УЕФА перенес время начала матча «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»

Руководство МЮ обратилось в УЕФА с просьбой перенести время начала матча 1/8 финала Лиги Европы против «Ливерпуля». Это связано с опасениями манкунианцев, что зрители не успеют приехать на стадион после рабочего дня. Дело в том, что 17 марта, в день игры, в Британии отмечается День Святого Патрика и это может сказаться на нагрузке транспортных магистралей. Европейская организация удовлетворила просьбу «Манчестер Юнайтед».
Таким образом, игра состоится в 20:00 по местному времени (23:00 по Москве), а не в 18:00, как предполагалось изначально.
Мало того что Шахтёр, Боруссия и Тоттенхэм будут играть в одно время, так ещё и МЮ с Ливерпулем добавляются.
Мало того что Шахтёр, Боруссия и Тоттенхэм будут играть в одно время, так ещё и МЮ с Ливерпулем добавляются.