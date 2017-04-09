Червиченко: «Каррера не такой звёздный тренер, как его пытаются превознести»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко не считает главного тренера «красно-белых» Массимо Карреру первоклассным специалистом:
«Я с самого начала говорил, что Каррера не такой звездный тренер, как его пытаются превознести. То, для чего его приглашали, он действительно сделать не может. Матч с „Оренбургом“ – яркое тому свидетельство. И если бы не фарт, „Спартак“ должен был получать третий мяч в эпизоде, когда игрок соперника вышел к воротам спартаковцев при счете 2:2.
„Спартак“ выезжает за счет того, что у него хорошая, пожалуй, лучшая в чемпионате группа исполнителей впереди. А все остальные просто очень слабы. Посмотрев последние три-четыре тура, я поймал себя на мысли, что у нас плохо обученные футболисты. Любое техническое действие должно улучшать ситуацию, а у нас многие футболисты занимаются тем, что что-то выдумывают, но смысл из задумки непонятен. Это все идет от необученности, от полного непонимания того, что нужно делать на поле. В этом главная проблема».
Видя или где то слыша фразу:
...Бывший президент «Спартака» АНДРЕЙ ЧЕРВИЧЕНКО дал интервью....
Меня уже коробит от этого,так как уже понимаю что ничего хорошего этот омерзительный тип ничего хорошего не скажет.Даже если Спартак станет чемпионом,он все равно грязь будет лить в адресс клуба, тренера,игроков,и.т.д.
Видя или где то слыша фразу:
...Бывший президент «Спартака» АНДРЕЙ ЧЕРВИЧЕНКО дал интервью....
Меня уже коробит от этого,так как уже понимаю что ничего хорошего этот омерзительный тип ничего хорошего не скажет.Даже если Спартак станет чемпионом,он все равно грязь будет лить в адресс клуба, тренера,игроков,и.т.д.
второго шанса влижашие годы тоже не будет! или сейчас или уже фиг знает когда!
второго шанса влижашие годы тоже не будет! или сейчас или уже фиг знает когда!
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Странная логика. При счете 2:0 Адриано должен был забивать третий гол, но Оренбургу сильно подфартило. Так в чем же фарт у Спартака?
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Странная логика. При счете 2:0 Адриано должен был забивать третий гол, но Оренбургу сильно подфартило. Так в чем же фарт у Спартака?
Станет Спартак чемпионом, пусть Каррера будет кем угодно...)
Конечно лидерство Спартака больше заслуга конкурентов, которые ослабли сильно. Но не Спартак или Каррера виноваты же в этом...
Станет Спартак чемпионом, пусть Каррера будет кем угодно...)
Конечно лидерство Спартака больше заслуга конкурентов, которые ослабли сильно. Но не Спартак или Каррера виноваты же в этом...
Как он ненавидит то, что когда-то продал Федуну.
Это становится просто неприличным.
Как он ненавидит то, что когда-то продал Федуну.
Это становится просто неприличным.
Каррера не звездный тренер.
Но тренер весьма квалифицированный. И человек очень достойный.
А в звезды он может со Спартаком выбиться. Причем, очень скоро. Давно нам в ЛЧ Спартака не хватало. Если в первом же розыгрыше ЛЧ достойно себя покажет, вот и звезды. И Каррера, и глушаковы с зобниными. Зобнин, кстати, в этом случае сразу пачку приглашений от АПЛ получит (английского стиля игрок).
Каррера не звездный тренер.
Но тренер весьма квалифицированный. И человек очень достойный.
А в звезды он может со Спартаком выбиться. Причем, очень скоро. Давно нам в ЛЧ Спартака не хватало. Если в первом же розыгрыше ЛЧ достойно себя покажет, вот и звезды. И Каррера, и глушаковы с зобниными. Зобнин, кстати, в этом случае сразу пачку приглашений от АПЛ получит (английского стиля игрок).