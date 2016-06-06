Калитвинцев: «В „Динамо“ останутся те, кто готов работать, а не просто получать деньги»

Новоиспеченный рулевой московского «Динамо» Юрий Калитвинцев дал первое интервью в качестве наставника «бело-голубых».
«Просто выводить команду в Премьер-Лигу мне было не интересно. Мне хочется создать конкурентоспособную команду... В „Динамо“ не должно быть много легионеров, клуб способен выращивать своих футболистов и выводить их на топ-уровень.
Мы не ограничимся одной командой, будет выстроена вертикаль, в которой игровую практику получит наша молодежь. Мы планируем плотно взаимодействовать с наставником второй команды, заявка на участие которой уже подана. Будем общаться с футболистами. В команде останутся те, кто готов работать, а не просто получать деньги».
Великий клуб,не до Скорого свидания..((
Великий клуб,не до Скорого свидания..((
Вот пить до поросячьего визга - это да!
Вот пить до поросячьего визга - это да!
Но вопрос есть. У человека ежовые рукавишки есть, не?
Без ежовых эту гнилую команду в чувство не привести. Оне же запросто могут взять и начать сливать человечка. По привычке. А там и вторая лига замаячит.
так что, рукавишки крайне обязательны.
Но вопрос есть. У человека ежовые рукавишки есть, не?
Без ежовых эту гнилую команду в чувство не привести. Оне же запросто могут взять и начать сливать человечка. По привычке. А там и вторая лига замаячит.
так что, рукавишки крайне обязательны.
-Мы к Вам,Юрий Николаевич и вот по какому делу...
-Мы к Вам,Юрий Николаевич и вот по какому делу...