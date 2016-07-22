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«Зенит» сыграет против ЦСКА в белой форме

22 июля 2016, 12:46
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

«Зенит» выйдет на поле в поединке за Суперкубок России против ЦСКА в белой форме. Именно в этих цветах питерцы в мае завоевали Кубок России.

Также сообщается, что новая домашняя и выездная форма будут представлены в следующую среду и в этот же день поступят в продажу в клубных магазинах в Петербурге.

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Источник: ФК "Зенит"
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Все комментарии
аккаунт Sully
аккаунт Sully ответ POL7173 (раскрыть)
22 июля 2016 в 22:02
а кто сильнейший в нашем чемпионате если не Зенит и ЦСКА? Зенит выиграл кубок России и 3 место в чемпионате, ЦСКА выиграл чемпионат и стал финалистом кубка России, Ростов 2 место в чемпионате... исходя из всего перечисленного именно Зенит и ЦСКА самые сильные клубы России, в этом году определят сильнейшего... ну за Зенитом и ЦСКА, ещё Краснодар и Ростов тоже неслабые клубы... например спартак очень слабый клуб он в прошлом году всем проиграл, Зениту, ЦСКА, Ростову...
POL7173
POL7173
22 июля 2016 в 20:18
Не важно, кто победит. Но это точно, будет не сильнейший. Кто бы сомневался?
POL7173
POL7173 ответ korn3512 (комментарий удален) (раскрыть)
22 июля 2016 в 20:14
А разве это важно у Зенита? Был бы Мамаев в команде,
вопрос бы, отпал.
POL7173
POL7173 ответ korn3512 (комментарий удален) (раскрыть)
22 июля 2016 в 20:11
А ты не в курсе?
Сейчас Зенитом, подписывается многомиллиардный денежный рекламный контракт на 1 год, с ведущим производителем женских прокладок. Спонсор не уверен, что их продукция, на Зенитовцах, продержится более одного года. Отсюда и срок контракта. Текут однако.
POL7173
POL7173
22 июля 2016 в 20:04
БОМЖ, априори, не может приехать в белом, ибо по жизни, не дано.
POL7173
POL7173 ответ ОлегаТэ (раскрыть)
22 июля 2016 в 20:01, ред.
Ошибся, сорри. "Он будет на острие в белом. Белый кокошник на головКе (если она есть), белый пояс, чулки, и без бюстгальтера".
Великолепный
Великолепный ответ Михаил Славнов (комментарий удален) (раскрыть)
22 июля 2016 в 20:00
ЦСКА как всегда ЧЕМПИОН))
Великолепный
Великолепный
22 июля 2016 в 19:58
В белой выйдут так в белой, не принципиально! ЦСКА вон в выездной салатовой форме выиграл у Рубина и стал Чемпионом))
112910415
112910415
22 июля 2016 в 18:46
и это радует
starche
starche
22 июля 2016 в 17:16
Победа в любой форме!
redbluegorsk
redbluegorsk
22 июля 2016 в 17:07
Белые начинают-и проигрывают!)))
Злое Добро.
Злое Добро.
22 июля 2016 в 15:56
А пачиму не в своей,парадной-Радужной???
ОлегаТэ
ОлегаТэ ответ POL7173 (раскрыть)
22 июля 2016 в 15:38
И в белой "пачке"???
OLS
OLS ответ LOpp (раскрыть)
22 июля 2016 в 15:36, ред.
Не, с коричневым пятном!
Санчо Панса
Санчо Панса
22 июля 2016 в 15:28
Что вполне логично! Номинальным хозяином поля будет именно ЦСКА) К тому же матч будет в Москве. Армейцы могли быть и полноценными хозяевами этого матча, но не сложилось.. Удачи столичному коллективу!
Винсент Вега
Винсент Вега
22 июля 2016 в 15:28
Приедут в белом - уедут в черном. Армия - только победа!!!
rector
rector
22 июля 2016 в 15:28
Питер на стороне света.
POL7173
POL7173
22 июля 2016 в 15:20, ред.
Интересно, мультфильм "38 попугаев", ещё актуален? Или Акинфеев уже превзошёл эту цифру. Но за чемпионат Европы, ему большое спасибо. Для нападающих уже есть определение "кержаковить". Надеюсь, что для вратарей не введут определение "акинфеить".
POL7173
POL7173
22 июля 2016 в 15:14
Для Слуцкого наконец то установят кресло - качалку, взамен обычного.
POL7173
POL7173
22 июля 2016 в 15:10, ред.
Дзюба будет в берёзовой расцветке, чтобы потроллить братьев Березуцких.
POL7173
POL7173 ответ Морозовский (комментарий удален) (раскрыть)
22 июля 2016 в 15:07, ред.
Он будет на острие в белом. Белый кокошник на голове, белый пояс, чулки, и без бюстгальтера.
zdk_47
zdk_47 ответ maxim81413 (раскрыть)
22 июля 2016 в 15:04
Такое ощущение, что Халк один выходил против одиннадцати! И рвал их [Соблюдайте правила].. )) Хотя да, рвал! :D
POL7173
POL7173
22 июля 2016 в 15:00
Белая непорочная невеста, против красно синего кентавра.
Чаудда
Чаудда
22 июля 2016 в 14:42
Парадно-победная форма ВЕЛИКОГО ЗЕНИТА.
FILL31185
FILL31185 ответ LOpp (раскрыть)
22 июля 2016 в 14:40
    ПрогульщиК
    ПрогульщиК
    22 июля 2016 в 14:20
    Зениту победы.
    Должны натянуть псевдочемпионов.
    listers
    listers
    22 июля 2016 в 14:19
    Зенит выиграет, он просто сильнее.
    LOpp
    LOpp
    22 июля 2016 в 14:16
      REDWHITE_
      REDWHITE_
      22 июля 2016 в 14:08
      таких бомжей на одной левой надо обыгрывать
      maxim81413
      maxim81413 ответ CapitanFlint (комментарий удален) (раскрыть)
      22 июля 2016 в 13:53, ред.
      не надоели шутки про Акинфеева, лучше про Дзюбу шути с Кокошей, так как Игорь единственный, кто на евро старался и перед болельщиками пошел извиняться, а вашим скорей бы убежать только трусам
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