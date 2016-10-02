Нобоа: «Первый гол стал переломным моментом в матче с ЦСКА»

1475436650

02 октября 2016, 22:30

Полузащитник «Ростова» подвел итоги поединка 9-го тура РФПЛ против ЦСКА, завершившегося победой «желто-синих» (2:0):

«ЦСКА — очень хорошая команда, было тяжело играть с ними. Но самое главное, что мы смогли завоевать три очка. У меня получилось забить красивый гол, я очень рад этому. Мое функциональное состояние не могу назвать стопроцентным, много матчей сейчас, поэтому к концу игры чувствую, как тяжелеют ноги, к тому же я опорный полузащитник, на меня большая нагрузка.

Игра шла до ошибки. И у нашей команды, и у ЦСКА очень хорошие игроки, поэтому нужно было сыграть качественно, что мы и сделали. Первый гол стал переломным моментом. Нам тоже тяжело играть через три дня на четвертый, поэтому этот мяч снял напряженность с нас.

К „Спартаку“ будем готовиться, как и к другим командам. Сейчас так много игр, еще и перерыв на сборные, поэтому даже не думаю еще об игре с московской командой».