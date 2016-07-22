«Зенит» сыграет против ЦСКА в белой форме

«Зенит» выйдет на поле в поединке за Суперкубок России против ЦСКА в белой форме. Именно в этих цветах питерцы в мае завоевали Кубок России.
Также сообщается, что новая домашняя и выездная форма будут представлены в следующую среду и в этот же день поступят в продажу в клубных магазинах в Петербурге.
вопрос бы, отпал.
вопрос бы, отпал.
Сейчас Зенитом, подписывается многомиллиардный денежный рекламный контракт на 1 год, с ведущим производителем женских прокладок. Спонсор не уверен, что их продукция, на Зенитовцах, продержится более одного года. Отсюда и срок контракта. Текут однако.
Сейчас Зенитом, подписывается многомиллиардный денежный рекламный контракт на 1 год, с ведущим производителем женских прокладок. Спонсор не уверен, что их продукция, на Зенитовцах, продержится более одного года. Отсюда и срок контракта. Текут однако.
А у лени на голове колпак будет!!
ШАПИТО!!!!!
А у лени на голове колпак будет!!
ШАПИТО!!!!!
Должны натянуть псевдочемпионов.
Должны натянуть псевдочемпионов.