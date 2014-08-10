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Пеллегрини: «Матч с „Арсеналом“ не показателен для нашей команды»

10 августа 2014, 22:13
 
«У этого матча было две фазы. В первой фазе мы играли не с той интенсивностью и скоростью, с какими выступали на предсезонных встречах, и „Арсенал“ забил два гола, поскольку мы неважно защищались. Во второй части мы играли лучше, больше владели мячом и создавали голевые шансы. Во втором тайме команда больше соответствовала уровню игры предсезонного тура.

Проигрыш — это всегда плохой результат, но нам не стоит беспокоиться: этот матч не показателен для нашей команды. Сегодня было не время оказывать давление на игроков — это был предсезонный матч. Семеро наших ребят, которые играли только пять дней, не вошли в список сегодняшнего матча, другие тренировались только восемь-девять дней. За две недели трудно подготовиться. В течение следующей недели будет ясно, кто из игроков готов к первым матчам лиги, а кто ещё нет. Сегодня отсутствовали несколько ключевых игроков, плюс проблемой стала недостаточная скорость игры в первом тайме».
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