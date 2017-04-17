Титов: «На месте Промеса я бы остался в „Спартаке“ до ЧМ-2018»

Бывший игрок «Спартака» Егор Титов считает, что одному из лидеров «красно-белых» Квинси Промесу следует остаться в клубе еще на сезон, чтобы показать себя в еврокубках.

«Одно дело, если Промес хочет просто уехать в другой чемпионат, сменить обстановку. Я его пойму. С другой стороны, у „Спартака“, скорее всего, будет Лига чемпионов. И любой захочет попробовать свои силы в таком турнире. Уверен, у команды летом будет усиление, чтобы можно было побороться за плей-офф. Так что Квинси стоит остаться, сыграть в Лиге чемпионов, показать товар лицом и потом уже думать об отъезде.

На месте Промеса до чемпионата мира-2018 я бы остался в „Спартаке“. Для РФПЛ это топ-игрок. Понятно, что ему хочется проверить свои силы в более сильном чемпионате. Думаю, Англия ему подойдет».

Сам голландец не против попробовать свои силы в «Ливерпуле» или «Барселоне».