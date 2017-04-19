Венгерский беспредел, или Арбитры по вызову

Пике многоточием прокомментировал победу «Реала», и хотя не знакомым Айтекина кивать на кривую рожу соседа, «Соккер.ру» соглашается по сути: удивительные вещи творятся!

Что натворили Кашшаи и его банда в Мадриде?

Арбитры из Венгрии испортили великое противостояние своими ошибками. Две недели назад Никола Риццоли очень хотел оставить «судейский след» в битве «Баварии» и «Реала», однако назначенный им неправомерно пенальти не был реализован Видалем. Кашшаи с товарищами не допустили подобной небрежности и действовали наверняка. Если об удалении Видаля еще можно при желании поспорить – мол, Артуро наиграл на вторую желтую карточку раньше, а в ключевом эпизоде попал в мяч, но шел в отбор слишком агрессивно, иногда достаточно и намерений, то два решающих гола Роналду из офсайдов похоронили «Баварию». Имена героев с флажками – Дьердь Ринг и Венцель Тот, оба на «Сантьяго Бернабеу» отличились. Мерзкое послевкусие осталось от битвы европейских титанов, которые в обоих матчах сыграли ярко, красиво, непредсказуемо. Арбитры превратили большой спектакль с серьезной драматургией в фарс.

Квалификация венгерских арбитров позволяет?

Если кто-то до сих пор не понял, что произошло, просто посмотрите обзор матча «Реал» - «Бавария» и примерьте такое судейство на плечи своей любимой команды. У нас в РФПЛ в уикенд прошел большой матч между «Спартаком» и «Зенитом». Представьте, что арбитр удаляет с поля в концовке Глушакова и позволяет Дзюбе дважды забить из офсайда. Или аналогичная картина в обратную сторону – с удалением Данни и дублем Промеса. Наверное, участники матча говорили бы не только о квалификации, но и о предвзятости таких арбитров, предлагали бы сослать их на Колыму, сменить профессию или совесть. А тут человек устраивает шоу в четвертьфинале Лиги чемпионов! На самом деле, просто удивительно, почему венгерскую бригаду судей во главе с Виктором Кашшаи привлекли к обслуживанию столь статусного поединка? В таблице коэффициентов УЕФА чемпионат Венгрии занимает 33-ю строчку – ниже Лихтенштейна, но выше Молдовы. Скажите, с какой вероятностью бригада арбитров качественно отработает на матче между «Реалом» и «Баварией», если постоянную судейскую практику получает в поединках с участием таких грандов как «Ференцварош», «Пакш», «Уйпешт», «Гонвед», «Дьошдьор»?

Кашшаи и его друзья ошибались раньше?

Скандалы идут в ногу с Виктором по его славной судейской карьере, и в первой части предложения уже содержится противоречие. Не очень ясно, как Кашшаи пришел к тому статусу, который имеет сейчас, ведь это далеко не первый случай, когда он вместе со своей бригадой чудовищно «напорол». Можно вспомнить давние дела вроде матча Кубка УЕФА между «Шахтером» и «Севильей», в котором венгр поставил три небесспорных пенальти, именно его бригада не увидела чистый гол сборной Украины в ворота англичан на Евро-2012. Даже не скандал, а судейский кошмар случился в матче между «Баварией» и «Барселоной» четыре года назад. Тогда мюнхенцы выиграли со счетом 4:0, забив три из четырех мячей с нарушениями правил, но при этом Кашшаи не поставил два очевидных пенальти в ворота каталонцев. У меня только один вопрос: каким невероятным или нелепым образом этот арбитр и его помощники по-прежнему входят в элиту европейских арбитров? Наличие Кашшаи в судейском топе полностью дискредитирует систему, которая, по идее, должна отбирать лучших из лучших.

Возможен ли в Лиге чемпионов «судейский заказ»?

Немного погрузимся в теорию заговоров, повод для этого имеется. Возможно ли, что Кашшаи и его благородные ассистенты – настоящие преступники, а не просто плохо квалифицированные рефери из слабого чемпионата, у которых друзья в высших эшелонах судейской власти? Не хочется верить в худшее, в то, что ставит под сомнение сам дух игры. Точно не получается представить Флорентино Переса, проникающего в гостиницу, где базируются рефери, с увесистым кейсом в руке – не те сейчас времена, эпоха дельцов вроде Итало Аллоди прошла. В век, когда камера встроена в каждый кроссовок, а в каждой вилке есть микрофон, сложно представить коррупционные схемы, разворачивающиеся «снизу». Но они получили бы шанс, если бы спускались «сверху». Допускаю, в УЕФА умеют считать прибыль. Допускаю также, что опыт подсчета прибыли от проведения еврокубков из сезона в сезон помог выработать понимание особенностей собственной бизнес-модели, породившее четкие алгоритмы: если команда A вылетит на ранней стадии, мы потеряем деньги; выход команды B в полуфинал принесет больше прибыли, чем проход дружины C. И так далее. А потом происходят всякие интересные вещи: занимательные жеребьевки и назначение неоднократно скомпрометированных арбитров на суперматчи.

Выход есть – видеоповторы!

Все гениальное просто. Самый простой способ избавиться от пагубного влияния арбитров на игру – это повсеместное введение видеоповторов. Технически такая возможность существует уже на протяжении четверти века, как минимум, но разруха, как известно, в головах, а не в камерах. Якобы такая практика убьет «дух футбола». Но если дух игры заключается в нечестивости, то такой дух заслуживает смерти, правда? Сам факт введения видеоповторов заставит арбитров работать более собранно, а футболисты, находясь под надзором «всевидящего ока», почувствуют ответственность за свое поведение. Потраченное время? Споры с судьями иногда длятся дольше, чем просмотр эпизода на экране. Видеоповторы однозначно должны стать частью футбола, нужно лишь подобрать наиболее эффективную форму их использования – возможно, дать командам определенное количество шансов прибегнуть к просмотру видео. Это сделает всех участников матча арбитрами, но никто не станет тратить попытку в тех случаях, где судья прав. Забавно, что именно Кашшаи стал первым арбитром, принявшим решение после просмотра видеоповтора: во время Клубного чемпионата мира, где тестировалось новшество, венгерский судья назначил пенальти. Теперь Виктор войдет в историю, которая несколько десятилетий спустя скромно умолчит о таких достижениях первопроходца, как вчерашний матч в Мадриде.