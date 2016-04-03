Халк: «2-3 дня практически не сплю»

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03 апреля 2016, 23:49

Нападающий «Зенита» прокомментировал победу над ЦСКА (2:0) в матче чемпионата России.

«Эта игра с ЦСКА была крайне важной для нас. Мне было достаточно сложно. Из-за переездов и смены часовых поясов 2-3 дня практически не сплю. Кроме того была небольшая температура из-за которой не очень хорошо себя чувствовал. Но мы отставали от ЦСКА на 6 очков, поэтому победить надо было. В итоге я сконцентрировался и при помощи тренеров, партнеров, болельщиков у нас все получилось.

Я похудел? Никаких диет (смеется). Просто стараюсь беречь себя. А чуть-чуть похудел, возможно, из-за бессонных ночей или из-за того, что немножко приболел. Но сам я, кстати, не ощущаю что сбавил в весе».