Суарес: «Не имеет значения, кто из нашей троицы забивает, а кто отдаёт передачи»

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10 мая 2016, 23:52

Нападающий «Барселоны» подчеркнул эффективность атакующей троицы каталонской команды.

«Мы единственная команда в мире, у которой есть три форварда, играющие так хорошо вместе. И не имеет значения, кто забивает, а кто отдает передачи. Если один из нас троих не забьет, это сделают другие. Мы хотим помогать своим партнерам по команде, причем не только в атаке, но и в других линиях.

Удивительно, что уругваец, аргентинец и бразилец имеют такие хорошие отношения, правда? Мы в сборных шутим об этом».