Мостовой: «В поражении „Спартака“ нет ничего страшного»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой считает, что в поражении «Спартака» от «Ростова» (0:3) нет ничего страшного для «красно-белых»:

«Знаете, такие поражения бывают. Скорее всего, игроки „Спартака“ держали в голове свой отрыв от преследователей и думали, что ничего страшного в случае поражения не случится. Надо отдать должное, „Ростов“ очень слаженно играет в обороне, очень сложно взламывать их защитные порядки. С этой обороной ничего не получалось, как, например, в матче с „Зенитом“ („Спартак“ выиграл со счетом 2:1 - прим. ред.), когда ни Зе Луиша, ни Луиса Адриано не было. Ничего страшного для „Спартака“ не случилось, дальше будет только интереснее».