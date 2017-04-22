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Луис Энрике: «Мы готовы к „Реалу“ - с Неймаром или без него»

Матч: РеалРеал-:-БарселонаБарселона
Начало матча: Завтра, 21:45
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Энрике Луис
Сегодня, 19:43 | Источник: Goal.com | Редакция: Роман Мельник

Накануне матча с «Реалом» «Барселона» обжаловала дисквалификацию Неймара в спортивном арбитражном суде Испании. Успехов каталонцы не достигли, но главный тренер «Барселоны» Луис Энрике настраивает команду на победу при любой ситуации:

«Думаю, что клуб поступает правильно, защищая свои интересы и интересы игроков. Это уважительное отношение - правильное и логичное. Не хочу судить, насколько  дисквалификация честна, но клуб делал все возможное, чтобы ее отменить.

С точки зрения тренера, я готовлю команду к обеим играм независимо от того, сыграет Неймар или нет. В плане подготовки разницы нет никакой. Мы готовы».

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