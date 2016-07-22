«Зенит» сыграет против ЦСКА в белой форме

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22 июля 2016, 12:46

«Зенит» выйдет на поле в поединке за Суперкубок России против ЦСКА в белой форме. Именно в этих цветах питерцы в мае завоевали Кубок России.

Также сообщается, что новая домашняя и выездная форма будут представлены в следующую среду и в этот же день поступят в продажу в клубных магазинах в Петербурге.