Роналду поблагодарил партнеров по команде и фанатов за «Золотую бутсу»

Португальский вингер мадридского «Реала» Криштиану Роналду поблагодарил своих партнеров по команде и болельщиков за помощь в получении престижной награды – «Золотой бутсы» лучшему бомбардиру сезона 2014/15, которую он сегодня показал трибунам «Сантьяго Бернабеу» перед поединком против «Леванте».
«Спасибо моим партнерам по команде и фанатам мадридского „Реала“ за этот прекрасный момент», — подписал Роналду свое фото с призом на страничке в «инстаграме».
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целуйте своего гнома в задний проход!
целуйте своего гнома в задний проход!
Роналду всегда искренен всегда с улыбкой, всегда празднует голы, не даром он стал игроком под номером один в Реале.......Поздравлю его еще раз с наградой.... Еще со времен МЮ он обладет задатками Лидера......Поддерживаю!!!
Роналду всегда искренен всегда с улыбкой, всегда празднует голы, не даром он стал игроком под номером один в Реале.......Поздравлю его еще раз с наградой.... Еще со времен МЮ он обладет задатками Лидера......Поддерживаю!!!
вот и ты выбрал себе королька. Гнома королем себе назначил)))))
вот и ты выбрал себе королька. Гнома королем себе назначил)))))