Таски: «Спасибо болельщикам „Спартака“ за захватывающую дух атмосферу!»
Сегодня, 17:11 | Источник: instagram.com | Редакция: Роман Мельник
Защитник «Спартака» Сердар Таски отыграл все 90 минут матча с «Зенитом» и внес свою лепту в важнейшую победу «красно-белых». На своей странице в Instagram игрок поделился впечатлениями и поблагодарил болельщиков за поддержку:
«Победа! Еще три важнейших очка! Спасибо нашим выдающимся болельщикам за поддержку и захватывающую дух атмосферу! Сейчас нам нужно сохранить концентрацию на следующие матчи».
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Лично для меня Тасчи - сейчас лучший защитник в команде. И раньше им был.
Жаль травмы не давали проводить полноценные сезоны. Зато сейчас радует!