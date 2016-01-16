Ван Гал: «„Манчестер Юнайтед“ не грозит чемпионская засуха „Ливерпуля“»

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16 января 2016, 09:02

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» считает, что поклонникам команды не стоит думать так, будто лучшие времена клуба позади:

«Наш клуб слишком велик, хорош и организован, чтобы повторить чемпионскую засуху „Ливерпуля“.

Также у нас отличная инфраструктура, и с каждым годом она улучшается.

Я часть переходного периода команды, поэтому не представляю, чтобы „Манчестер Юнайтед“ угодил в такую ситуацию.

Но раз уж такое случилось с „Ливерпулем“, то может произойти и с нами.

Однако я не могу себе этого представить, мы движемся в верном направлении. Может, это и займет длительное время, но не могу представить, что с МЮ случится то же, что и с „Ливерпулем“».