ГлавнаяНовостиРоссия: мнение

Гончаренко: «Главное, что „Уфа“ получила практику перед матчем РФПЛ»

12 ноября 2016, 16:19

Главный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко прокомментировал победу своих подопечных в контрольном матче с ЦСКА (1:0).

«Было ощущение, будто играем дома. Главное, что получили практику перед матчем РФПЛ. В целом неплохо выходили из обороны в атаку, моментами нравилась и игра в обороне. Но нужно учитывать специфику мяча – на таком поле он был как пластмассовый. Да, победа всегда приятна, особенно для мотивации, но главное было получить практику. Месть ли это за поражение в чемпионате? Конечно нет, даже не стоит говорить о подобном». 

Все новости
Семак: «Хорошо, что смогли отыграться»
Сегодня, 00:18 Комментарии12
Ан. Мостовой: «Сегодня на нас ничего не давило»
Вчера, 23:37 Комментарии11
Боярский: «Теперь все будут знать, что „Зенит“ — очень серьёзный соперник»
Вчера, 23:14 Комментарии48
Гисдоль: «Нам нужно выложиться на 100% в играх с „Марселем“ и „Уфой“»
Вчера, 21:47 Комментарии12
Хохлов: «Мне нравится футбол, который показывает „Динамо“ при Шварце»
Вчера, 21:39 Комментарии8
Джикия — о матче с «Легией»: «Нужно воспользоваться собственными шансами»
Вчера, 20:53 Комментарии8
Все комментарии
mat73
mat73 ответ Павел Амурский (раскрыть)
12 ноября 2016 в 17:24
Ну вообще-то имена нарицательные такие, как Васин, Виктор, Павел, Амурский - все пишутся с большой буквы!
Павел Амурский
Павел Амурский ответ mat73 (раскрыть)
12 ноября 2016 в 17:23
"Сборника виктора васина" - громко то как сказано.
mat73
mat73
12 ноября 2016 в 17:15
Вторым составом практически Уфа играла))) Основной вратарь Шелия отдыхал, сборника Виктора Васина нет, капитан Засеев вышел в конце на замену только, бразильцы тоже уехали отдыхать к себе на бразильскую родину, да и из темнокожих один только Игбун остался над армейцами поприкалываться!
mat73
mat73
12 ноября 2016 в 17:04
Надо зачесть эту игру в чемпионате, а не ту)))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100