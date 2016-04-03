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Халк: «2-3 дня практически не сплю»

03 апреля 2016, 23:49
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Нападающий «Зенита» Халк прокомментировал победу над ЦСКА (2:0) в матче чемпионата России.

«Эта игра с ЦСКА была крайне важной для нас. Мне было достаточно сложно. Из-за переездов и смены часовых поясов 2-3 дня практически не сплю. Кроме того была небольшая температура из-за которой не очень хорошо себя чувствовал. Но мы отставали от ЦСКА на 6 очков, поэтому победить надо было. В итоге я сконцентрировался и при помощи тренеров, партнеров, болельщиков у нас все получилось.

Я похудел? Никаких диет (смеется). Просто стараюсь беречь себя. А чуть-чуть похудел, возможно, из-за бессонных ночей или из-за того, что немножко приболел. Но сам я, кстати, не ощущаю что сбавил в весе».

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Халк
Источник: sport-express.ru
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Все комментарии
caravanbashi
caravanbashi
04 апреля 2016 в 17:48
Если Бразилия растянута по широте, то мы по долготе, так что приходится летать в Екатеринбург.
Сергей007007
Сергей007007 ответ Jurij_Mar (раскрыть)
04 апреля 2016 в 11:24
Жалко что такая самоотдача не в каждом матче)
Jurij_Mar
Jurij_Mar
04 апреля 2016 в 11:10
Можно Халка ненавидеть,троллить его.Я и сам не отношусь к его почитателям.Но самоотдача внушает уважение.
Санчо Панса
Санчо Панса
04 апреля 2016 в 09:55
Халк реально внешне похудел! Я это заметил. Получается, что он играл против ЦСКА не в самых оптимальных кондициях? И тем не менее он дважды забил армейцам, мда. Что говорить, мастер с большой буквы, особенно для РПЛ!
Doping_87
Doping_87
04 апреля 2016 в 09:51
Молодец Халкуша! С мотивацией даже не высповшийся смог отвесить пару безответных мячей коняшкам.)))
starche
starche
04 апреля 2016 в 09:33
И не выспавшийся Халк - хорош!
sir_Alex
sir_Alex
04 апреля 2016 в 09:29
Пару таблеток глицина на ночь и всё будет тип-топ!
Майкл59ru
Майкл59ru
04 апреля 2016 в 06:33
Халку нельзя худеть,а то большинство питерских магазинов "Я Большой" обанкротятся )
ТОС
ТОС
04 апреля 2016 в 03:50
к сожалению ,даже с тяжелым перелетом Халк ( на пользу лично Зениту) ,но показал ,что стоит защита и вратарь сборной....печалька............
ТОС
ТОС ответ Зимбабвийская Пеналда (комментарий удален) (раскрыть)
04 апреля 2016 в 03:30
конины..по бразильски..
ТОС
ТОС ответ Одно слово румын (комментарий удален) (раскрыть)
04 апреля 2016 в 03:30
забивал коням и буду дальше..
ТОС
ТОС
04 апреля 2016 в 03:29
играй больше на команду,нечего лезть на троих-четырех и терять мяч,играй в пас

и пох на твой вес тогда..
roberto sanz
roberto sanz ответ astan4o (раскрыть)
04 апреля 2016 в 00:24
у роналдо рост 186 см,так что его 84-85 небольшой вес.просто норма.тоже самое,что у месси при 169 67 кг или у яя туре
roberto sanz
roberto sanz ответ pereletnii (комментарий удален) (раскрыть)
04 апреля 2016 в 00:22
тоже мне достижение,понимаю если бы это человек с весом 120 кг сказал))))
astan4o
astan4o ответ roberto sanz (раскрыть)
04 апреля 2016 в 00:03
Роналду ровно 85 весит, но играет будто он весит 60-65
roberto sanz
roberto sanz ответ Fan_MU-06 (раскрыть)
03 апреля 2016 в 23:59
он тебе сам сказал?
Fan_MU-06
Fan_MU-06 ответ roberto sanz (раскрыть)
03 апреля 2016 в 23:58
Он 93 весит сейчас)
roberto sanz
roberto sanz
03 апреля 2016 в 23:51
че худеть?90 кг нормальный вес для мужчины.в апл половина составов за 85минимум и ничего,намного выносливее дзагоевых,березуцких,игнашей,глушаковых.....
Гость
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