Семин: «Арбитр помешал „Локомотиву“ добыть победу над „Амкаром“»

Наставник «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги матча с «Амкаром», который закончился крупной ничьей (3:3):

«Был интересный матч, много забитых голов, но обидно было упустить победу. Причины были: во-первых, надо было менять раньше Чорлуку; во-вторых, на мой взгляд, еще одна причина - судейство, арбитру надо было вместо пенальти показывать игроку желтую карточку, а третий гол был забит из офсайда; в-третьих, хорошо сыграл „Амкар“».