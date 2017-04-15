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Хави: «Дани Алвес - лучший правый защитник в мире. „Барсе“ его сильно не хватает»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Барселона, Ювентус, ПСЖ, Хави, Дибала Пауло, Алвес Даниэль, Верратти Марко
Сегодня, 09:56 | Источник: Globoesporte | Редакция: Антон Белюсь

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави знает, кто смог бы усилить каталонский клуб:

«Дибала - самый талантливый игрок „Ювентуса“. В будущем он смог бы стать отличным выбором для „Барселоны“.

Верратти идеально бы подошел „Барсе“. Хотя, конечно, Ракитич тоже отлично справляется. Он очень хорошо адаптировался к футболу клуба. Но у Верратти есть все для того, чтобы играть за „Барселону“, тут нет сомнений.

Конечно, я бы также вернул Дани Алвеса. Он решил уйти, но для меня он по-прежнему лучший правый защитник в мире. „Барсе“ его сильно не хватает».

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