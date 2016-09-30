Top.Mail.Ru
Моуриньо: «Это был трудный матч»

30 сентября 2016, 00:54
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед1 : 0Логотип футбольный клуб Заря (Луганск)ЗаряМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо прокомментировал результат встречи второго тура Лиги Европы против «Зари» (1:0):

«Это был трудный матч. У нас были возможности в первом тайме, если бы нам удалось ими воспользоваться, то все бы пошло совсем по-другому. Соперник продолжал играть организованно и всегда был готов убежать в контратаку. Нам было тяжело, но победа была необходима. Сначала за одну неделю мы трижды проиграли, теперь, также за семь дней, одержали три победы. Однако я не слишком сильно переживал из-за проигрышей и не витаю в облаках после побед», — сказал Моуриньо.

ЛИЛИЯ75
ЛИЛИЯ75
30 сентября 2016 в 18:20
не ври
ariec93
ariec93 ответ Санчо Панса (раскрыть)
30 сентября 2016 в 17:15, ред.
Ну так и Заря не пальцем деланная, если б Вы следили за ней в укр чемпионате, могли бы удивится и тому, что Заря не взяла очки (преувеличил немножко). Обыграли ДК недавно, и за последние 3 сезона очень сильный прогресс. А главное что игра налажена, там есть молодые и очень перспективные ребята.
LFC_Timur
LFC_Timur ответ Санчо Панса (раскрыть)
30 сентября 2016 в 15:46
Выглядит хорошо на бумаге, но не на поле)
sergbond
sergbond
30 сентября 2016 в 15:16
мю просто повезло в этом матче! заря не заслужила поражение!
aviciii
aviciii
30 сентября 2016 в 12:57
Сбылась мечта Поля Погба!
Именно ради таких противостояний он и переходил в великий МЮ. Браво, Погба! Браво, МЮ ! Достойный матч двух достойных команд!!
alboro
alboro
30 сентября 2016 в 12:13
трезво
y-ago
y-ago
30 сентября 2016 в 11:24
Мягко говоря МЮ не нашел пока свою игру с Моуриньо...Что ж, еще не вечер. Удачи!
alboro
alboro
30 сентября 2016 в 10:57
точно Петряка купит
МитяйИван
МитяйИван
30 сентября 2016 в 10:25
Есть такое.
sеrjinho
sеrjinho
30 сентября 2016 в 09:34
равная игра равных по классу команд!
Санчо Панса
Санчо Панса
30 сентября 2016 в 09:20
А я то думал, что Ман.Юнайтед буквально разгромит своего оппонента! Особенно когда глянул на стартовый состав красных дъяволов) Но не все так просто. Качество игры нужно безусловно улучшать, Маур! Совсем уже скоро игра против Ливерпуля на Энфилд Роуд...
starche
starche
30 сентября 2016 в 09:14
На тоненького, игра МЮ не впечатлила, мягко выражаясь.
ЛИЛИЯ75
ЛИЛИЯ75
30 сентября 2016 в 09:13
1-0 это позор!
Evgeny Moreman
Evgeny Moreman
30 сентября 2016 в 09:00
Не криви душёй Жозе ,если бы не переживал,то не был бы седым как лунь.
Шуня771
Шуня771
30 сентября 2016 в 08:15
Или Заря в Зените или МЮ в Закате....?)
Ron09
Ron09
30 сентября 2016 в 08:04
Победа в Лиге Европы равноценна 2-3 местам в Апл
Реалist
Реалist
30 сентября 2016 в 03:31
с победой,остальное приложится
311
311
30 сентября 2016 в 02:27
Дальше легче не будет, это точно!)
Александр Северный
Александр Северный
30 сентября 2016 в 02:10
МЮ превращается в милан.
juchok
juchok
30 сентября 2016 в 01:21
1-0 это совсем несерьезно против Зари
MarkN1007
MarkN1007
30 сентября 2016 в 01:18
украина рулит
commando
commando
30 сентября 2016 в 01:00
Ну так,кто ж знал,что МЮ в ЛЕ встретится с самой Зарей,это пара 1/8 ЛЧ,не меньше..
