Суарес: «Не имеет значения, кто из нашей троицы забивает, а кто отдаёт передачи»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес подчеркнул эффективность атакующей троицы каталонской команды.
«Мы единственная команда в мире, у которой есть три форварда, играющие так хорошо вместе. И не имеет значения, кто забивает, а кто отдает передачи. Если один из нас троих не забьет, это сделают другие. Мы хотим помогать своим партнерам по команде, причем не только в атаке, но и в других линиях.
Удивительно, что уругваец, аргентинец и бразилец имеют такие хорошие отношения, правда? Мы в сборных шутим об этом».
• 46 матчей
• 41 гол
• 21 голевая передача
• 46 матчей
• 41 гол
• 21 голевая передача
• 47 матчей
• 30 голов
• 20 голевых передач
• 47 матчей
• 30 голов
• 20 голевых передач