Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футболаИспания. Примера 2015/2016

Роналду поблагодарил партнеров по команде и фанатов за «Золотую бутсу»

17 октября 2015, 22:07

 Португальский вингер мадридского «Реала» Криштиану Роналду поблагодарил своих партнеров по команде и болельщиков за помощь в получении престижной награды – «Золотой бутсы» лучшему бомбардиру сезона 2014/15, которую он сегодня показал трибунам «Сантьяго Бернабеу» перед поединком против «Леванте».

«Спасибо моим партнерам по команде и фанатам мадридского „Реала“ за этот прекрасный момент», — подписал Роналду свое фото с призом на страничке в «инстаграме».

Роналду поблагодарил партнеров по команде и фанатов за «Золотую бутсу»

Все новости
Роналду после матча с «Брентфордом» не пожал руку тен Хагу
Вчера, 10:58
Они пригодились бы сборной на чемпионате мира. Собираем сильнейших игроков РПЛ с российским паспортом
09 августаМаксим Тарасов в блоге "Соккер" ТопКомментарии8
Роналду больше других игроков оскорбляют в соцсетях в Англии
02 августа
Кирильчева: «Полноценно возвращаться в футбол желания нет»
30 июля
Роналду наблюдал с трибун за вчерашним товарищеским матчем МЮ
28 июля
ФИФА ввела квоты для журналистов на чемпионате мира в Катаре
27 июля
Сортировать
Все комментарии
забайкальский армеец
забайкальский армеец
20 октября 2015 в 08:17
Стабильность у Роналду неимоверная.
Madridist_714
Madridist_714
18 октября 2015 в 19:49
Слов нет..Рон красавчик, заслуженная золотая бутса..Молодец! РЕСПЕКТ!!
ZORY123
ZORY123
18 октября 2015 в 10:54
Довольный.
112910415
112910415
18 октября 2015 в 10:24
счастье
starche
starche ответ cska plus (комментарий удален) (раскрыть)
18 октября 2015 в 09:05
Красавчик......странная похвала от мужика...........
Санчо Панса
Санчо Панса
18 октября 2015 в 08:17
Недавно он помирился с Гаретом, а теперь вот поблагодарил за поддержку своих болельщиков и игроков мадридского Реала) Ну вот и славно! Не то, что было в прошлом сезоне, когда он был недоволен действиями своих партнеров по команде и также что то сказал в адрес болельщиков Реала. Вот что с человеком делает заветная Золотая Бутса! Молодчик, Криштиану)
Майкл59ru
Майкл59ru
18 октября 2015 в 07:25
Роналду поблагодарил партнеров по команде и фанатов за "Золотую бутсу" и по многочисленным просьбам королевских глориков нырнул на бис )
l
vovinho11
vovinho11
18 октября 2015 в 06:47
Так подели золотой сапог на равные части для всех членов команды
DonnyDarko
DonnyDarko
18 октября 2015 в 05:36
заслужил,красава
jet_set
jet_set
18 октября 2015 в 04:23
Барсаглоры тут устроили просто чудовищной силы Бамболейочки)
MRHM-1988
MRHM-1988 ответ Колян хб (раскрыть)
18 октября 2015 в 01:51
Не пи.ди !
Колян хб
Колян хб
18 октября 2015 в 01:22
Что бы тут не писали Дурные болельщики Реала, пусть он гелям хоть замажется, и улыбается всем подряд, но он всего лишь второй и по титулам и по игре и по футбольному таланту, интересно что вы будете писать когда после завершения своей футбольной карьеры он признается, что всегда любил и любит мужиков, а все его модели это для того что бы болелы ему от разлчерования ноги не переломали
feris1
feris1
18 октября 2015 в 00:26
Барсуки идите удавитесь от зависти.
целуйте своего гнома в задний проход!
This is HSV
This is HSV ответ Tysоn (раскрыть)
18 октября 2015 в 00:00
Месси получает Золотой мяч, а Роналду выдают утешительный приз, в виде золотой бутсы.
ЛокоМос
ЛокоМос
17 октября 2015 в 23:40
Он забыл судей поблагодарить....
Tysоn
Tysоn
17 октября 2015 в 23:32
Гном даже за счет партнеров не может ЗБ брать...в последние годы Рон делает его только так...
ArtNow
ArtNow ответ bexxx (раскрыть)
17 октября 2015 в 23:23
В январе с приставкой Экс, официально.
mondm
mondm
17 октября 2015 в 23:17
Половина с пенальти , ну пусть хоть этому порадуется
mondm
mondm ответ parallels (комментарий удален) (раскрыть)
17 октября 2015 в 23:16
Ты похож на гнома
alik4
alik4 ответ timur_zenit_fan (раскрыть)
17 октября 2015 в 23:10
не в тему
Leo-1987
Leo-1987 ответ alik4 (комментарий удален) (раскрыть)
17 октября 2015 в 23:10
Автобус не в тему
DXTK
DXTK
17 октября 2015 в 23:09
Этот трофей ему идет!!!
Роналду всегда искренен всегда с улыбкой, всегда празднует голы, не даром он стал игроком под номером один в Реале.......Поздравлю его еще раз с наградой.... Еще со времен МЮ он обладет задатками Лидера......Поддерживаю!!!
Erik15
Erik15 ответ Leo-1987 (раскрыть)
17 октября 2015 в 22:55
А ты чёрточку по середине нарисуй на лысине,и все поймут,кто ты есть!
bexxx
bexxx
17 октября 2015 в 22:54
Браво Рон. Лучший игрок мира
bexxx
bexxx ответ parallels (комментарий удален) (раскрыть)
17 октября 2015 в 22:53
Ахаха)) ++
Erik15
Erik15 ответ Happyboy Barca (комментарий удален) (раскрыть)
17 октября 2015 в 22:53, ред.
Жаль,что ты не упомянул супер кубок и клубный ЧМ.Историю "врагов"нужно знать......глор !
Leo-1987
Leo-1987 ответ NGY (комментарий удален) (раскрыть)
17 октября 2015 в 22:46
Я спокоен,сам как после матча Нидерланды-Чехия(2-3)
Leo-1987
Leo-1987 ответ Mr. Yes Yes Yes (комментарий удален) (раскрыть)
17 октября 2015 в 22:44
Я лысый, обломайся
JonSnow
JonSnow ответ parallels (комментарий удален) (раскрыть)
17 октября 2015 в 22:32
причём тут Месси вообще) чего ты злой такой, порадуйся за своего кумира и всё
andrew1965
andrew1965 ответ DANTE 007 (раскрыть)
17 октября 2015 в 22:29
всегда знал, что не могут плебет без королей жить,
вот и ты выбрал себе королька. Гнома королем себе назначил)))))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 