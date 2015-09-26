Моуриньо снова «прошелся» по Венгеру

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26 сентября 2015, 00:45

Главный тренер «Челси» продолжает свои выпады в адрес коллеги по цеху . На сей раз португалец говорил о французе слегка завуалированно, но ни у одного из присутствовавших в зале для пресс-конференций не возникло сомнений в том, о ком шла речь.