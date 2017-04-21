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Самедов: «Болельщики говорили: „Спасибо, что вернулся в „Спартак““»

Матч: СпартакСпартак2 : 1ЗенитЗенит
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: игроки, Самедов Александр
Сегодня, 03:13 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Павел Молочный

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов, забивший победный гол в ворота «Зенита» в матче 23-го тура РФПЛ (2:1), рассказал о поддержке болельщиков красно-белых:

«Обратил ли внимание на баннеры? Поскольку играл не с начала, многие рассмотрел. Перфоманс произвёл впечатление. Очень красиво – всё супер, потрясающе! Понятно, что люди любят „Спартак“, и я это знал. После этой игры понял, что значит для людей победа над принципиальным соперником. Это реально праздник.

Что говорили болельщики, которые после матча делали со мной селфи? „Спасибо, что вернулся“. Приятные ощущения. Безумно рад, что меня так встретили.

У меня нет ответа на вопрос, почему люди хотят сделать фото, а не взять автограф. Но отказать никому не мог. Болельщики любят „Спартак“, стоят долго после игры и мёрзнут ради этого фото».

Хавбек «Спартака» также отметил, что готов начинать матч на скамейке запасных, ради интересов команды.

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