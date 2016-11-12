Гончаренко: «Главное, что „Уфа“ получила практику перед матчем РФПЛ»

1478956798

12 ноября 2016, 16:19

Главный тренер «Уфы» прокомментировал победу своих подопечных в контрольном матче с ЦСКА (1:0).

«Было ощущение, будто играем дома. Главное, что получили практику перед матчем РФПЛ. В целом неплохо выходили из обороны в атаку, моментами нравилась и игра в обороне. Но нужно учитывать специфику мяча – на таком поле он был как пластмассовый. Да, победа всегда приятна, особенно для мотивации, но главное было получить практику. Месть ли это за поражение в чемпионате? Конечно нет, даже не стоит говорить о подобном».