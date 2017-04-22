Бикфалви: «Когда меня удалили, я никого не бил - вообще пас отдавал!»
Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви считает, что арбитр в матче с «Зенитом» допустил критические ошибки:
«За несколько минут до моей второй желтой карточки меня ударили сзади по ногам, и, поскольку судья был рядом и все видел, я спросил, почему он не свистнул. Он ответил, что в таких случаях надо продолжать бороться, а не падать. Я кивнул: ок, реф, больше вопросов нет. Их и по моей первой желтой карточке не было. Но когда меня удалили, я не то что никого не бил — я вообще пас отдавал! И успел ведь отдать, а мне потом в голеностоп прилетело!
Я сразу пошел с поля, хотя в душе все кипело. Мы же с вами по-русски сейчас говорим, да?! Поверьте, я еще много разных слов знаю, и некоторые очень хотелось употребить. Я больше десяти лет играю в профессиональный футбол — и это первое в жизни удаление. У нас шла игра, держался мяч, второй тайм вообще начали лучше — я что, идиот, чтобы, имея желтую, пойти на фол, когда я без вопросов первый на мяче?!»
Или войдите через
не наносил побоев потерпевшему?
Конечно не наносил, он пошел в туалет,
а он не смог дверь сломать.
Значит дверь он ломал?
Зачем ломал?
Слушай, я русский язык нехорошо знаю.
Он постучал в дверь и сказал
тоже хочет.
Такие вопросы задаете, что неудобно
отвечать... Даже.
- Ну, а люстру-то подсудимый разбил, да?
- Да, разбил, зачем буду отрицать.
Когда мы пошли домой, он случайно
стулом зацепил."(Мимино)
Лично до высказываний румына, был за него, но увидев что он откровенно врет, то поддержу Еськова. Лжи не должно быть место!
Главное сожаление - Роме не дали втащить Еськову.
"Стечение обстоятельств" , "я не хотел" , "это было словно не со мной" - достаточно распространённые фразы,которые используют серьёзные правонарушители.
Момент достаточно спорный и банально ! Судья мог сфокусироваться конкретно на накладке - шипами достаточно не приятно шёл.
Давай смоделируем ситуацию! Вот ты идёшь на мяч ногой - за этим мясом корпус соперника...все настолько быстро , что ты особо и не думаешь - ты первый на мече ,но следом бьешь в корпус сопернику. И если бы ты попытался избежать удара соперника , у тебя бы не было и возможности попасть по мячу..
Я точно трактовать этот момент не могу...но контакт и достаточно опасный - был.
Рафик в этот день с утра что-то подозревал. Он мне рассказывал, говорит: «я утром встал, точно думаю, что сегодня удаление будет. Пойду в лес спрячусь"
Что такого - случайно же )
Уже пи..т.