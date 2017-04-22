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Дзофф: «„Лацио“ способен помешать „Ювентусу“ выиграть требл»

Соккер.Ру // Италия. Кубок 2016/2017, Заграница: мнение, Лацио, Ювентус, Монако
Сегодня, 05:50 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Павел Молочный

Бывший главный тренер «Ювентуса» и «Лацио» Дино Дзофф прокомментировал результаты жеребьёвки полуфиналов Лиги чемпионов, а также отметил, что римляне способны обыграть туринский клуб в финале Кубка Италии и таким образом остановить «Старую синьору» на пути к треблу:

«„Монако“ — лучший жребий для „Ювентуса“, учитывая то, что другими вариантами являлись „Атлетико“ и „Реал“, но „Ювентус“ и так является фаворитом этого турнира. Конечно, французский клуб нельзя недооценивать, но и сила и опыт „бьянконери“  должны принести „Ювентусу“ победу.

„Ювентус“ заматерел, у них железная оборона, и они смертельны в контратаках.

Требл для „Ювентуса“ — уже в пределах досягаемости, однако „Лацио“ — очень опасный соперник, и туринскому клубу стоит быть с ними начеку в финале Кубка Италии. У римлян есть нападающие, которые вскрывают защиту с лёгкостью — мало кто в этом сравнится с ними в Серии А. „Ювентус“ является фаворитом только на бумаге, и победа в финале кубка не может считаться чем-то само собой разумеющимся».

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