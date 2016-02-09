Месси перенёс операцию на почках

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09 февраля 2016, 16:31

Нападающий «Барселоны» успешно перенес операцию на почках.

Сообщается, что аргентинский футболист уже покинул больницу и в ближайшие дни сможет приступить к тренировкам. Ожидается, что Месси сможет принять участие в поединке 24-го тура Примеры против «Сельты», который состоится 14 февраля.