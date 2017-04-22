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Семин: «Арбитр помешал „Локомотиву“ добыть победу над „Амкаром“»

Матч: ЛокомотивЛокомотив3 : 3АмкарАмкар
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Семин Юрий
Сегодня, 18:58 | Источник: ТАСС | Редакция: Роман Мельник

Наставник «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги матча с «Амкаром», который закончился крупной ничьей (3:3):

«Был интересный матч, много забитых голов, но обидно было упустить победу. Причины были: во-первых, надо было менять раньше Чорлуку; во-вторых, на мой взгляд, еще одна причина - судейство, арбитру надо было вместо пенальти показывать игроку желтую карточку, а третий гол был забит из офсайда; в-третьих, хорошо сыграл „Амкар“».

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