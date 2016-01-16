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Ван Гал: «„Манчестер Юнайтед“ не грозит чемпионская засуха „Ливерпуля“»

16 января 2016, 09:02

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гал считает, что поклонникам команды не стоит думать так, будто лучшие времена клуба позади:

«Наш клуб слишком велик, хорош и организован, чтобы повторить чемпионскую засуху „Ливерпуля“.

Также у нас отличная инфраструктура, и с каждым годом она улучшается.

Я часть переходного периода команды, поэтому не представляю, чтобы „Манчестер Юнайтед“ угодил в такую ситуацию.

Но раз уж такое случилось с „Ливерпулем“, то может произойти и с нами.

Однако я не могу себе этого представить, мы движемся в верном направлении. Может, это и займет длительное время, но не могу представить, что с МЮ случится то же, что и с „Ливерпулем“».

Ранее голландский специалист заявил, что вратарь команды Давид Де Хеа целиком и полностью сосредоточен на игре за МЮ.

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Все комментарии
bfd
bfd ответ просто сашка (раскрыть)
17 января 2016 в 19:08
Ну так да, а он говорит, что скаму это не грозит. Смешно.
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий ответ lobsterdam (раскрыть)
17 января 2016 в 15:02
ну ты даже сам наверно не понял как подтвердил мои слова - судя по игре у манчестера красного есть большие трудности - что касается о планах на будущее то не я печатал футболки с номером 20 опозорившись на весь мир - ну а Бога не стоит вмешивать в это дело и это слово пишется с большой буквы если что .....
lobsterdam
lobsterdam ответ Olimpiada_Arkadievna (раскрыть)
16 января 2016 в 17:28
ничего страшного завтра не произойдет, даже если лфк удастся победить! Не будем делать вселенской трагедии и далеко идущих выводов из результатов рядового футбольного матча. Обе команды не в тех кондициях, чтобы этот матч, как это бывало раньше, стал истинным событием сезона.
lobsterdam
lobsterdam ответ дяденька Онуфрий (раскрыть)
16 января 2016 в 17:24
если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах (даже и не на 50 лет)!
Заратустра
Заратустра
16 января 2016 в 16:54
Надо очень постараться чтоб повторить ТАКОЕ
mphuZ
mphuZ
16 января 2016 в 16:23
Все так сначала думают и говорят..
А потом - раз! И трофейная засуха на 4 года.. А потом не опомнишься, и 10 лет будет))
Санчо Панса
Санчо Панса
16 января 2016 в 16:12
Чемпионская засуха Ливерпуля, при которой он не может выиграть чемпионат Англии вот уже больше 25 лет? Луи конечно наслышан об этом) Ливерпуль это великий клуб, но чемпионство АПЛ от них постоянно ускользало, хотя в свое время они располагали очень добротными исполнителями!
Olimpiada_Arkadievna
Olimpiada_Arkadievna
16 января 2016 в 15:36
Аххаха, вот завтра и посмотрим кому что суждено, боится Ван Гал, боится, беды МЮ только начинаются, а Ливерпуль с Клоппом будет на вершине я уверен.
ЮЗИК
ЮЗИК
16 января 2016 в 15:02
время покажет
112910415
112910415
16 января 2016 в 14:40
пусто-пусто
лолос
лолос
16 января 2016 в 14:16
Конечно не будет такого, как "Ливерноль". МЮ никогда до такого не опустится. Колбаса - это уровень "Спартака".
ander_herrera
ander_herrera
16 января 2016 в 14:07
Ван Гал: «„Манчестер Юнайтед“ не грозит чемпионская засуха „Ливерпуля“»
Если меня уволят....
FootballFun1985
FootballFun1985 ответ просто сашка (раскрыть)
16 января 2016 в 13:49
Насчет Клоппа надо посмотреть. Все-таки он тоже больше кубковый тренер.
FootballFun1985
FootballFun1985 ответ alexov222 (раскрыть)
16 января 2016 в 13:48
Как его назвать? Называй его просто Философ)
nahan
nahan
16 января 2016 в 13:25
Все переменчиво...
WildKem
WildKem
16 января 2016 в 13:07
Конечно не грозит, ведь как никак максимум через 1,5 года, вас ЛВГ, не будет в МЮ, а более гибкий и современный тренер с нынешним составом и с теми финансами на трансферы, что выделяет руководство, сумеет построить хорошую команду и то ЛВГ хорошо пристроился по сути за 1,5 года ничего не наладил в игре команды, а только все замаскировал под контроль мяча, а как только надо обязательно победить и значит сразу постараться забить, так все проблемы в обороне сразу и всплыли игра в Германии с Вольфсбургом тому пример, да и в атаке никакая игра не налажена, чаще всего все те же навесы и забросы вперед, что были и при Мойесе!
просто сашка
просто сашка ответ bfd (раскрыть)
16 января 2016 в 13:02, ред.
что прикинуть? больше 25 лет без чемпионства? да, жутко наверное...
просто сашка
просто сашка ответ дяденька Онуфрий (раскрыть)
16 января 2016 в 12:52
50 это 2 по 25?
bfd
bfd
16 января 2016 в 12:41
а вот прикинь
alexov222
alexov222
16 января 2016 в 12:38, ред.
- Наш клуб слишком велик, хорош и организован, чтобы повторить чемпионскую засуху „Ливерпуля

- Но раз уж такое случилось с „Ливерпулем“, то может произойти и с нами

ну вот как его назвать после этого?))

и не с "нами",а с мю... вангал случайный персонаж и слабейшее звено в команде. когда их показывают вместе с гигсом, я кожей чувствую как райан ненавидит его...даже скорее презирает)
fanarsbssr
fanarsbssr ответ Erik15 (раскрыть)
16 января 2016 в 12:23
А чем МС и Челси может гордиться???Для них год-два вечная засуха..с их то послужным списком!!!!!!
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий ответ lobsterdam (раскрыть)
16 января 2016 в 12:01
реализм редко бывает остроумным
Caniggia
Caniggia
16 января 2016 в 11:55
Ну уж точно не при Ман Гале МЮ станет чемпионом.
просто сашка
просто сашка
16 января 2016 в 11:05
четверть столетия без золотых медалей это очень много) ну не ЛВГ их троллить уж точно, клопп приличный тренер, может и добудет долгожданное АПЛ, хотя о чем это я...
lobsterdam
lobsterdam ответ Amanreca (раскрыть)
16 января 2016 в 10:13
неостроумно
wojanolja
wojanolja
16 января 2016 в 10:07
они мощнее финансово!
Selim Yavuz
Selim Yavuz
16 января 2016 в 09:52
для такого клуба как мю 3-4 сезона без чемпионства это уже засуха
Erik15
Erik15
16 января 2016 в 09:51, ред.
А у кого не засуха,только у МС и Челси? Может в этом сезоне Арсенал рассухарится.
Amanreca
Amanreca
16 января 2016 в 09:48
Он должен был сказать:"Отныне нам ничего не светит".Ведь ближайшие 50 лет так и будет господа.
DVOK68
DVOK68
16 января 2016 в 09:13
Ну откель ему это знать...
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