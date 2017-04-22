Семин: «Арбитр помешал „Локомотиву“ добыть победу над „Амкаром“»
Сегодня, 18:58 | Источник: ТАСС | Редакция: Роман Мельник
Наставник «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги матча с «Амкаром», который закончился крупной ничьей (3:3):
«Был интересный матч, много забитых голов, но обидно было упустить победу. Причины были: во-первых, надо было менять раньше Чорлуку; во-вторых, на мой взгляд, еще одна причина - судейство, арбитру надо было вместо пенальти показывать игроку желтую карточку, а третий гол был забит из офсайда; в-третьих, хорошо сыграл „Амкар“».
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А Питере судья ее просто вырвал из рук "Урала", по беспределу.
решил сыграть в атобус
не умеешь не надо
Видели, что там на болоте творится. Вот где позор то!