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Два гола Ибрагимовича принесли МЮ победу над «Вест Бромвичем»

17 декабря 2016, 22:22
Вест БромвичЛоготип футбольный клуб Вест Бромвич0 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедЗавершен

В матче 17-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» добыл выездную победу над «Вест Бромвичем».

Вест Бромвич, стадион «Хоуторнс».

«Вест Бромвич» — «Манчестер Юнайтед» — 0:2 (0:1)
Голы: Ибрагимович 5, 56.

«Вест Бромвич»: Фостер, МакОли, Ньом, Доусон (Моррисон 74), Ольссон, Флетчер, Якоб, Шадли (Леко 82), Брант, Филлипс (Робсон-Кану 81), Рондон.
Главный тренер: Тони Пулис.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Рохо, Джонс, Дармиан, Валенсия, Эррера (Смоллинг 90+2), Кэррик, Погба, Лингард (Рэшфорд 77), Руни (Феллаини 84), Ибрагимович.
Главный тренер: Жозе Моуриньо.

Предупреждения: Ибрагимович 24, Доусон 49, Лингард 57, Рондон 65, Рохо 65, Брант 87.

Судья: Энтони Тейлор.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
RMUKMU
RMUKMU ответ vastudio (комментарий удален) (раскрыть)
18 декабря 2016 в 21:54
Не удивлюсь, если то же самое писал ст_прапорщик или Monolo.
Антон Борзенков
Антон Борзенков ответ sparxx (раскрыть)
18 декабря 2016 в 18:00
Не буду спорить насчет удаления, так как сам считаю, что вполне можно было как дать красную так и недавать, равносильные решения.
А насчет того, что Ибра дерево, не смеши. Не смотря на свом габариты, очень гибкий игрок и футбольному интелект можно только позавидовать. Если ты этого не понимаешь, то либо не смотришь игры с его участием, либо твое предвзятое отношение застилает твой разум. В принципе назвав второй гол "ниочемным" только из за рикошета, не учитывая занятую им позицию, прием и мгновенное решение которым он прошел разом 2 защитников, ты ответил на мой вопрос и ясно, что твоя предвзятость, не позволяет тебе трезво мыслить.
Die Roten
Die Roten
18 декабря 2016 в 15:57
молодец ибра
с победой дьяволов
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ oscar-hazard-sila (раскрыть)
18 декабря 2016 в 14:28
МЮ лучший клуб среди Середняков,но уж никак не среди аутсайдеров. есть шансы в бигфо попасть.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
18 декабря 2016 в 14:25
пользы от этого неувядающего пенсионера больше,чем от французкого молодняка. Ибра конечно Лидер в МЮ. Пожалуй самый оправданный трансфер.
oscar-hazard-sila
oscar-hazard-sila ответ jet_set (раскрыть)
18 декабря 2016 в 12:22
Мю лучший клуб? Хахахахаха если только снизу
sparxx
sparxx ответ Антон Борзенков (раскрыть)
18 декабря 2016 в 11:34
Вообще я тебе скажу так, если в ситуации с Варди можно было пожалеть и дать жёлтую так как он действительно сначала коснулся мяча, хотя и прыгал бутсами вперёд, то в ситуации с Иброй это была 1000% красная карточка так как там вообще и речь быть не может о какой то игре в мяч.
Меня не впечатляет игра Ибры в МЮ и это моё личное мнение.
А вы молитесь, что бы Буратино не "попал на карандаш" английским судьям, так как когда в Англии когото недолюбливают, то гнобят всей толпой и не по детски. Пример: Диего Кошта. То что нрав у цыгана не самый миролюбивый и так все видят, но когда он себе "наиграл" на мальчиша-плохиша ему давали карточки ни за что, просто так.... профилактично.
jet_set
jet_set ответ nba05 (раскрыть)
18 декабря 2016 в 10:38
ИДИ СЮДА ПЕП!)
Антон Борзенков
Антон Борзенков ответ koke90 (комментарий удален) (раскрыть)
18 декабря 2016 в 09:56
Я тебя расстрою) ты не адекват, серьезно. Я не со зла и не в прикол. У тебя проблемы с восприятием, скорее всего это распрастраняется на всю твою деятельность. Так что посмотри в зеркало, соберись и скажи себе "что со мной не так?". А то люди вокруг тебя то наверно посмеиваются)
Антон Борзенков
Антон Борзенков ответ sparxx (раскрыть)
18 декабря 2016 в 09:49, ред.
Ну ты дал) то есть пусть игрок красиво обыграл пару защитников, гол ве равно ни очем, рикошет же000 Что за привычка у людей, лишь бы написаь...
Насчет удаления, был только один реально грубый момент. Не гони, переживай за свой любимый клуб.
самуил кац
самуил кац
18 декабря 2016 в 09:46
Давайте представим, где был бы МЮ, если бы старичок Ибра не решил уйти на пенсию из АПЛ ?
id214362817
id214362817
18 декабря 2016 в 09:26
МЮ с победой, как же хочется чтобы мю находился на вершине
redevill4ever
redevill4ever ответ sparxx (раскрыть)
18 декабря 2016 в 09:20
спасибо, Ваше мнение очень важно для нас.
sparxx
sparxx
18 декабря 2016 в 09:16
Перед матчем Уест Бром - МЮ посмотрел Стоук - Лестер, там за 8 минут футболистам Лестера дали 5 жёлтых карточек за то что они дышали не в правильном направлении. Если бы ФА "заряжали" всех судей одинаково, то неуклюжее Буратино ещё в первом тайме должно было получить за свою игру не жёлтую и даже не красную, а бордовую карточку, принять душ и состовлять компанию Мавру на скамейке.
Ну ладно первый гол, хоть голову правильно подставил, а второй "ниочём".... просто рикошет.

Ну ща начнётся "победителей не судят" и остальной трёп в стиле бла-бла-бла....
Но, а если по чесноку, то игра МЮ вообще не впечатлила.
neon45
neon45
18 декабря 2016 в 08:49
Спасибо огромное за победу,
Wolverhampton
Wolverhampton
18 декабря 2016 в 07:41
С победой фанатов МЮ.
Санчо Панса
Санчо Панса
18 декабря 2016 в 05:47, ред.
Второй гол в исполнении Златана понравился, конечно) В своем фирменном стиле отличился! Спасибо ему за его голы и за то, какую он пользу приносит команде. Всех преданных болельщиков первого клуба Манчестера с третьей победой к ряду в рамках АПЛ!
_ManKUN_
_ManKUN_
18 декабря 2016 в 05:46
Спасибо огромное за победу, Златан!
borsch123
borsch123
18 декабря 2016 в 05:40
Златана - в президенты Вселенной!
Mr_Tim
Mr_Tim
18 декабря 2016 в 05:21
Очки нужно набирать нам ох как нужно, Ибра машина)
RMUKMU
RMUKMU
18 декабря 2016 в 01:50
Отлично! Ждём сегодня ничью от Арсенала и Сити, а завтра - победы Эвертона. Тогда всё будет вообще шикарно.
Dimice
Dimice
18 декабря 2016 в 01:18
Златан забил столько же, сколько и Месси
Абуязид Ибрагимов
Абуязид Ибрагимов
18 декабря 2016 в 00:33
Ибра.
yudin_duda
yudin_duda ответ Red_team (раскрыть)
18 декабря 2016 в 00:19
Тут еще и рекорд Ширера по кол-ву голов в выездных матчах)
Athletic Club de Bilbao
Athletic Club de Bilbao
17 декабря 2016 в 23:57
Златан стабилен, где бы он не играл.
dzvinka
dzvinka ответ t2k (раскрыть)
17 декабря 2016 в 23:43
ты кто такой вообще, давай досвиданья))).
G_r_e_g_o_r
G_r_e_g_o_r
17 декабря 2016 в 23:42, ред.
Читать комментариии jet set без банки пива никак) таких лживых фактов даже дедушка Сталин не приводил
t2k
t2k ответ dzvinka (раскрыть)
17 декабря 2016 в 23:36
А у вас на удаче и судьях) сколько пендалей уже били 7? И из за штрафной 7) смекаешь как все меняется?) С бернли был ваш фу бол без везения и 0:2 на классе
    Red_team
    Red_team ответ Krypton777 (раскрыть)
    17 декабря 2016 в 23:34
    Так то оно так, он - жиробасина. Но в перекладину зарядил сегодня, я и говорю - не повезло
      Real Betis Balompie
      Real Betis Balompie
      17 декабря 2016 в 23:30
      Ибра хорош. МЮ с победой.
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