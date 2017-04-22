Луис Энрике: «Мы готовы к „Реалу“ - с Неймаром или без него»
Сегодня, 19:43 | Источник: Goal.com | Редакция: Роман Мельник
Накануне матча с «Реалом» «Барселона» обжаловала дисквалификацию Неймара в спортивном арбитражном суде Испании. Успехов каталонцы не достигли, но главный тренер «Барселоны» Луис Энрике настраивает команду на победу при любой ситуации:
«Думаю, что клуб поступает правильно, защищая свои интересы и интересы игроков. Это уважительное отношение - правильное и логичное. Не хочу судить, насколько дисквалификация честна, но клуб делал все возможное, чтобы ее отменить.
С точки зрения тренера, я готовлю команду к обеим играм независимо от того, сыграет Неймар или нет. В плане подготовки разницы нет никакой. Мы готовы».
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Команда плюс судьи , плюс президент Ла Лиги. Барса вперёд
Команда плюс судьи , плюс президент Ла Лиги. Барса вперёд
Банковский счет арбитра удвоен.
Ты, физрук Энрике,не можешь даже,как мужчина сказать,что Неймара наказали совершенно не справедливо,так как любой человек имеет право хлопать.
На поле он заслужил только желтую карточку.
Команда плюс судьи , плюс президент Ла Лиги. Барса вперёд