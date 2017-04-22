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Зидан: «Победа над „Барселоной“ не будет означать, что борьба за чемпионство завершится»

Матч: РеалРеал-:-БарселонаБарселона
Начало матча: Завтра, 21:45
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Зидан Зинедин
Сегодня, 15:26 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от центрального поединка 33-го тура Ла Лиги против «Барселоны»:

«Победа над „Барселоной“ не будет означать, что борьба за чемпионство завершится. Это всего лишь еще один матч, а потом нас ждет еще 6 поединков. Хотя, конечно, это особенный матч, что-то сродни дерби. Однако награда за победу в нем такая же - 3 очка.

Мы, тренеры, игроки, болельщики, отдадим себя без остатка. Мы будем играть дома и постараемся добиться успеха при поддержке наших фанатов, которые всегда нам помогают. Однако „Барселону“ давлением трибун не испугать. Не думаю, что вылет из Лиги чемпионов довлеет над ними. „Барселона“ - это классная команда, которая многое показала по ходу сезона. Мы знаем, что нам нужно будет провести отличный матч».

Ранее сообщалось, что вингер «сливочных» Гарет Бэйл восстановился от повреждения и сможет помочь команде в Эль Класико.

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