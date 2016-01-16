Ван Гал: «„Манчестер Юнайтед“ не грозит чемпионская засуха „Ливерпуля“»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гал считает, что поклонникам команды не стоит думать так, будто лучшие времена клуба позади:
«Наш клуб слишком велик, хорош и организован, чтобы повторить чемпионскую засуху „Ливерпуля“.
Также у нас отличная инфраструктура, и с каждым годом она улучшается.
Я часть переходного периода команды, поэтому не представляю, чтобы „Манчестер Юнайтед“ угодил в такую ситуацию.
Но раз уж такое случилось с „Ливерпулем“, то может произойти и с нами.
Однако я не могу себе этого представить, мы движемся в верном направлении. Может, это и займет длительное время, но не могу представить, что с МЮ случится то же, что и с „Ливерпулем“».
Ранее голландский специалист заявил, что вратарь команды Давид Де Хеа целиком и полностью сосредоточен на игре за МЮ.
А потом - раз! И трофейная засуха на 4 года.. А потом не опомнишься, и 10 лет будет))
А потом - раз! И трофейная засуха на 4 года.. А потом не опомнишься, и 10 лет будет))
Если меня уволят....
Если меня уволят....
- Но раз уж такое случилось с „Ливерпулем“, то может произойти и с нами
ну вот как его назвать после этого?))
и не с "нами",а с мю... вангал случайный персонаж и слабейшее звено в команде. когда их показывают вместе с гигсом, я кожей чувствую как райан ненавидит его...даже скорее презирает)
- Но раз уж такое случилось с „Ливерпулем“, то может произойти и с нами
ну вот как его назвать после этого?))
и не с "нами",а с мю... вангал случайный персонаж и слабейшее звено в команде. когда их показывают вместе с гигсом, я кожей чувствую как райан ненавидит его...даже скорее презирает)