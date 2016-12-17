Два гола Ибрагимовича принесли МЮ победу над «Вест Бромвичем»

17 декабря 2016, 22:22

В матче 17-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» добыл выездную победу над «Вест Бромвичем».

Вест Бромвич, стадион «Хоуторнс».

«Вест Бромвич» — «Манчестер Юнайтед» — 0:2 (0:1)

Голы: Ибрагимович 5, 56.

«Вест Бромвич»: Фостер, МакОли, Ньом, Доусон (Моррисон 74), Ольссон, Флетчер, Якоб, Шадли (Леко 82), Брант, Филлипс (Робсон-Кану 81), Рондон.

Главный тренер: Тони Пулис.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Рохо, Джонс, Дармиан, Валенсия, Эррера (Смоллинг 90+2), Кэррик, Погба, Лингард (Рэшфорд 77), Руни (Феллаини 84), Ибрагимович.

Главный тренер: Жозе Моуриньо.

Предупреждения: Ибрагимович 24, Доусон 49, Лингард 57, Рондон 65, Рохо 65, Брант 87.

Судья: Энтони Тейлор.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.