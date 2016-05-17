Де Хеа уйдёт из МЮ, если главным тренером останется ван Гал

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа намерен покинуть команду, если ее главным тренером останется Луи ван Гал. Испанский голкипер, который признан лучшим игроком клуба в сезоне, разочарован результатами МЮ и считает, что под началом ван Гала лучшего команда не добьется. Амбициозный Де Хеа намерен найти более успешный клуб, если в МЮ решат оставить голландца.
Ван Галом недовольны и игроки, и болельщики. Во что играет сейчас МЮ - футболом не назовёшь. Порой складывается впечатление, что я смотрю РФПЛ, а не АПЛ.
Если человеку не нравится работать под руководством Ван Гала, то это его дело.
Если человеку что-то не нравится на его работе, он может её сменить. В футболе тоже самое.
Максимум что Де Хеа попросит - это выставить его на трансфер. А не будет ставить ультиматум либо я, либо Ван Гал.
p.s. Бенитес изначально не подходил под роль тренера для Реала. И то что Роналду один сказал, что ему не нравится работать с ним - это не означает, что остальные были довольны. По факту мы знаем, что только Бейл сказал много хороших слов об Рафе.
И я думаю игроки были правы, судя по нынешним результатам.
Так же хочу напомнить ситуацию с Анчеллоти. Игроки очень хорошо к нему относились, но всё решило руководство, которое безрассудно уволили хорошего специалиста.
Мораль такова - игрокам виднее ситуация внутри клуба.
Ван Галом недовольны и игроки, и болельщики. Во что играет сейчас МЮ - футболом не назовёшь. Порой складывается впечатление, что я смотрю РФПЛ, а не АПЛ.
Если человеку не нравится работать под руководством Ван Гала, то это его дело.
Если человеку что-то не нравится на его работе, он может её сменить. В футболе тоже самое.
Максимум что Де Хеа попросит - это выставить его на трансфер. А не будет ставить ультиматум либо я, либо Ван Гал.
p.s. Бенитес изначально не подходил под роль тренера для Реала. И то что Роналду один сказал, что ему не нравится работать с ним - это не означает, что остальные были довольны. По факту мы знаем, что только Бейл сказал много хороших слов об Рафе.
И я думаю игроки были правы, судя по нынешним результатам.
Так же хочу напомнить ситуацию с Анчеллоти. Игроки очень хорошо к нему относились, но всё решило руководство, которое безрассудно уволили хорошего специалиста.
Мораль такова - игрокам виднее ситуация внутри клуба.
В Реале Роналду говорил если останется Беня я уйду, в итоге Рафа выгнали.
В Аргентине Месси назначал себе тренеров и напарников по этому сборная без золотых медалей
И теперь в МЮ какой то вратаришка диктует условия до этого Каррик и Руни были не довольны действиями голландца в плане игры методики тренировок. А все равно ван гал остался.
Де Хея твое мнение будут спрашивать в последнюю очередь ты вратарь так стой в раме и не воняй или на банку захотел.
pS Сегодня МЮ играет в перенесенном матче с Борнмутом значит Де Хея будет сливать тренера
В Реале Роналду говорил если останется Беня я уйду, в итоге Рафа выгнали.
В Аргентине Месси назначал себе тренеров и напарников по этому сборная без золотых медалей
И теперь в МЮ какой то вратаришка диктует условия до этого Каррик и Руни были не довольны действиями голландца в плане игры методики тренировок. А все равно ван гал остался.
Де Хея твое мнение будут спрашивать в последнюю очередь ты вратарь так стой в раме и не воняй или на банку захотел.
pS Сегодня МЮ играет в перенесенном матче с Борнмутом значит Де Хея будет сливать тренера