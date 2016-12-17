Два гола Ибрагимовича принесли МЮ победу над «Вест Бромвичем»

В матче 17-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» добыл выездную победу над «Вест Бромвичем».
Вест Бромвич, стадион «Хоуторнс».
«Вест Бромвич» — «Манчестер Юнайтед» — 0:2 (0:1)
Голы: Ибрагимович 5, 56.
«Вест Бромвич»: Фостер, МакОли, Ньом, Доусон (Моррисон 74), Ольссон, Флетчер, Якоб, Шадли (Леко 82), Брант, Филлипс (Робсон-Кану 81), Рондон.
Главный тренер: Тони Пулис.
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Рохо, Джонс, Дармиан, Валенсия, Эррера (Смоллинг 90+2), Кэррик, Погба, Лингард (Рэшфорд 77), Руни (Феллаини 84), Ибрагимович.
Главный тренер: Жозе Моуриньо.
Предупреждения: Ибрагимович 24, Доусон 49, Лингард 57, Рондон 65, Рохо 65, Брант 87.
Судья: Энтони Тейлор.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
А насчет того, что Ибра дерево, не смеши. Не смотря на свом габариты, очень гибкий игрок и футбольному интелект можно только позавидовать. Если ты этого не понимаешь, то либо не смотришь игры с его участием, либо твое предвзятое отношение застилает твой разум. В принципе назвав второй гол "ниочемным" только из за рикошета, не учитывая занятую им позицию, прием и мгновенное решение которым он прошел разом 2 защитников, ты ответил на мой вопрос и ясно, что твоя предвзятость, не позволяет тебе трезво мыслить.
с победой дьяволов
Меня не впечатляет игра Ибры в МЮ и это моё личное мнение.
А вы молитесь, что бы Буратино не "попал на карандаш" английским судьям, так как когда в Англии когото недолюбливают, то гнобят всей толпой и не по детски. Пример: Диего Кошта. То что нрав у цыгана не самый миролюбивый и так все видят, но когда он себе "наиграл" на мальчиша-плохиша ему давали карточки ни за что, просто так.... профилактично.
Насчет удаления, был только один реально грубый момент. Не гони, переживай за свой любимый клуб.
Ну ладно первый гол, хоть голову правильно подставил, а второй "ниочём".... просто рикошет.
Ну ща начнётся "победителей не судят" и остальной трёп в стиле бла-бла-бла....
Но, а если по чесноку, то игра МЮ вообще не впечатлила.