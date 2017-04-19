«Барсу» снова спасёт чудо?

В плей-офф этой ЛЧ «Барселона» уже отыгрывалась после поражения 0:4 на выезде, а «Юве» забил только три безответных мяча. «Соккер.ру» оценивает шансы команд на успех.

Исторические шансы

За всю историю существования турниров под эгидой УЕФА накопилось почти полтысячи случаев, когда первый раунд двухматчевого противостояния завершался победой хозяев со счетом 3:0. Если быть точным, то в летописях зафиксировано 467 подобных противостояний. В 441 случае (94.4%) дальше проходил победитель первой схватки, но 26 раз (5.6%) хозяева ответного поединка сумели отыграться и вырвать общий успех. Если говорить строго о плей-офф Лиги чемпионов, то лишь однажды дальше прошла команда, которая уступила на выезде в три мяча. При этом «Депортиво» проиграл «Милану» 1:4, а не 0:3, а дома оказался сильнее – 4:0.

5.6% - мизерный шанс на успех для «Барселоны», однако в 1/8 финала ситуация выглядела для каталонцев еще более безнадежной. До подвига «блаугранас» в противостоянии с ПСЖ 58 клубов начинали противостояние со счета 0:4 выезде, и никто из них не прошел дальше. «Барса» стала 59-й командой, попавшей под раздачу с таким счетом и первой, кто сумел выпутаться из неприятностей и пройти в следующую стадию с высоко поднятой головой.

В пользу «Барселоны»

1. Возвращение в состав после дисквалификации Серхио Бускетса.

2. Недавний опыт грандиозного камбэка в противостоянии с ПСЖ.

3. 15-матчевая победная серия «Барсы» в Лиге чемпионов на своем поле. Если удастся обыграть «Ювентус», то каталонцы сравняются с рекордным показателем, который принадлежит «Баварии».

4. Наличие в составе Неймара, Суареса и Месси – трио, способного разорвать любую оборону.

Против «Барселоны»

1. Фора «Ювентуса» в 3 мяча. Гол туринцев на «Камп Ноу» заставит «Барсу» забивать пять в ответ.

2. Форма Дибалы и Игуаина. Паоло оформил дубль в первом матче и готов сыграть против «Барселоны» сегодня, залечив ушиб. Гонсало оформил дубль в матче Серии A против «Пескары» и на «Камп Ноу» постарается огорчить каталонцев.

3. В последний раз «Ювентус» проигрывал со счетом, который устроит «Барселону» больше шести лет назад, когда «Наполи» разгромил туринцев в Неаполе со счетом 3:0. Собственно, этот результат позволит перевести игру в овертайм. А вот 1:5 «Старая Синьора» проигрывала почти 24 года назад (30 мая 1993-го). Удивительно, но разгром «Юве» учинила «Пескара», финишировавшая на последней строчке в Серии A в том сезоне. В составе «Пескары» оформил дубль полузащитник Массимилиано Аллегри, забив один мяч с пенальти, а второй – рикошетом от защитника «Ювентуса» Массимо Карреры.

4. «Ювентус» - итальянская команда, более того, флагман современного итальянского футбола. Невозможно представить, что «Юве» даст себя разорвать так же, как неврастеничный ПСЖ Унаи Эмери.

Луис Энрике и Массимилиано Аллегри преподнесут тактические сюрпризы?

«Ювентус»

На месте Массимилиано Аллегри не стал бы ничего менять в игре «Ювентуса» перед ответной встречей. Во-первых, наставник «Юве» использовал не какую-то специальную схему, а вполне себе основную для команды расстановку в этом сезоне – 4-2-3-1. Во-вторых, эта тактика позволяет «Старой Синьоре» действовать сбалансированно, она хорошо себя зарекомендовала в первой встрече против «Барселоны», так что нет причин искать добро от добра. В-третьих, на стороне «Ювентуса» солидное преимущество в счете, так что у Аллегри будет возможность вносить корректировки в игру своей команды по ходу. Дибала восстановился после ушиба и должен расположиться за спиной у Игуаина, Манджукич будет на левом фланге, а все остальные на своих позициях.

«Ювентус» (схема 4-2-3-1): Буффон – Алвес, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро – Хедира, Пьянич – Куадрадо, Манджукич, Дибала – Игуаин.

Впрочем, Аллегри может посчитать правилом дурного тона сыграть против «Барселоны» одинаково второй раз подряд. Есть у многих тренеров такой «пунктик» - хотят перехитрить и оппонента, и самого себя образца недельной давности. Тактический простор у «Ювентуса» колоссальный: можно перейти на схему с тремя центральными защитниками и заставить форвардов прессинговать Бускетса, можно внести минимальные корректировки, выстроив команду по схеме 4-3-3 или 4-4-2. Ставлю на то, что «бьянконери» не откажутся от расстановки с четырьмя защитниками, но даже внутри этой формации всегда есть варианты. Скажем, выход Маркизио или Ринкона в основе вместо Дибалы и Манджукича существенно поменяет баланс команды.

«Барселона»

Луис Энрике рассказал, что подумывает об игре в 8 нападающих против «Ювентуса», но в каждой шутке, как известно, только доля шутки. На самом деле, в ситуации «Барселоны» действительно не помогут хитровыдуманные тактики, нужно просто атаковать, атаковать и атаковать. Это тоже посыл Лучо. Каталонцам нужно много игроков в атаке, нужен быстрый отбор мяча и высокий прессинг. Нужно, чтобы у «Ювентуса» задрожали коленки. Последнее устроить тяжелее всего, а вот организованное давление «блаугранас» устроить способны с первых минут. В Турине Луис Энрике использовал схему 3-4-3 с ромбом в средней линии, что выглядит странновато, так как лишает «Барселону» размаха на флангах. Размаха, без которого «Ювентус» не победить. Если хранить верность этой тактике, то нужны бровочники – Серхи Роберто и Жорди Альба, а не отряд центральных хавбеков, сталкивающихся лбами на ограниченном участке поля.

«Барселона» (схема 3-4-3): тер Штеген – Маскерано, Пике, Умтити – Бускетс, Иньеста, Альба, Серхи Роберто – Месси, Суарес, Неймар.

Хотя, «Барселоне» вообще нецелесообразно держаться за расстановку с тремя центральными защитниками, ведь нужно играть в атаку и отыгрываться. Самое время вернуться к родной схеме 4-3-3, с которой Луис Энрике сдул пыль в игре против «Реал Сосьедада» на выходных. Каталонцам удалось забить три мяча в ворота басков, но и в ответ прилетело дважды.

«Барселона» (схема 4-3-3): тер Штеген – Роберто, Маскерано, Пике, Альба – Бускетс, Иньеста, Ракитич – Месси, Суарес, Неймар.

Прогноз «Соккер.ру»: «Барселона» продлит победную серию на «Камп Ноу», но вылетит из Лиги чемпионов. «Ювентус» не ПСЖ, но шквал атак выдержать туринцам придется. Пожалуй, каталонцы смогут даже создать интригу и смогут забить трижды, но при этом будут рисковать и пропустят в ответ в одной из контратак при счете 1:0 или 2:0, потом забьют еще, однако 3:1 в пользу хозяев устроит «Старую Синьору».