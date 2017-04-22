Каррера: «Поражение „Спартака“ - худший подарок на день рождения»
Сегодня, 19:04 | Источник: Championat.com | Редакция: Роман Мельник
Наставник московского «Спартака» Массимо Каррера крайне разочарован крупным поражением своей команды от «Ростова»:
«Это худший подарок на день рождения в моей жизни? Если мы посмотрим на результат, то да. Я беру на себя ответственность, я не смог передать игрокам нужную мотивацию, не смог донести до них тот факт, что чемпионат ещё не окончен. В Ростов приехал с желанием сыграть этот матч. Знал, что будет сильный соперник, который хорошо сыграл с „МЮ“. Это команда, которой сложно забить. Сегодня у них было больше желания выиграть. Не получилось ничего из того, что пробовали на тренировках».
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Не плачется, как некоторые цыгане, а признает силу соперника.
В принципе, Ростов был сильнее и заслуженно победил.
Не плачется, как некоторые цыгане, а признает силу соперника.
В принципе, Ростов был сильнее и заслуженно победил.
но польза от него и здоровье!
А когда посмотрите трагедию убийства Урала, тоже полезно для избежания расслабона.
Не плачется, как некоторые цыгане, а признает силу соперника.
В принципе, Ростов был сильнее и заслуженно победил.
Оно спустило игроков с небес на землю.
ГАФ-ГАФ-ГАФ