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УЕФА перенес время начала матча «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»

03 марта 2016, 20:39
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед1 : 1Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Руководство МЮ обратилось в УЕФА с просьбой перенести время начала матча 1/8 финала Лиги Европы против «Ливерпуля». Это связано с опасениями манкунианцев, что зрители не успеют приехать на стадион после рабочего дня. Дело в том, что 17 марта, в день игры, в Британии отмечается День Святого Патрика и это может сказаться на нагрузке транспортных магистралей. Европейская организация удовлетворила просьбу «Манчестер Юнайтед».

Таким образом, игра состоится в 20:00 по местному времени (23:00 по Москве), а не в 18:00, как предполагалось изначально. 

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Перевод с skysports.com
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Все комментарии
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06 марта 2016 в 16:21
ФАК!
Мало того что Шахтёр, Боруссия и Тоттенхэм будут играть в одно время, так ещё и МЮ с Ливерпулем добавляются.
Bregnev
Bregnev ответ zenit advokaat (комментарий удален) (раскрыть)
04 марта 2016 в 11:16
Думаю, Виера
нечитайло
нечитайло
03 марта 2016 в 21:12
все для простого народа
pif57
pif57
03 марта 2016 в 20:53
Уважительная причина!
Чаудда
Чаудда
03 марта 2016 в 20:51
Пиндосам идут навстречу во всём. ЭтоИнтересно.
Гость
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