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Тукманов: «Есть уверенность в том, что „Торпедо“ продолжит играть в ПФЛ»

06 августа 2015, 16:11
 Президент московского «Торпедо» Александр Тукманов рассказал о том, что финансовая ситуация в клубе в ближайшее время изменится.

«Прошло совещание в Правительстве Москвы. На нем обсуждалась ситуация в команде. Принято решение о том, что ЗИЛ продолжит оставаться акционером и финансировать клуб. Так что теперь есть в том, что клуб не снимется с турнира второй лиги».

 
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Все комментарии
vader29
vader29
08 августа 2015 в 13:57
Когда уже эта гниль уйдет из Торпедо ? Стадион с базой продал ,футболистов продал ,клуб в грязь втоптал. Чернейший период в истории клуба , надеюсь что когда нидь увидим и белую !
sir_Alex
sir_Alex
07 августа 2015 в 21:59
Время покажет
лолос
лолос
07 августа 2015 в 00:03
2013: Тукманов: "Есть уверенность в том, что "Торпедо" продолжит играть в РФПЛ"

2014: Тукманов: "Есть уверенность в том, что "Торпедо" продолжит играть в ФНЛ"

2015: Тукманов: "Есть уверенность в том, что "Торпедо" продолжит играть в ПФЛ"

2016: Тукманов: "Есть уверенность в том, что "Торпедо" продолжит играть в ЛФЛ"

2017: Тукманов: "Есть уверенность в том, что "Торпедо" не расформируют"

2018: Тукманов: "Нет уверенности"
drug01
drug01
06 августа 2015 в 17:21
Одни разговоры и обещания....
112910415
112910415
06 августа 2015 в 17:18
будут как-то жить
vovan90
vovan90
06 августа 2015 в 16:56
"Так что теперь есть в том, что клуб не снимется с турнира второй лиги".

Sem25
Sem25
06 августа 2015 в 16:53
Был слух, что хотели Торпедо сделать клубом РФПЛ в котором бы играли футболисты молодежной сборной. Надо было это делать. Цена вопроса для Газпрома была бы смешной.
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