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Гаджиев: «Наши ребята - с характером. Это традиция „Амкара“»

Матч: ЛокомотивЛокомотив3 : 3АмкарАмкар
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Гаджиев Гаджи
Сегодня, 19:17 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Роман Мельник

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев доволен результативной ничьей своей команды, добытой в матче с «Локомотивом»:

«Для зрителей игра была, наверное, очень интересной. Но тренеры находят в интриге игровые проблемы своей команды, за которые впоследствии футболистам на разборе достается. Важно, чтобы играли изо всех сил. Сегодня обе команды так и делали. Это главное. А ошибки неизбежны. В целом я удовлетворен и результатом, и качеством игры, исключая отдельные ошибки.

Давление всегда удается создавать, если есть высокий волевой потенциал и хорошая физическая готовность. В противном случае ничего не удастся. Как говорится, воля волей, если сил невпроворот. Волевой потенциал у нашей команды профессиональный, ребята с характером подобраны. Но это традиция „Амкара“, которую хотим сохранить. Команда этим важным качеством и отличалась, когда пришла в Премьер-Лигу».

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