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ГлавнаяНовостиЗаграница: событияИспания. Примера 2015/2016

Месси перенёс операцию на почках

09 февраля 2016, 16:31

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси успешно перенес операцию на почках.

Сообщается, что аргентинский футболист уже покинул больницу и в ближайшие дни сможет приступить к тренировкам. Ожидается, что Месси сможет принять участие в поединке 24-го тура Примеры против «Сельты», который состоится 14 февраля.

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Все комментарии
амурец
амурец ответ Cleaner (раскрыть)
12 февраля 2016 в 02:07
то то этот ноль и Суарес тащат Барсу, а гном так прогуливается
Bimbson
Bimbson ответ Cleaner (раскрыть)
12 февраля 2016 в 01:15
согласен,забыл когда играл)))
Cleaner
Cleaner ответ амурец (раскрыть)
11 февраля 2016 в 22:35
Рядом с Гномом он полный НОЛЬ!
амурец
амурец ответ Cleaner (раскрыть)
11 февраля 2016 в 15:54
может и не вырос, но как футболист на голову выше гнома
Kirgan
Kirgan ответ Cleaner (раскрыть)
11 февраля 2016 в 11:07
ахах
Cleaner
Cleaner ответ амурец (раскрыть)
10 февраля 2016 в 18:20, ред.
Неймар еще из штанишек на лямках не вырос.
Cleaner
Cleaner ответ Bimbson (раскрыть)
10 февраля 2016 в 18:19
Он еще и в футбол играть любит. В отличие от тебя...
Cleaner
Cleaner ответ KaZёL (раскрыть)
10 февраля 2016 в 18:18
Даже если он больше ни одной игры не сыграет, он уже вровень с Марадоной. Хоть и рукой не забивал...
амурец
амурец
10 февраля 2016 в 12:41
болеть всегда не приятно, пусть поправляется
амурец
амурец ответ Leo-1987 (раскрыть)
10 февраля 2016 в 12:40
Неймару?
nahan
nahan
10 февраля 2016 в 06:49
Роботу заменили чипс...
gosha0175
gosha0175
10 февраля 2016 в 01:54
Знаменито!
Bimbson
Bimbson
09 февраля 2016 в 23:34
Пиво по ходу любит,как и я.
Воин трои
Воин трои
09 февраля 2016 в 23:33
Гпоправляйся быстрее суперЛео
Leo-1987
Leo-1987 ответ Casey Ryback (раскрыть)
09 февраля 2016 в 23:17, ред.
А ты рад травмам игроков Челси?
Шуnя771
Шуnя771 ответ Старый Пью (раскрыть)
09 февраля 2016 в 23:08
Не вижу параллели между моим постом и Вашим предположением...

Следуя Вашей логике все врачи(или компетентные в этих вопросах) должны ходить с одной почкой, глазом, яйцом... и т.д.

Донорство относится не к сфере физиологии и анатомии, а скорее всего к таким качествам как доброта. гуманность, сострадание...
Casey Ryback
Casey Ryback
09 февраля 2016 в 23:08
Хорошо, что объекты поклонения глоров - футболисты, не вечно будут играть....
Ихний иллюзорный, прекрасный мир разрушиться в один миг.
Casey Ryback
Casey Ryback
09 февраля 2016 в 23:00
Я даже уже почти рад любым травмам Месси и Роналду...
Хоть так то глоров-малолеток меньше станет здесь
LAKZ
LAKZ
09 февраля 2016 в 23:00
тут модер с ником moderatop....модератоп...
Casey Ryback
Casey Ryback
09 февраля 2016 в 22:56
Лейс всему голова!
KaZёL
KaZёL ответ KATALONIAFAN (комментарий удален) (раскрыть)
09 февраля 2016 в 22:29
А Аргентинцы себе не враги!Заметь!Они любят Месси,но смотрят на него через призму Дона!
KaZёL
KaZёL ответ KATALONIAFAN (комментарий удален) (раскрыть)
09 февраля 2016 в 22:28
Причём тут пустышка Гётце к Месси или Марадоне?Выучи Испанский язык и прессу Аргов почитай,99% жителей не ставят Месси и в ровень с Диего,и лишь персофаны с соккера ставят Лео выше Диего,и это факт 100%.
KaZёL
KaZёL ответ KATALONIAFAN (комментарий удален) (раскрыть)
09 февраля 2016 в 22:26
Я вольный художник,к Барсе ровно отношусь.
Komanch
Komanch ответ Ismadiyar (раскрыть)
09 февраля 2016 в 22:09, ред.
да ладно невероятные, правильно будет - рядовые! Практически в любом городе России где есть урологическое отделение хотя бы на 10-20 коек выполняют подобные операции
nadin78
nadin78
09 февраля 2016 в 22:03
Здоровья!!!
Старый Пью
Старый Пью ответ Шуnя771 (раскрыть)
09 февраля 2016 в 22:00, ред.
То есть Вы готовы отдать свои полторы почки нуждающимся хоть завтра?
Leo-1987
Leo-1987
09 февраля 2016 в 21:55
Здоровья Лучшему игроку Мира!
Redbluemaunt
Redbluemaunt
09 февраля 2016 в 21:49
Спортивная медицина творит чудеса! Здоровья Лионелю!
Redbluemaunt
Redbluemaunt ответ порт (раскрыть)
09 февраля 2016 в 21:47
Лучше бОржоми,они полезнее!)))
KaZёL
KaZёL ответ Cleaner (раскрыть)
09 февраля 2016 в 21:42
Вровень он будет когда выиграет ЧМ,это факт железный!Да и прессу Аргов почитай(спаниш там)никто Лео не считает и близко стоящим с Доном Диего,а Арги себе не враги!
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