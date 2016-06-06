Калитвинцев: «В „Динамо“ останутся те, кто готов работать, а не просто получать деньги»

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06 июня 2016, 17:16

Новоиспеченный рулевой московского «Динамо» дал первое интервью в качестве наставника «бело-голубых».

«Просто выводить команду в Премьер-Лигу мне было не интересно. Мне хочется создать конкурентоспособную команду... В „Динамо“ не должно быть много легионеров, клуб способен выращивать своих футболистов и выводить их на топ-уровень.

Мы не ограничимся одной командой, будет выстроена вертикаль, в которой игровую практику получит наша молодежь. Мы планируем плотно взаимодействовать с наставником второй команды, заявка на участие которой уже подана. Будем общаться с футболистами. В команде останутся те, кто готов работать, а не просто получать деньги».