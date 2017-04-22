Гаджиев: «Наши ребята - с характером. Это традиция „Амкара“»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев доволен результативной ничьей своей команды, добытой в матче с «Локомотивом»:

«Для зрителей игра была, наверное, очень интересной. Но тренеры находят в интриге игровые проблемы своей команды, за которые впоследствии футболистам на разборе достается. Важно, чтобы играли изо всех сил. Сегодня обе команды так и делали. Это главное. А ошибки неизбежны. В целом я удовлетворен и результатом, и качеством игры, исключая отдельные ошибки.

Давление всегда удается создавать, если есть высокий волевой потенциал и хорошая физическая готовность. В противном случае ничего не удастся. Как говорится, воля волей, если сил невпроворот. Волевой потенциал у нашей команды профессиональный, ребята с характером подобраны. Но это традиция „Амкара“, которую хотим сохранить. Команда этим важным качеством и отличалась, когда пришла в Премьер-Лигу».