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Бикфалви: «Когда меня удалили, я никого не бил - вообще пас отдавал!»

Матч: ЗенитЗенит2 : 0УралУрал
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Бикфалви Эрик
Сегодня, 21:35 | Источник: Championat.com | Редакция: Роман Мельник

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви считает, что арбитр в матче с «Зенитом» допустил критические ошибки:

«За несколько минут до моей второй желтой карточки меня ударили сзади по ногам, и, поскольку судья был рядом и все видел, я спросил, почему он не свистнул. Он ответил, что в таких случаях надо продолжать бороться, а не падать. Я кивнул: ок, реф, больше вопросов нет. Их и по моей первой желтой карточке не было. Но когда меня удалили, я не то что никого не бил — я вообще пас отдавал! И успел ведь отдать, а мне потом в голеностоп прилетело!

Я сразу пошел с поля, хотя в душе все кипело. Мы же с вами по-русски сейчас говорим, да?! Поверьте, я еще много разных слов знаю, и некоторые очень хотелось употребить. Я больше десяти лет играю в профессиональный футбол — и это первое в жизни удаление. У нас шла игра, держался мяч, второй тайм вообще начали лучше — я что, идиот, чтобы, имея желтую, пойти на фол, когда я без вопросов первый на мяче?!»

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