Данильянц: «„Ростов“ не позволил „Спартаку“ показать чемпионскую игру»
Наставник «Ростова» Иван Данильянц поделился впечатлениями от крупной победы своей команды над лидером чемпионата России - «Спартаком»:
«Всех с победой! Хотел бы сегодняшний комментарий начать с баннера, где были перечислены все заслуги наших ребят в этом сезоне и подытожено – мужики. Ребята это видели, чувствовали и смогли воплотить это всё в содержательную, боевую и, главное, результативную игру. Спасибо болельщикам за то, что проявили большое терпение. Они ждали этой победы, и она пришла.
Было важно держать игру под контролем. Активность „Спартака“ была связана с тем, что в результате этого возникли моменты у наших ворот. Это было желание и намерение соперника победить. После этой короткой фазы нам надо было направиться в нужное русло. „Спартак“ всегда играет по-разному и сегодня после предпоследней замены стал играть не в пять, а в четыре защитника. Это всё требует внимательного рассмотрения.
Говорил не раз, что в противостоянии обе команды хотят победить и каждая показывает то, что ей дает показать другой соперник. Нам удалось сделать так, чтобы „Спартак“ не показал чемпионской игры».
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Преданья старины глубокой."
Тем не менее, "Ростов" - Мужики!!!
Ужасно, что есть матчи, где Еськов не позволил.
Интересно,кто))))))
Ростов - МУЖИКИ!!!