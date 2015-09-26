Моуриньо снова «прошелся» по Венгеру

Главный тренер «Челси» Жозе Моуриньо продолжает свои выпады в адрес коллеги по цеху Арсена Венгера. На сей раз португалец говорил о французе слегка завуалированно, но ни у одного из присутствовавших в зале для пресс-конференций не возникло сомнений в том, о ком шла речь.
«Есть только один менеджер в АПЛ, который может говорить о рефери до и после игры, может толкать людей в технической зоне, может жаловаться, плакать каждое утро и каждый день, и ему ничего за это не будет. Он не добивается успеха, но при этом сохраняет свою работу и остается королем. Такой только один».
ps я и сам его не люблю,но уважать его стоит.
ps я и сам его не люблю,но уважать его стоит.