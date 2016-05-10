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Суарес: «Не имеет значения, кто из нашей троицы забивает, а кто отдаёт передачи»

10 мая 2016, 23:52

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес подчеркнул эффективность атакующей троицы каталонской команды.

«Мы единственная команда в мире, у которой есть три форварда, играющие так хорошо вместе. И не имеет значения, кто забивает, а кто отдает передачи. Если один из нас троих не забьет, это сделают другие. Мы хотим помогать своим партнерам по команде, причем не только в атаке, но и в других линиях.

Удивительно, что уругваец, аргентинец и бразилец имеют такие хорошие отношения, правда? Мы в сборных шутим об этом».

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Все комментарии
MSN-thebest
MSN-thebest ответ MSN-thebest (раскрыть)
15 мая 2016 в 19:05
Нехило я наванговал! Зацените! ;))
амурец
амурец ответ KATALONIAFAN (комментарий удален) (раскрыть)
12 мая 2016 в 14:53
видели его и на ЧМ и на копу Америки результат один, как всегда на опе
Судья
Судья ответ амурец (комментарий удален) (раскрыть)
12 мая 2016 в 07:06
Не отвечайте на провокации и оскорбление
амурец
амурец ответ KATALONIAFAN (комментарий удален) (раскрыть)
12 мая 2016 в 07:03
в 1/4 ЛЧ он всех попинал
savik1995
savik1995
11 мая 2016 в 17:09
Суарес суперзвезда
Forint
Forint
11 мая 2016 в 15:45
В начале сезона мне показалось что между Бразильцем и Уругвайцем есть какой-то разлад. Концовка показывает что теперь все в порядке. ЭтоИнтересно
keks 05
keks 05
11 мая 2016 в 15:34
удивительно слышать это от Суареса ведь он часто жадничает в отличие от Месси и Неймара которым действительно без разницы кто из них забьет
Storm-Shadow
Storm-Shadow ответ Galaxy real way (раскрыть)
11 мая 2016 в 14:50
Заслуживает уважения
Storm-Shadow
Storm-Shadow ответ амурец (раскрыть)
11 мая 2016 в 14:43
Слабее.
Zidane5-10
Zidane5-10
11 мая 2016 в 14:40
самая сильная атака, но против автобуса мало что могут.
Zidane5-10
Zidane5-10
11 мая 2016 в 14:39
[кю], трус и бывалый))) а Гризман-Шурик, победил всех троих злодеев.
Dominators
Dominators ответ starche (раскрыть)
11 мая 2016 в 13:48
По закону они преступники.
амурец
амурец ответ Surkho Machayev (раскрыть)
11 мая 2016 в 13:22
ты мне хочешь доказать, что без месси Барселона станет хуже
Surkho Machayev
Surkho Machayev ответ амурец (раскрыть)
11 мая 2016 в 13:08
Сначала там неймар только и забивает а когда у месси больще забито голов смотри кому они забивали.... Ну ну
амурец
амурец ответ Surkho Machayev (раскрыть)
11 мая 2016 в 13:04
посмотри кому забивал Неймар и кому Месси
Surkho Machayev
Surkho Machayev ответ Surkho Machayev (раскрыть)
11 мая 2016 в 13:03
Забивают в основном неймар и суарес ну ну)) эта троица забивает всем и все
Surkho Machayev
Surkho Machayev ответ Surkho Machayev (раскрыть)
11 мая 2016 в 13:02
Статистика Лео Месси за Барселону в сезоне 2015/16:

• 46 матчей
• 41 гол
• 21 голевая передача
Surkho Machayev
Surkho Machayev ответ амурец (раскрыть)
11 мая 2016 в 13:01
Статистика Неймара за Барселону в сезоне 2015/16:

• 47 матчей
• 30 голов
• 20 голевых передач
амурец
амурец ответ Surkho Machayev (раскрыть)
11 мая 2016 в 12:56
вот и думай прежде чем что то говоришь
Surkho Machayev
Surkho Machayev ответ амурец (раскрыть)
11 мая 2016 в 12:52
Видимо ты не тот футбол смотришь если говоришь что месси мало заметен... И вообще он на 1 месте среди ассист. И 3 месте по голам в ла лиге.. Прежде чем что то сказать надо сначала подумать а не наоборот
амурец
амурец
11 мая 2016 в 12:27
конечно не имеет забивают в основном Суарес и Неймар, а про гнома говорят, что он лидер Барселоны хотя он там мало заметен
Ismadiyar
Ismadiyar
11 мая 2016 в 11:19
Конечно это удивительно, лучшая троица мира!!!
исси62
исси62
11 мая 2016 в 09:40
справедливо Месси_Лионель
Судья
Судья ответ Летчик66 (комментарий удален) (раскрыть)
11 мая 2016 в 08:58
Вам вынесено предупреждение за провокацию, за повторное нарушение – бан.
NRG_
NRG_
11 мая 2016 в 08:55, ред.
Не имеет значения кто забирает из тройки, зол. мяч всеравно получает Месси
starche
starche ответ Майкл59ru (раскрыть)
11 мая 2016 в 08:42
Точно.
starche
starche ответ ЛокоМос (раскрыть)
11 мая 2016 в 08:40, ред.
Глупость. Никто из них не жадничает с пасом! О чем это говорит!?
juchok
juchok ответ Батя_Курова (раскрыть)
11 мая 2016 в 08:40
спасибо за расшифровку,мать!)))жестко,жестко!)!)!)!
starche
starche ответ Ragnar_Lodbrok (комментарий удален) (раскрыть)
11 мая 2016 в 08:40
Чепуха.
Galaxy real way
Galaxy real way ответ starche (раскрыть)
11 мая 2016 в 08:20, ред.
"Равных нет". Очень смешно. Это потому что Роналду и Месси проводят не самый лучший результативный сезон для себя. То что сейчас показывает Луис это конечно замечательно, думаю это его максимум, но этих показателей Рон и Месси могут закрытыми глазами достичь. И об индивидальных призов, не будь так уверен, ЗБ скорее всего получит, а вот кто получит ЗМ это еще неизвестно.
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