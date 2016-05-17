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Де Хеа уйдёт из МЮ, если главным тренером останется ван Гал

17 мая 2016, 08:42

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа намерен покинуть команду, если ее главным тренером останется Луи ван Гал. Испанский голкипер, который признан лучшим игроком клуба в сезоне, разочарован результатами МЮ и считает, что под началом ван Гала лучшего команда не добьется. Амбициозный Де Хеа намерен найти более успешный клуб, если в МЮ решат оставить голландца.

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Вчера, 23:46Сергей Иванов в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии4
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DavideSanton
DavideSanton ответ Антон за MU (раскрыть)
18 мая 2016 в 00:53
Их я и имел ввиду)
Антон за MU
Антон за MU ответ DavideSanton (раскрыть)
17 мая 2016 в 23:51
Это не болельщики ,а уж глоры тогда!!!
hoper
hoper
17 мая 2016 в 13:51
красава ДДХ
marvel777
marvel777 ответ 311 (раскрыть)
17 мая 2016 в 13:31, ред.
никто его не передумывал покупать,все сорвалось в последний момент,хотя не знаю зачем Реалу вратарь,у них свой хорош.
mordvin60
mordvin60
17 мая 2016 в 11:11
Лучше бы ушел ванГал...
311
311
17 мая 2016 в 10:53
Понятно с ван Галом давно, но и Де Хеа тот еще нытик! То всё рвался в Реал, а как в Мадриде передумали покупать его, сразу обратку дал. Этот человек при любом другом предлоге покинет Манчестер, Давид не манкунианец!
firemarshal
firemarshal ответ DXTK (раскрыть)
17 мая 2016 в 10:51
Ты слишком преувеличиваешь.
Ван Галом недовольны и игроки, и болельщики. Во что играет сейчас МЮ - футболом не назовёшь. Порой складывается впечатление, что я смотрю РФПЛ, а не АПЛ.
Если человеку не нравится работать под руководством Ван Гала, то это его дело.
Если человеку что-то не нравится на его работе, он может её сменить. В футболе тоже самое.
Максимум что Де Хеа попросит - это выставить его на трансфер. А не будет ставить ультиматум либо я, либо Ван Гал.
p.s. Бенитес изначально не подходил под роль тренера для Реала. И то что Роналду один сказал, что ему не нравится работать с ним - это не означает, что остальные были довольны. По факту мы знаем, что только Бейл сказал много хороших слов об Рафе.
И я думаю игроки были правы, судя по нынешним результатам.
Так же хочу напомнить ситуацию с Анчеллоти. Игроки очень хорошо к нему относились, но всё решило руководство, которое безрассудно уволили хорошего специалиста.
Мораль такова - игрокам виднее ситуация внутри клуба.
VarujBabayan
VarujBabayan
17 мая 2016 в 10:51
Уже ... Мыльная опера... После Бибера и Кардашьян - переход Де Хеа в Реал самая обсуждаемая темa года...
Санчо Панса
Санчо Панса
17 мая 2016 в 10:45
Не хотелось бы терять Давида из за настойчивости Ван Гаала. Еще один повод, чтобы Луи не остался в Ман.Юнайтед на следующий сезон) И ведь руководство манкунианского клуба его может оставить, если философ выиграет наконец то свой первый трофей в Англии! Посмотрим.
dzvinka
dzvinka
17 мая 2016 в 10:37
с его уходом начнутся проблемы еще больше, он два года держал на себе.
DXTK
DXTK
17 мая 2016 в 10:25, ред.
удивляюсь я на современный футбол где условия диктуют игроки а не тренер.

В Реале Роналду говорил если останется Беня я уйду, в итоге Рафа выгнали.
В Аргентине Месси назначал себе тренеров и напарников по этому сборная без золотых медалей

И теперь в МЮ какой то вратаришка диктует условия до этого Каррик и Руни были не довольны действиями голландца в плане игры методики тренировок. А все равно ван гал остался.

Де Хея твое мнение будут спрашивать в последнюю очередь ты вратарь так стой в раме и не воняй или на банку захотел.

pS Сегодня МЮ играет в перенесенном матче с Борнмутом значит Де Хея будет сливать тренера
DavideSanton
DavideSanton
17 мая 2016 в 10:19
Слухи. Колличество болельщиков МЮ сократится на 10%, если ван Гал будет тренером в следующем сезоне.
DXTK
DXTK
17 мая 2016 в 10:14
После такого ван гал лишит его шкафчика.
КЭТиК
КЭТиК
17 мая 2016 в 10:08
И похоже ДеХеа_Давида поддержат больше, чем тренера.
sergey08
sergey08
17 мая 2016 в 10:08
пусть валит на все четыре стороны, этот де Хея!!!!
sir_Alex
sir_Alex
17 мая 2016 в 10:04
Похоже, что философ останется. К сожалению.
DJIIN
DJIIN
17 мая 2016 в 09:45
Куда Карл куда !!!!!!!!!
Алибек25
Алибек25
17 мая 2016 в 09:44
мужчина!!!
вхсо 111
вхсо 111
17 мая 2016 в 09:22
Давида МЮ надо сохранить, а ВГ напнуть.
Роман Романов
Роман Романов
17 мая 2016 в 09:09
Де Хеа и Ва Гал? Выбор очевиден.
Ла Лига рулит
Ла Лига рулит
17 мая 2016 в 09:08
Ну еще бы. Человек в лч то хочет поиграть. Хотя еще не все потеряно. 19:0 и Мю в лч.
Mr_Tim
Mr_Tim
17 мая 2016 в 08:54
Тут даже думать нехрен! Ван Гаал на выход!
Станислав Станиславович
Станислав Станиславович
17 мая 2016 в 08:48
ПСЖ
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