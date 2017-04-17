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Таски: «Спасибо болельщикам „Спартака“ за захватывающую дух атмосферу!»

Матч: СпартакСпартак2 : 1ЗенитЗенит
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Таски Сердар
Сегодня, 17:11 | Источник: instagram.com | Редакция: Роман Мельник

Защитник «Спартака» Сердар Таски отыграл все 90 минут матча с «Зенитом» и внес свою лепту в важнейшую победу «красно-белых». На своей странице в Instagram игрок поделился впечатлениями и поблагодарил болельщиков за поддержку:

«Победа! Еще три важнейших очка! Спасибо нашим выдающимся болельщикам за поддержку и захватывающую дух атмосферу! Сейчас нам нужно сохранить концентрацию на следующие матчи».

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