Москва).
Полузащитники: Темури Букия («Волгарь-Газпром» Астрахань), Алексей Евсеев («Зенит» Санкт-Петербург), Халид Кадыров («Терек» Грозный), Аршак Корян («Витесс» Голландия), Игорь Леонтьев, Константин Савичев, Артем Тимофеев, Артем Самсонов (все — «Спартак» Москва), Александр Моргунов («Динамо» Москва), Алексей Сутормин («Строгино» Москва).
Нападающие: Руслан Болов («Волгарь-Газпром» Астрахань), Андрей Панюков («Атлантас» Литва).
Учебно-тренировочный сбор молодежная сборная России начнет 8 июня в Новогорске, вылет в Минск запланирован на 12 июня. Товарищеский матч Беларусь — Россия пройдет 14 июня на городском стадионе в Слуцке. Начало — в 16.30.