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«Уфа» вырвала ничью у «Мордовии»

06 марта 2016, 16:22
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа1 : 1Логотип футбольный клуб Мордовия (Саранск)МордовияМатч завершен

В матче 19-го тура РФПЛ «Уфа» и «Мордовия» обменялись голами.

Уфа, стадион «Нефтяник».

«Уфа» — «Мордовия» — 1:1 (0:0)
Голы: Никитин 90 — Ломич 64 (пен).

«Уфа»: Шелия, Зубарев, Никитин, Кацалапов (Тумасян 45), Зинченко (Безденежных 77), Стоцкий, Марсиньо (Сысуев 55), Пауревич, Диего Карлос, Ханджич, Кротов.
Главный тренер: Евгений Перевертайло.

«Мордовия»: Ревишвили, Тишкин, Ломич, Нахушев, Дудиев (Иванов 86), Власов, Махмудов, Стеванович, Рыков, Самодин (Луценко 69), Мухаметшин (Игнатович 89).
Главный тренер: Андрей Гордеев.

Предупреждения: Марсиньо 49, Зинченко 59, Мухаметшин 76, Ломич 86.

Судья: Сергей Иванов.

Напомним, встреча первого круга между этими командами закончилась минимальной победой «Уфы» (1:0).

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Все комментарии
nahan
nahan
07 марта 2016 в 06:39
Аутсайдерское дерби тоже имеет свой накал страстей...
КПР
КПР
06 марта 2016 в 20:01
Обе команды пасут задних. ЭтоИнтересно
Швайни
Швайни ответ mat73 (раскрыть)
06 марта 2016 в 19:29
Привет Азамат! Понимаю твои эмоции.
Хочу пойти на матч с Локо, поддержать ребят.
Швайни
Швайни ответ LOpp (раскрыть)
06 марта 2016 в 19:27
Вот вот, думал будет перевес. Но Мордовия игра вязко отчаянно, этим и переиграла. Хорошо, что забил Никитин, он кстати интервью давал в превью на канале, как знала пресс служба прям.
mat73
mat73
06 марта 2016 в 19:11
Мне стыдно,млин...
veretennikoff-gud
veretennikoff-gud ответ Чаудда (раскрыть)
06 марта 2016 в 18:40
Стадик еще не скоро построят, так что они могут и вылететь и снова вернутся)
Хотя кто вылетит, а кто останется в ПЛ узнаем в мае!
Санчо Панса
Санчо Панса
06 марта 2016 в 18:39
Да, Уфа все таки не начала весну с двух поражений подряд и то хорошо для этого клуба! Никитин был не согласен с текущим положением дел и спас свою команду от поражения. Не стоит забывать, что матч длится 90 минут плюс добавленное время) Футболистам Уфы респект за проявленный характер и жажду отыграться!
parlament123
parlament123
06 марта 2016 в 18:36
уфа УФФФ
AntiClockWise
AntiClockWise
06 марта 2016 в 18:28
Расстроился ппц....Муха один в один не 3абил, Луценко тоже самое...сами виноваты...
Чаудда
Чаудда
06 марта 2016 в 18:17
Эрзи должны остаться в РФПЛ. Зря чтоли на стадик потратились.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman ответ ermak6848 (раскрыть)
06 марта 2016 в 18:16
какие середники? 1 клуб последнее место, второй зоне переходных матчах
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
06 марта 2016 в 18:15
нынешний Ломич лишним в Динамо точно б не был...матч аутсайдеров и вновь Мордовия не выиграла
ermak6848
ermak6848
06 марта 2016 в 18:06
Это Хорошо. Можно закрепиться в турнирной таблице середника
pachkevi4
pachkevi4
06 марта 2016 в 18:04, ред.
в советские времена писали "вырвала очко" или "спасла очко"
Гурманоид
Гурманоид
06 марта 2016 в 17:51
любо-дорого было смотреть матч. великолепный газон. исполнители высочайшего класса. заряженные трибуны.... гордость за свою страну испытываю...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
06 марта 2016 в 17:42
Походу обе команды претенденты на Вылет.
Zimmer
Zimmer
06 марта 2016 в 17:31
Печально упускать победу на последних минутах. ЭтоИнтересно
Victor20500
Victor20500
06 марта 2016 в 17:28
Не все еще потеряно.
капустко
капустко
06 марта 2016 в 17:28
Всё же забили на 90 минуте )
112910415
112910415
06 марта 2016 в 17:25
жаль гордеевских...
veretennikoff-gud
veretennikoff-gud ответ РАнЕНЫЙ ПРоФЕССОр (раскрыть)
06 марта 2016 в 17:23
Вечером на матче в Химках выспишься!
Землянин
Землянин
06 марта 2016 в 17:23
Битва - не на Жизнь, а Насмерть :~))
veretennikoff-gud
veretennikoff-gud ответ LOpp (раскрыть)
06 марта 2016 в 17:20
Согласен, но с такой игрой стыки в радость будут)
нечитайло
нечитайло
06 марта 2016 в 17:16
собранность прежде всего
slip800
slip800
06 марта 2016 в 17:14
Жаль, по-ходу Мордва домой в ФНЛ(((
yane4ort88
yane4ort88
06 марта 2016 в 17:12
Голы на последних минутах всегда вызывают особые эмоции ЭтоИнтересно
РАнЕНЫЙ ПРоФЕССОр
РАнЕНЫЙ ПРоФЕССОр ответ veretennikoff-gud (раскрыть)
06 марта 2016 в 17:06
Я ПОД НИХ ХОРОШО ЗАСЫПАЮ
spartak11
spartak11 ответ post-navigator (комментарий удален) (раскрыть)
06 марта 2016 в 17:06
Сочи хватит,а то жирно будет,два города в одном крае!
LOpp
LOpp ответ veretennikoff-gud (раскрыть)
06 марта 2016 в 16:59
Привет Семён!
Крыльев надо догонять, не хотелось бы в стыки попадать.
veretennikoff-gud
veretennikoff-gud ответ LOpp (раскрыть)
06 марта 2016 в 16:56
Привет, Ильнур!
Мордовия все же была ближе к победе, но Шелия дважды спас, так что ничья можно в плюс себе занести.
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