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Моуриньо снова «прошелся» по Венгеру

26 сентября 2015, 00:45

 Главный тренер «Челси» Жозе Моуриньо продолжает свои выпады в адрес коллеги по цеху Арсена Венгера. На сей раз португалец говорил о французе слегка завуалированно, но ни у одного из присутствовавших в зале для пресс-конференций не возникло сомнений в том, о ком шла речь.

«Есть только один менеджер в АПЛ, который может говорить о рефери до и после игры, может толкать людей в технической зоне, может жаловаться, плакать каждое утро и каждый день, и ему ничего за это не будет. Он не добивается успеха, но при этом сохраняет свою работу и остается королем. Такой только один».

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Все комментарии
DrugS99
DrugS99
28 сентября 2015 в 08:14
ЖОЗЕФИНА не МА н Ди!!!!!!!!!!!!!!!
boi1231
boi1231
28 сентября 2015 в 00:25
Гниль лишний раз показал что он ГНИЛЬ !
andreyd57
andreyd57 ответ Germann (раскрыть)
27 сентября 2015 в 12:29
Номер четыре, это его стабильный номер в турнирной таблице. Ах да титулы, Арсенал взял кубок Англии и суперкубок впервые за много много лет. Может еще что-то было в прошлом веке.
mutabor0992
mutabor0992
26 сентября 2015 в 21:22
Так вот кто ОСОБЕННЫЙ...
lobsterdam
lobsterdam
26 сентября 2015 в 19:09
значит и арсен тоже "особенный"! Два сапога - пара!
Expert-disport
Expert-disport
26 сентября 2015 в 19:01
Можно было и не тролить Венгнера и так все ясно кто есть ху!!! Большому кораблю большое плавание!
Вихлюн
Вихлюн
26 сентября 2015 в 18:36
Моруриньо сам тот еще петушок...
Рами
Рами
26 сентября 2015 в 15:59
а самого кроме Порту отовсюду гонят )))
nahan
nahan
26 сентября 2015 в 15:04
Моуриньо добился больших успехов нежели Венгер, но футбол француза притягивает больше поклонников, чем португальца. Такой вот парадокс...
Mr Siberian
Mr Siberian
26 сентября 2015 в 13:58
Просто у португальца постоянно сверлит в одном месте, когда он так или иначе сталкивается с Венгером.
ЧЕ ГЕВAРА
ЧЕ ГЕВAРА
26 сентября 2015 в 13:54
Маур о себе рассказывает?)
Блоссия
Блоссия
26 сентября 2015 в 13:07
Одно из двух: или он о себе, особенном, единственном, или передал это звание Венгеру.)
Zetten
Zetten
26 сентября 2015 в 12:34
Хобби у него такое,тролить Венгера
СR7 REAL СR7
СR7 REAL СR7
26 сентября 2015 в 12:27
ну и заголовок)))
Мessi 10
Мessi 10
26 сентября 2015 в 12:21
Помоему это он сам о себе сказал
МеталлФан
МеталлФан ответ миру мир ивану пузыр (раскрыть)
26 сентября 2015 в 12:19
Ты бы для начала глянул на его достижения,а потом физруком называл.
ps я и сам его не люблю,но уважать его стоит.
Arhive
Arhive
26 сентября 2015 в 12:07
оба тренера норм. ну не дружат они и что теперь..
Cobold
Cobold
26 сентября 2015 в 12:05
Как пауки в банке....
миру мир ивану пузыр
миру мир ивану пузыр
26 сентября 2015 в 12:04
Помимо судей и прочих, физрук жалуется и на врачей собственной команды
миру мир ивану пузыр
миру мир ивану пузыр
26 сентября 2015 в 12:02
я подумал что моур эт себя имел виду, но есть две но ' моур не из тех кого не увольняют, второе это
ROIS
ROIS ответ вoлгoдoн (комментарий удален) (раскрыть)
26 сентября 2015 в 11:58
Сходи на него и попрыгай на нём как ты всегда это делаешь.
миру мир ивану пузыр
миру мир ивану пузыр
26 сентября 2015 в 11:57
Зато физрука гавнинио снова уволят) завидует Lol
ROIS
ROIS ответ вoлгoдoн (комментарий удален) (раскрыть)
26 сентября 2015 в 11:52
Опять ты Зенит оскорбляешь .
Germann
Germann ответ andreyd57 (раскрыть)
26 сентября 2015 в 11:34
Юноша! Позвольте узнать кто же из тренеров в АПЛ - первый, второй, и третий - раз Венгер - только четвертый.... А заодно поинтересуйтесь сколь у Венгера титулов в Англии (а сколь у Моуринью). За одно не по ленитесь осведомиться сколько лет у Венгера - топовая команда (в В 4) - при каких затратах.... Так что это смотря с какой стороны рассматривать, если с точки зрения трофеев и титулов - тогда да - однозначный номер два (после САФа), а если с точки зрения футбольной философии - то имеет все шансы и на - номер один... А Моуринью - так, пока что попрыгунчик вторично заскочивший (да трофейный - но не более) - и неизвестно - может вскоре и снова выскочит....
ОЛЛС
ОЛЛС
26 сентября 2015 в 11:33
Правильно Жозе.Чего его жалеть-то французишку.
yudin_duda
yudin_duda
26 сентября 2015 в 11:29
Ну, если Венгер делает это иногда, то критические дни маурины каждую неделю:)
Фата лист
Фата лист
26 сентября 2015 в 10:54
Лучше бы команду тренировал, старт то провальный...
Mamaev
Mamaev
26 сентября 2015 в 10:50
Гвардиолы на тебя нет, моваринье
sir_Alex
sir_Alex
26 сентября 2015 в 10:35
Это он про Special One?
alexov222
alexov222
26 сентября 2015 в 10:34
сериал "Бабские разборки"- 25-я серия
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