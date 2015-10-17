Роналду поблагодарил партнеров по команде и фанатов за «Золотую бутсу»

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17 октября 2015, 22:07

Португальский вингер мадридского «Реала» поблагодарил своих партнеров по команде и болельщиков за помощь в получении престижной награды – «Золотой бутсы» лучшему бомбардиру сезона 2014/15, которую он сегодня показал трибунам «Сантьяго Бернабеу» перед поединком против «Леванте».

«Спасибо моим партнерам по команде и фанатам мадридского „Реала“ за этот прекрасный момент», — подписал Роналду свое фото с призом на страничке в «инстаграме».