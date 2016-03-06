«Уфа» вырвала ничью у «Мордовии»

В матче 19-го тура РФПЛ «Уфа» и «Мордовия» обменялись голами.
Уфа, стадион «Нефтяник».
«Уфа» — «Мордовия» — 1:1 (0:0)
Голы: Никитин 90 — Ломич 64 (пен).
«Уфа»: Шелия, Зубарев, Никитин, Кацалапов (Тумасян 45), Зинченко (Безденежных 77), Стоцкий, Марсиньо (Сысуев 55), Пауревич, Диего Карлос, Ханджич, Кротов.
Главный тренер: Евгений Перевертайло.
«Мордовия»: Ревишвили, Тишкин, Ломич, Нахушев, Дудиев (Иванов 86), Власов, Махмудов, Стеванович, Рыков, Самодин (Луценко 69), Мухаметшин (Игнатович 89).
Главный тренер: Андрей Гордеев.
Предупреждения: Марсиньо 49, Зинченко 59, Мухаметшин 76, Ломич 86.
Судья: Сергей Иванов.
Напомним, встреча первого круга между этими командами закончилась минимальной победой «Уфы» (1:0).
Хочу пойти на матч с Локо, поддержать ребят.
Хочу пойти на матч с Локо, поддержать ребят.
Хотя кто вылетит, а кто останется в ПЛ узнаем в мае!
Хотя кто вылетит, а кто останется в ПЛ узнаем в мае!
Крыльев надо догонять, не хотелось бы в стыки попадать.
Крыльев надо догонять, не хотелось бы в стыки попадать.
Мордовия все же была ближе к победе, но Шелия дважды спас, так что ничья можно в плюс себе занести.
Мордовия все же была ближе к победе, но Шелия дважды спас, так что ничья можно в плюс себе занести.