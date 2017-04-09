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Червиченко: «Каррера не такой звёздный тренер, как его пытаются превознести»

09 апреля 2017, 12:52

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко не считает главного тренера «красно-белых» Массимо Карреру первоклассным специалистом:

«Я с самого начала говорил, что Каррера не такой звездный тренер, как его пытаются превознести. То, для чего его приглашали, он действительно сделать не может. Матч с „Оренбургом“ – яркое тому свидетельство. И если бы не фарт, „Спартак“ должен был получать третий мяч в эпизоде, когда игрок соперника вышел к воротам спартаковцев при счете 2:2.

„Спартак“ выезжает за счет того, что у него хорошая, пожалуй, лучшая в чемпионате группа исполнителей впереди. А все остальные просто очень слабы. Посмотрев последние три-четыре тура, я поймал себя на мысли, что у нас плохо обученные футболисты. Любое техническое действие должно улучшать ситуацию, а у нас многие футболисты занимаются тем, что что-то выдумывают, но смысл из задумки непонятен. Это все идет от необученности, от полного непонимания того, что нужно делать на поле. В этом главная проблема».

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Все комментарии
Иван Мирный
Иван Мирный
09 апреля 2017 в 21:05
Да не звездный. Но может стать за последние 15 лет, он лучший. Что не хватало Спартаку.
extensm
extensm
09 апреля 2017 в 19:50
я бы по ушам надавал тому журналюге, кто звонит этому червю.
Aris
Aris ответ kust07 (раскрыть)
09 апреля 2017 в 19:04
Вот для этого он и разваливал СМ, поганец.
Aris
Aris ответ Мигалков (раскрыть)
09 апреля 2017 в 19:03
Человек, объевшийся поганок, пытается испоганить все хорошее. Ну, такой уж он ядовитый.
Томик
Томик ответ za logiku (раскрыть)
09 апреля 2017 в 19:02
Да его не спрашивают, он в форточку открытую кричит громко, вот кто-то и слышит.
kust07
kust07
09 апреля 2017 в 19:01
Когда уже запретят вход на стадион этому критину Червиченко?
kust07
kust07
09 апреля 2017 в 18:58
немогу понять а за кого вообще болеет Червиченко???
Видя или где то слыша фразу:

...Бывший президент «Спартака» АНДРЕЙ ЧЕРВИЧЕНКО дал интервью....

Меня уже коробит от этого,так как уже понимаю что ничего хорошего этот омерзительный тип ничего хорошего не скажет.Даже если Спартак станет чемпионом,он все равно грязь будет лить в адресс клуба, тренера,игроков,и.т.д.
varen
varen
09 апреля 2017 в 18:55
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    09 апреля 2017 в 18:47
    зависть плохое качество
    Lucius Vorenus
    Lucius Vorenus
    09 апреля 2017 в 16:37
    да все и так всё знают! главное что он спартак сделает чемпионами!
    второго шанса влижашие годы тоже не будет! или сейчас или уже фиг знает когда!
    Kwinto555
    Kwinto555
    09 апреля 2017 в 16:19
    Луческу слух пустил ))))
    Геннадьич
    Геннадьич
    09 апреля 2017 в 16:04
    Когда же Червичелло отстанет от Спартака? Прилип как ириска к пломбе!
    za logiku
    za logiku
    09 апреля 2017 в 16:01
    зачем его вообще ктото спрашивает?
    KZ KZ FOOTBАL
    KZ KZ FOOTBАL
    09 апреля 2017 в 15:02
    Сам в свое время убил лучшую команду последнего 10 летие 20века России!
    The Frei
    The Frei
    09 апреля 2017 в 14:45
    Понятно что не звездный,в рфпл нету звезд, нет тренеров и нет игроков, даже Ивановича угробили до Российского уровня.
    Алекс Болельщик
    Алекс Болельщик
    09 апреля 2017 в 13:56
    У Червиченко червь зависти и жлобности так и прёт
    albucid
    albucid
    09 апреля 2017 в 13:56, ред.
    Червиченко: "Я злой и страшный серый волк. Я в поросятах знаю толк!"
    D.Trump
    D.Trump
    09 апреля 2017 в 13:54
      Спартач из Питера
      Спартач из Питера
      09 апреля 2017 в 13:53
      о бездарь вылез
      Т34
      Т34
      09 апреля 2017 в 13:52
      Интересно, кто это Карреру превозносит, как звездного тренера? Человек был поставлен главным тренером, даже можно сказать случайно, по обстоятельству. Принес первичный положительный результат в команде. "Спартак" преобразился, выдал хорошие результаты, но никто не говорит, что это звездный тренер. Можно сказать, что это рождающийся тренер. Червиченко, как всегда, попутал берега, что совсем не удивительно с его болезненным неадекватным отношением к "Спартаку". Но, что можно спрашивать, с больного на голову, человека? Просто не обращать внимания. Пусть считает себя великим футбольным экспертом, главное, чтоб не буйствовал, не причинил вреда окружающим.
      starche
      starche
      09 апреля 2017 в 13:40
      Пожалуй он прав.
      ckori
      ckori
      09 апреля 2017 в 13:40
      Да он не звёздный,но Спартак движется вперёд,а больше ничего и не надо!
      tigrok
      tigrok
      09 апреля 2017 в 13:32
      И если бы не фарт, „Спартак“ должен был получать третий мяч в эпизоде, когда игрок соперника вышел к воротам спартаковцев при счете 2:2.
      _____________________________________________
      Странная логика. При счете 2:0 Адриано должен был забивать третий гол, но Оренбургу сильно подфартило. Так в чем же фарт у Спартака?
      Санчо Панса
      Санчо Панса
      09 апреля 2017 в 13:30
      Для нашего чемпионата он все-таки больше звездный, чем нет! Не каждый ведь поработал в Ювентусе, сборной Италии, а затем решился уехать в Россию)
      4ever Ars
      4ever Ars
      09 апреля 2017 в 13:24
      Да вроде никто не превозносит. Хороший тренер, который подошел Спартаку.
      Дед Мазая
      Дед Мазая
      09 апреля 2017 в 13:23, ред.
      А сам Червиченко себя считает первоклассным специалистом?
      Станет Спартак чемпионом, пусть Каррера будет кем угодно...)
      Конечно лидерство Спартака больше заслуга конкурентов, которые ослабли сильно. Но не Спартак или Каррера виноваты же в этом...
      Остапчук 67
      Остапчук 67
      09 апреля 2017 в 13:16
      Жирный и мерзкий червь.
      Как он ненавидит то, что когда-то продал Федуну.
      Это становится просто неприличным.
      нечитайло
      нечитайло
      09 апреля 2017 в 13:12
      Нам не нужны звездные тренера, Нам нужна победа в чемпионате,а кто приведет Спартак к ней нам не важно!!!!!
      Дедуктор
      Дедуктор
      09 апреля 2017 в 13:09
      Жирный прав.
      Каррера не звездный тренер.
      Но тренер весьма квалифицированный. И человек очень достойный.
      А в звезды он может со Спартаком выбиться. Причем, очень скоро. Давно нам в ЛЧ Спартака не хватало. Если в первом же розыгрыше ЛЧ достойно себя покажет, вот и звезды. И Каррера, и глушаковы с зобниными. Зобнин, кстати, в этом случае сразу пачку приглашений от АПЛ получит (английского стиля игрок).
      Zivs
      Zivs
      09 апреля 2017 в 13:07
      зато ты , Червь, звезда неподъемная:-)
      Гость
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