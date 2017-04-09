Червиченко: «Каррера не такой звёздный тренер, как его пытаются превознести»

1491731548

09 апреля 2017, 12:52

Бывший президент «Спартака» не считает главного тренера «красно-белых» первоклассным специалистом:

«Я с самого начала говорил, что Каррера не такой звездный тренер, как его пытаются превознести. То, для чего его приглашали, он действительно сделать не может. Матч с „Оренбургом“ – яркое тому свидетельство. И если бы не фарт, „Спартак“ должен был получать третий мяч в эпизоде, когда игрок соперника вышел к воротам спартаковцев при счете 2:2.

„Спартак“ выезжает за счет того, что у него хорошая, пожалуй, лучшая в чемпионате группа исполнителей впереди. А все остальные просто очень слабы. Посмотрев последние три-четыре тура, я поймал себя на мысли, что у нас плохо обученные футболисты. Любое техническое действие должно улучшать ситуацию, а у нас многие футболисты занимаются тем, что что-то выдумывают, но смысл из задумки непонятен. Это все идет от необученности, от полного непонимания того, что нужно делать на поле. В этом главная проблема».