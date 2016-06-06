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Калитвинцев: «В „Динамо“ останутся те, кто готов работать, а не просто получать деньги»

06 июня 2016, 17:16

Новоиспеченный рулевой московского «Динамо» Юрий Калитвинцев дал первое интервью в качестве наставника «бело-голубых».

«Просто выводить команду в Премьер-Лигу мне было не интересно. Мне хочется создать конкурентоспособную команду... В „Динамо“ не должно быть много легионеров, клуб способен выращивать своих футболистов и выводить их на топ-уровень.

Мы не ограничимся одной командой, будет выстроена вертикаль, в которой игровую практику получит наша молодежь. Мы планируем плотно взаимодействовать с наставником второй команды, заявка на участие которой уже подана. Будем общаться с футболистами. В команде останутся те, кто готов работать, а не просто получать деньги».

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Динамо М  Калитвинцев Юрий
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Все комментарии
hambosh
hambosh ответ guf ak-47 (раскрыть)
07 июня 2016 в 08:34
если всех болел задействовать, то говорят набирается состав.
hambosh
hambosh ответ Дедуктор (раскрыть)
07 июня 2016 в 08:32
Безумству храбрых - венки со скидкой !!!
hambosh
hambosh
07 июня 2016 в 08:30
В Динамо останутся те, кого захотят интимные владельцы клуба, а тебя Юра как использованный тампон выбросят в середине сезона за "неудовлетворительные" результаты.
redbluegorsk
redbluegorsk
07 июня 2016 в 00:15
Планов громадье! Как получится,время покажет...
ermak6848
ermak6848
06 июня 2016 в 21:56
за компот в столовой клуба...
ЮЗИК
ЮЗИК
06 июня 2016 в 21:02
начало Калитвинцева впечатлило
Павел Амурский
Павел Амурский
06 июня 2016 в 20:44
Калитвинцев_Юрий не нужен динамо.
shinnik
shinnik
06 июня 2016 в 20:09
Превентивная истерика дилетанта.
Великий клуб,не до Скорого свидания..((
Aris
Aris
06 июня 2016 в 18:56
А есть ли те, кто хочет работать и потеть???

Вот пить до поросячьего визга - это да!
Дедуктор
Дедуктор
06 июня 2016 в 18:53
Ух ты! С каким размахом человек за Динамо берется! Молоток!!!
Но вопрос есть. У человека ежовые рукавишки есть, не?
Без ежовых эту гнилую команду в чувство не привести. Оне же запросто могут взять и начать сливать человечка. По привычке. А там и вторая лига замаячит.
так что, рукавишки крайне обязательны.
Александр Северный
Александр Северный
06 июня 2016 в 18:35
Калитвинцев_Юрий с ионовым развалят динамо в пух и прах.
порт
порт
06 июня 2016 в 18:34
Калитвинцев два года был безработным, и тут раз, и динамо может оказаться во втором дивизионе.
kupryaev
kupryaev
06 июня 2016 в 18:03
Калитвинцев_Юрий кто ж даст столько работать без результата? сомневаюсь,что руководство Динамо интересно 3-4 года в ФНЛ пылить
Сергей Саныч
Сергей Саныч
06 июня 2016 в 18:00, ред.
Значит никто.
-Мы к Вам,Юрий Николаевич и вот по какому делу...
бубнов саша
бубнов саша
06 июня 2016 в 17:59
ничего хорошего не получиться, нужен опытный тренер...Придётся ждать Динамо не один сезон...
papic337
papic337 ответ guf ak-47 (раскрыть)
06 июня 2016 в 17:54
Они хотят две команды. Еще Динамо-2.
papic337
papic337
06 июня 2016 в 17:52
Программа хорошая, но это надолго, что 5 лет ФНЛ?
морозз
морозз
06 июня 2016 в 17:39
Значит в Динамо никого не останется?
Zimmer
Zimmer
06 июня 2016 в 17:30
Калитвинцев_Юрий, всё правильно, гони бездельников.
Александр Северный
Александр Северный
06 июня 2016 в 17:29
Как же не повезло опять Динамо!!!!!
guf ak-47
guf ak-47
06 июня 2016 в 17:19
неужели на команду наберется игроков?
Гость
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