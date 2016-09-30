Моуриньо: «Это был трудный матч»

1475186079

30 сентября 2016, 00:54

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» прокомментировал результат встречи второго тура Лиги Европы против «Зари» (1:0):

«Это был трудный матч. У нас были возможности в первом тайме, если бы нам удалось ими воспользоваться, то все бы пошло совсем по-другому. Соперник продолжал играть организованно и всегда был готов убежать в контратаку. Нам было тяжело, но победа была необходима. Сначала за одну неделю мы трижды проиграли, теперь, также за семь дней, одержали три победы. Однако я не слишком сильно переживал из-за проигрышей и не витаю в облаках после побед», — сказал Моуриньо.