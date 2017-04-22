Данильянц: «„Ростов“ не позволил „Спартаку“ показать чемпионскую игру»

Наставник «Ростова» Иван Данильянц поделился впечатлениями от крупной победы своей команды над лидером чемпионата России - «Спартаком»:

«Всех с победой! Хотел бы сегодняшний комментарий начать с баннера, где были перечислены все заслуги наших ребят в этом сезоне и подытожено – мужики. Ребята это видели, чувствовали и смогли воплотить это всё в содержательную, боевую и, главное, результативную игру. Спасибо болельщикам за то, что проявили большое терпение. Они ждали этой победы, и она пришла.

Было важно держать игру под контролем. Активность „Спартака“ была связана с тем, что в результате этого возникли моменты у наших ворот. Это было желание и намерение соперника победить. После этой короткой фазы нам надо было направиться в нужное русло. „Спартак“ всегда играет по-разному и сегодня после предпоследней замены стал играть не в пять, а в четыре защитника. Это всё требует внимательного рассмотрения.

Говорил не раз, что в противостоянии обе команды хотят победить и каждая показывает то, что ей дает показать другой соперник. Нам удалось сделать так, чтобы „Спартак“ не показал чемпионской игры».