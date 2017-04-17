Промес - болельщикам «Спартака»: «Ваша поддержка вчера была просто супер!»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес, отметившийся голом и результативной передачей в матче с «Зенитом», считает своим долгом поблагодарить поклонников за поддержку в этой встрече.

На своей странице в Instagram игрок написал: «Ваша поддержка вчера была просто супер!»

Отметим, что футболист претендует на звание лучшего игрока 23-го тура РФПЛ.