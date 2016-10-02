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Нобоа: «Первый гол стал переломным моментом в матче с ЦСКА»

02 октября 2016, 22:30
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)2 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа подвел итоги поединка 9-го тура РФПЛ против ЦСКА, завершившегося победой «желто-синих» (2:0):

«ЦСКА — очень хорошая команда, было тяжело играть с ними. Но самое главное, что мы смогли завоевать три очка. У меня получилось забить красивый гол, я очень рад этому. Мое функциональное состояние не могу назвать стопроцентным, много матчей сейчас, поэтому к концу игры чувствую, как тяжелеют ноги, к тому же я опорный полузащитник, на меня большая нагрузка.

Игра шла до ошибки. И у нашей команды, и у ЦСКА очень хорошие игроки, поэтому нужно было сыграть качественно, что мы и сделали. Первый гол стал переломным моментом. Нам тоже тяжело играть через три дня на четвертый, поэтому этот мяч снял напряженность с нас.

К „Спартаку“ будем готовиться, как и к другим командам. Сейчас так много игр, еще и перерыв на сборные, поэтому даже не думаю еще об игре с московской командой».

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Все комментарии
nahan
nahan
03 октября 2016 в 15:19
Ростов победил заслуженно.
Уважаю уважающих КББ
Уважаю уважающих КББ
03 октября 2016 в 07:49
Нобоа, ВЫ все просто КРАСАВЧИКИ, МУЖИКИ. Желаю Вам всем достичь таких результатов, что бы все о.ренели не только в России, но и в Европе. Бейтесь за друг друга как сейчас.
Уважаю уважающих КББ
Уважаю уважающих КББ ответ Живанильда (комментарий удален) (раскрыть)
03 октября 2016 в 07:43
Игоря жалко, он классный вратарь, просто он не на своем месте, то есть, клубе.
SanitarForest
SanitarForest ответ Великолепный (раскрыть)
03 октября 2016 в 06:31
был бы)) если бы Лапочкин засчитал чистый гол забитый Рубином то у нас в прошлом сезоне был бы настоящий Чемпион!
Великолепный
Великолепный
02 октября 2016 в 22:33
Действительно, игра была равная)) Игра шла до первого забитого гола, забей Натхо и не выручи Джанаев результат был бы другим!
Гость
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