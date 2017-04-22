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Глушаков: «Это моя первая красная карточка за карьеру»

Матч: РостовРостов3 : 0СпартакСпартак
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Глушаков Денис
Сегодня, 19:21 | Источник: Championat.com | Редакция: Роман Мельник

Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков считает, что не заслужил красную карточку в матче с «Ростовом», где его команда уступила со счетом 0:3:

«Это моя первая красная карточка за всю карьеру. Я попросил прощения у Нобоа — не специально ему по ноге попал. Сначала судья жёлтую дал, потом увидел, что там царапина, и показал красную. За 10 минут до этого Гацкан прыгал с двух ног, потом ещё раз, я пошёл так же агрессивно. Но в ногу я не играл, я играл в мяч. Ничего такого. Уходя, я спросил, не было ли руки в эпизоде, с которого началась атака. До этого просто был эпизод, когда Байрамяну мяч в руку попал в начале второго тайма, потом второй раз. И третий — пошла контратака на наши ворота, в которой я и заработал красную.

Какого-то поздравления особого для Карреры в честь дня рождения не было, сейчас это просто неуместно. Такой матч, который надо просто пережить».

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