Титов: «На месте Промеса я бы остался в „Спартаке“ до ЧМ-2018»
Бывший игрок «Спартака» Егор Титов считает, что одному из лидеров «красно-белых» Квинси Промесу следует остаться в клубе еще на сезон, чтобы показать себя в еврокубках.
«Одно дело, если Промес хочет просто уехать в другой чемпионат, сменить обстановку. Я его пойму. С другой стороны, у „Спартака“, скорее всего, будет Лига чемпионов. И любой захочет попробовать свои силы в таком турнире. Уверен, у команды летом будет усиление, чтобы можно было побороться за плей-офф. Так что Квинси стоит остаться, сыграть в Лиге чемпионов, показать товар лицом и потом уже думать об отъезде.
На месте Промеса до чемпионата мира-2018 я бы остался в „Спартаке“. Для РФПЛ это топ-игрок. Понятно, что ему хочется проверить свои силы в более сильном чемпионате. Думаю, Англия ему подойдет».
Сам голландец не против попробовать свои силы в «Ливерпуле» или «Барселоне».
Или войдите через
Хорошо, что в этом сезоне попадаем в еврокубки - дополнительный стимул и вызов для кошелька Федуна раскошелиться на трансферы.
Хорошо, что в этом сезоне попадаем в еврокубки - дополнительный стимул и вызов для кошелька Федуна раскошелиться на трансферы.
Один МЮ чего стоит, кстати я был на том матче.
Любимые команды Ливерпуль (Ливерпуль), Ротор (Волгоград)
Вопрос по моему очевиден
Реально наивные,уже в плей оф лч собрались))
Но это будет здорово,так как спартак привык играть только в одном рфпл,а тут придется потрудится,на самолетах полетать туда-сюда,в неделю по три игры играть,вобщем давайте спартачи,дерзайте,а мы с радостью понаблюдаем)))
а причём тут Ротор?
«Спартак» - «Витория» (Португалия) – 0:0 и 0:4
Турнир: Кубок УЕФА-1971/72
Стадия: 1/16 финала
«Спартак» - «Тироль» (Австрия) – 1:0 и 0:2
Турнир: Кубок УЕФА-1986/1987
Стадия: 1/8 финала
«Спартак» - АЕК (Греция) – 0:0 и 1:2
Турнир: Кубок УЕФА-1991/92
Стадия: 1/16 финала 2008г.
«Спартак» - «Динамо» (Киев) – 1:4 и 1:4
Турнир: Лига чемпионов
Стадия: Третий отборочный раунд
«Спартак» - «Легия» (Польша) - 2:2 и 2:3
Турнир: Лига Европы-2011/2012
Стадия: раунд плей-офф
«Спартак» - «Кошице» (Словакия) - 1:2 и 0:0
Турнир: Лига чемпионов-1997/1998
Стадия: Второй отборочный раунд
«Спартак» - «Санкт-Галлен» (Швейцария) – 1:1 и 2:4
Турнир: Лига Европы
Стадия: раунд плей-офф
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в соперниках одни гранды, не грех проиграть)))
Я думал это только на видеокасетах у романцева осталось!
да,бормантан в деле)
Но как итог 0-0-6 и 1-18 и НОЛЬ трофеев!)))
Очень эмоциональный.Особенно музыкальная дорожка
Прям захотелось,чтобы они еще сегодня сыграли
https://www.youtube.com/watch?v=jsWk2WbH4aE
З.Ы. про белый цвет еще забыл, ну тогда вообще радуга какая то получается
Даже на Крылья было интереснее смотреть, чем на автобус ростовский.