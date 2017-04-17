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Симонян: «Может, Промес так полюбил „Спартак“, что проведет в нем всю карьеру?»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Спартак М, Симонян Никита, Промес Квинси
Сегодня, 15:01 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Легендарный игрок «Спартака» Никита Симонян подвел итоги матча 23-го тура чемпионата России «Спартак» - «Зенит». Он отдельно остановился на игре хавбека «красно-белых» Квинси Промеса, который накануне выступил на позиции центрфорварда.

«Конечно, он игрок с изюминкой, с талантом! Мне очень хочется, чтобы он продолжил карьеру в „Спартаке“. Более того, желаю ему побить мой клубный рекорд результативности. Правда, мне для того, чтобы его установить, потребовалось 11 сезонов. Но если нынешней зимой Квинси отказался от перехода в „Ливерпуль“ – может, он так полюбил „Спартак“, что проведет в нем всю карьеру?

Он разноплановый футболист, который уже доказывал, что способен играть в атаке на любой позиции. Мог забить и больше, если бы ему лучше пасовали! Мои партнеры по „Спартаку“ Николай Дементьев и Сергей Сальников в концовке первого тайма обязательно отдали бы Промесу точный пас, когда они с Фернандо выходили вдвоем на одного защитника, и бразилец отпасовал в район углового флажка. Четкость паса – это главное в футболе!»

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