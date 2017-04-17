Промес - болельщикам «Спартака»: «Ваша поддержка вчера была просто супер!»
Сегодня, 17:22 | Источник: Инстаграм Квинси Промеса | Редакция: Роман Мельник
Полузащитник «Спартака» Квинси Промес, отметившийся голом и результативной передачей в матче с «Зенитом», считает своим долгом поблагодарить поклонников за поддержку в этой встрече.
На своей странице в Instagram игрок написал: «Ваша поддержка вчера была просто супер!»
Отметим, что футболист претендует на звание лучшего игрока 23-го тура РФПЛ.
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Так держать!
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Так держать!
Отлично сыграл на не родной позиции вчера
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- лучшие болельщики (смотри посещаемость)
- лучшая атмосфера (смотри перфомансы на матчах).
Так держать!
Они очень здорово подготовились к матчу, в том числе оказали достойный прием Дзюбе.
Артем много чего наговорил перед матчем, так что жесткую встречу сам спровоцировал.
Но самое главное то, что болельщики "Спартака" хорошо разбираются в футболе и умеют болеть.
Вчера была операция-
https://www.youtube.com/watch?v=b1rAiNX6xHA