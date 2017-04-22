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Мостовой: «В поражении „Спартака“ нет ничего страшного»

Матч: РостовРостов3 : 0СпартакСпартак
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Мостовой Александр
Сегодня, 20:46 | Источник: ТАСС | Редакция: Роман Мельник

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой считает, что в поражении «Спартака» от «Ростова» (0:3) нет ничего страшного для «красно-белых»:

«Знаете, такие поражения бывают. Скорее всего, игроки „Спартака“ держали в голове свой отрыв от преследователей и думали, что ничего страшного в случае поражения не случится. Надо отдать должное, „Ростов“ очень слаженно играет в обороне, очень сложно взламывать их защитные порядки. С этой обороной ничего не получалось, как, например, в матче с „Зенитом“ („Спартак“ выиграл со счетом 2:1 - прим. ред.), когда ни Зе Луиша, ни Луиса Адриано не было. Ничего страшного для „Спартака“ не случилось, дальше будет только интереснее».

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