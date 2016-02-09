Месси перенёс операцию на почках

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси успешно перенес операцию на почках.
Сообщается, что аргентинский футболист уже покинул больницу и в ближайшие дни сможет приступить к тренировкам. Ожидается, что Месси сможет принять участие в поединке 24-го тура Примеры против «Сельты», который состоится 14 февраля.
Следуя Вашей логике все врачи(или компетентные в этих вопросах) должны ходить с одной почкой, глазом, яйцом... и т.д.
Донорство относится не к сфере физиологии и анатомии, а скорее всего к таким качествам как доброта. гуманность, сострадание...
Следуя Вашей логике все врачи(или компетентные в этих вопросах) должны ходить с одной почкой, глазом, яйцом... и т.д.
Донорство относится не к сфере физиологии и анатомии, а скорее всего к таким качествам как доброта. гуманность, сострадание...
Ихний иллюзорный, прекрасный мир разрушиться в один миг.
Ихний иллюзорный, прекрасный мир разрушиться в один миг.
Хоть так то глоров-малолеток меньше станет здесь
Хоть так то глоров-малолеток меньше станет здесь