Президент московского «Торпедо» Александр Тукманов рассказал о том, что финансовая ситуация в клубе в ближайшее время изменится.
«Прошло совещание в Правительстве Москвы. На нем обсуждалась ситуация в команде. Принято решение о том, что ЗИЛ продолжит оставаться акционером и финансировать клуб. Так что теперь есть в том, что клуб не снимется с турнира второй лиги».
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Фэнтези-футбол
Все команды в равных финансовых условиях
2014: Тукманов: "Есть уверенность в том, что "Торпедо" продолжит играть в ФНЛ"
2015: Тукманов: "Есть уверенность в том, что "Торпедо" продолжит играть в ПФЛ"
2016: Тукманов: "Есть уверенность в том, что "Торпедо" продолжит играть в ЛФЛ"
2017: Тукманов: "Есть уверенность в том, что "Торпедо" не расформируют"
2018: Тукманов: "Нет уверенности"
2014: Тукманов: "Есть уверенность в том, что "Торпедо" продолжит играть в ФНЛ"
2015: Тукманов: "Есть уверенность в том, что "Торпедо" продолжит играть в ПФЛ"
2016: Тукманов: "Есть уверенность в том, что "Торпедо" продолжит играть в ЛФЛ"
2017: Тукманов: "Есть уверенность в том, что "Торпедо" не расформируют"
2018: Тукманов: "Нет уверенности"