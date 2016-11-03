Глушаков: «Многие не хотят видеть „Спартак“ чемпионом»

03 ноября 2016, 08:59

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков ответил тем, кто считает, что лидерство команды в чемпионате России – временное.

«Это вредители, наговаривают. Многие не хотят видеть „Спартак“ чемпионом. Но за нас болеют по всей стране, куда ни приезжаешь – гостевой сектор всегда забит. Мне кажется, если о „Спартаке“ перестанут писать, то футбол у нас просто умрет (смеется)».

Роман Романов
03 ноября 2016 в 19:59
Много калякаешь Дениска, гляди, как бы не аукнулось.
galem72
03 ноября 2016 в 14:57
При всём уважении к Дэну, но не время сейчас затрагивать темы про чемпионство, пусть даже и потенциальное. Самое лучшее средство для триумфа - закрыть рот, не давать никаких "ванговых" вью, не реагировать на провокации и усердно работать для получения единственно нужного для клуба результата.
311
03 ноября 2016 в 14:35
1. Глушаков: Спартак - самая популярная команда России, многие болеют за Спартак!
2. Глушаков: Многие не хотят видеть Спартак чемпионом!
Вот такая дилемма!)
creep
03 ноября 2016 в 14:14
Заговор длится уже 15 лет)
wowikb
03 ноября 2016 в 14:10
Спартак? Как можно относиться к этим нытикам и симулянтам??? Потом в еврокубках только страну позорят... Чемпионы...
амурец
03 ноября 2016 в 13:42
пожалуйста становитесь чемпионами ни кто не против, если конечно сможете
makkie
03 ноября 2016 в 13:15
Неинтересный плагиат!
nahan
03 ноября 2016 в 12:15
Ростов хоть и проиграл Баварии с крупным счетом, по игре Ростов сыграл очень даже достойно, не то, что ЦСКА с Монако, а Спартак вообще с кем играет еврокубках, а?..
renamed 06
03 ноября 2016 в 12:09
Зеня сдуется и Спартак возьмёт титул.
Alex21FCSM
03 ноября 2016 в 11:57
Хотел указать тебе на недостаток образования, получаемого тобой в школе. Но, проверив анкету, понял - упрекнуть не в чем, ты ж ещё и не русский (без шовинизма и националистического высокомерия, просто констатация факта). Ренат, тебе полагаются скидки по грамотности в русском языке, равные 90%. Пользуйся.
war4ar
03 ноября 2016 в 11:44
глушаков лишь говорит, что будут бороться за чемпионство, а что плохого в этом.что ему говорить остается, но никто из спама чемпионство не подписывает заранее, это уже сми и телеведущие развивают эту тему, пытаясь вызвать резонанс мнений и интерес у других болел для обсуждения
war4ar
03 ноября 2016 в 11:42
По большому счету только недображелатели орут с сарказмом "ну спартак-чемпион", а потом приписывают это фанам и окружению клуба спартака и критикуют это)))смешно просто
R-D
03 ноября 2016 в 11:35
Что за пьяный бред.?в какой такой стране вся страна болет за сппртак?вот раздражает своим нытьем и кабенетными интригами во то да.всю Русь
Деникин_А
03 ноября 2016 в 11:28
Лично мне противно любое самовосхваление. А в Спартаке это происходит наиболее ярко ещё с времён засилия отечественного футбола братьями Старостиными. И ещё, хулиганские выходки на стадионах и после матчей на улицах, начались с подачи именно спартаковских пацанов
mitrofanych
03 ноября 2016 в 11:18
Я это и имел ввиду. Я вполне допускаю, что болельщиков Спартака может быть больше, чем болельщиков любой другой команды, даже Зенита или ЦСКА
Alex21FCSM
03 ноября 2016 в 11:15
Если сложить настоящих болельщиков (не учтем глоров, бегающих из одного стана в другое) всех других команд РФПЛ, ФНЛ, других лиг в России и заграницей, то их количество будет больше, чем болельщиков Спартака - в этом вы правы.
Alex21FCSM
03 ноября 2016 в 11:12
Но вы, господин Санитар, вообще то нашли время "не на94" и съязвить в новости про Спартак и Глушакова. Вам самим не смешно за подобный алогичный коммент?
spartak kursk
03 ноября 2016 в 11:10
Спартак-самая популярная команда!

Спартак-народная команда!

Что касается вычислений:
относительные цифры-они очень относительны.В нашей деревне проживает тысяча человек,ходят на команду-80.Это 8%.В каждом матче.Но это вовсе не означает,что наша команда популярнее Ростова,например...Других мероприятий просто нет..
Что касается Москвы,то футбол вообще не интересен 11 миллионам населения.....Плюс большое количество команд.А делить на один и на пять-это вещи разные.

Что касается телевидения.Раньше на всю деревню был один телевизор.И тот был у представителей ЦСКА,а половина деревни болела за Спартак,половина за Динамо Киев...
ritar
03 ноября 2016 в 11:03
Что это? Диктант в 8 классе по русскому языку отменили уже ? ))
SanitarForest
03 ноября 2016 в 10:58
а многим вообще нас...ть и на спартак и на глушакова в частности
mitrofanych
03 ноября 2016 в 10:54
Глушаков капитаном-очевидность решил подработать? Как бы, любой неспартаковский болельщик не хочет видеть Спартак чемпионом. А таких людей в стране, сколько бы не говорили про народность Спартака, явно больше чем красно-белых болельщиков
АлексейКолесников
03 ноября 2016 в 10:54
Каждый болеет за своих и это правильно, но пишут про Спартак не потому, что "плохие или нет", а потому что Москва. СМИ,ТВ,бабло Естественно болелы Спартака есть во всех кругах,а там ресурс, проспартаковская пресса ... в селе Кукуево.например, пишут про местную команду "Вымя"!
112910415
03 ноября 2016 в 10:49
народ малость отвык
придётся обратно привыкать
Санчо Панса
03 ноября 2016 в 10:45
В этом ты прав, Денис! И их даже не сотни или тысячи, а миллионы) Скажи НЕТ чемпионству Спартака впервые за 16 лет!
АлексейКолесников
03 ноября 2016 в 10:42
По всей стране болеют за "Спартак"? Ответ прост: "В деньгах вся сила,брат..." Раньше как,2 канала по ящику, игроки либо в Киеве, либо в Москве, их понять можно(все хотят жить хорошо) и кого показывать по ТВ "Тмутаракань-Куркуяновка"? отсюда и популярность, это как выборы в ГД "Депутат, который достал" в Ростове на каждом углу,вот и популярность,а еще смотрел недавно интервью Тихонова, так он про договорняки в 90-х и начале 2000-х рассказывал, логику улавливаешь?откуда многолетнее чемпионство Спартака в 90-х "....И тот сильнее у кого их больше", но всех не купишь- Сергей Андреев в Ростове играл и в сборную из 1лиги вызывался, а про псевдопопулярность я бы не стал...
norman65
03 ноября 2016 в 10:26
если мы такие плохие... которые не умеют играть... баз чемпионства столько лет... да и вообще некому не нужны по всей стране("с такой низкой посещаемостью"). зачем нас тогда трогать... зачем о нас писать? в чемпионате ещё 15-ть команд есть... а все СМИ почти про Спартак пишут. вот и думайте... кто есть кто.
морозз
03 ноября 2016 в 10:22
Я бы ещё добавил про Кришито и про карманных судей Миллера, но зачем? Тебе этого всё равно не понять!
АлексейКолесников
03 ноября 2016 в 10:22
Прикольное вычисление- Спартак и ЦСКА за 12 туров 483809 человек (3% населения Москвы, в Ростове 3% за 2тура набираем) "Спартак"-народная? Не смешите, а все эти разговоры о Спартаке-"блевотный пиар"! Да и еще, просто накипело, Орлова и Рейнгольда вместе в одну комментаторскую во время матча Зенит-Спартак, и Глушакова к ним, никто оттуда не выйдет...
spartak kursk
03 ноября 2016 в 10:14
Главное,что многие хотят видеть Спартак чемпионом!!!!
Игорь Волков
03 ноября 2016 в 10:08
Но еще больше хотят, и давно заждались долгожданного чемпионства великой Красно-Белой команды!
